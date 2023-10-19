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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
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creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 03/16/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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Star Wars: Maul - Shadow Lord / Nouvelle BA
AnimLand


Le 6 avril sur Disney +.
https://www.youtube.com/watch?v=DkVepshZhGc
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    posted the 03/16/2026 at 06:52 PM by yanssou
    comments (3)
    magneto860 posted the 03/16/2026 at 07:06 PM
    Cette série ne soulignera pas l'incompétence crasse de Palpatine à faire le ménage, visiblement (les siths vont par paire jusqu'à ce que l'apprenti prenne la place du maître, ou que le maître anticipe et change d'apprenti).

    Reste à voir si le lore sort grandit de cette série, et si elle reste canon avec l'univers Legends. La supposée alliance de Maul avec des jedis me laisse sans voix, pour le moment.
    pharrell posted the 03/16/2026 at 07:53 PM
    Visuellement ca a l’air pas mal quand même… assez dynamique! Ça m’étonnerait qu’on se fasse chier en regardant ça.

    Juste pas trop fan des séries Star wars en 3D… et Dark Maul n’a jamais été un perso que j’ai idolâtré. J’ai toujours trouvé le maquillage un peu grotesque. Limite kermès de l’école…

    Si les avis son dithyrambiques, on verra.
    k13a posted the 03/16/2026 at 09:17 PM
    J'aime pas la DA et ça ne m'a pas donné vraiment envie de le regarder mais je vais quand même lui donner sa chance.
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