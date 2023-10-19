accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Actu anime / manga et bien plus !
group information
11
Likes
Likers
Who likes this ?
hyoga57
,
davenor
,
shanks
,
misterwhite
,
almightybhunivelze
,
nindo64
,
mugimando
,
kevinmccallisterrr
,
kisukesan
,
nicolasgourry
,
gunotak
name :
Manga - Verse
title :
Actu anime / manga et bien plus !
screen name :
mangacity
url :
http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website :
http://
creator :
yanssou
creation date :
10/19/2023
last update :
03/16/2026
description :
L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles :
500
visites since opening :
954933
subscribers :
16
bloggers :
7
yanssou
(creator)
rendan
(administrator)
kevisiano
(administrator)
hyoga57
(administrator)
opthomas
(administrator)
rbz
(administrator)
shirou
(administrator)
channel
members (16)
kakazu
kevinmcca
clivekunn
nindo64
lt93
almightyb
minbox
opthomas
rbz
hyoga57
davenor
rendan
more members
all
Actu Manga / Anime
MangaTalk
JV
Vos openings / Ost préférés
AnimLand
La passion Dragon Ball
Lire ou relire
Voir ou revoir
Divers
Animation et conception
Le coin Test
Dossier JV
Star Wars: Maul - Shadow Lord / Nouvelle BA
AnimLand
Le 6 avril sur Disney +.
https://www.youtube.com/watch?v=DkVepshZhGc
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 03/16/2026 at 06:52 PM by
yanssou
comments (
3
)
magneto860
posted
the 03/16/2026 at 07:06 PM
Cette série ne soulignera pas l'incompétence crasse de Palpatine à faire le ménage, visiblement (les siths vont par paire jusqu'à ce que l'apprenti prenne la place du maître, ou que le maître anticipe et change d'apprenti).
Reste à voir si le lore sort grandit de cette série, et si elle reste canon avec l'univers Legends. La supposée alliance de Maul avec des jedis me laisse sans voix, pour le moment.
pharrell
posted
the 03/16/2026 at 07:53 PM
Visuellement ca a l’air pas mal quand même… assez dynamique! Ça m’étonnerait qu’on se fasse chier en regardant ça.
Juste pas trop fan des séries Star wars en 3D… et Dark Maul n’a jamais été un perso que j’ai idolâtré. J’ai toujours trouvé le maquillage un peu grotesque. Limite kermès de l’école…
Si les avis son dithyrambiques, on verra.
k13a
posted
the 03/16/2026 at 09:17 PM
J'aime pas la DA et ça ne m'a pas donné vraiment envie de le regarder mais je vais quand même lui donner sa chance.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Reste à voir si le lore sort grandit de cette série, et si elle reste canon avec l'univers Legends. La supposée alliance de Maul avec des jedis me laisse sans voix, pour le moment.
Juste pas trop fan des séries Star wars en 3D… et Dark Maul n’a jamais été un perso que j’ai idolâtré. J’ai toujours trouvé le maquillage un peu grotesque. Limite kermès de l’école…
Si les avis son dithyrambiques, on verra.