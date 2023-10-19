La saison 2 de l’anime Dorohedoro dévoile son trailer et sera diffusé à partir du 1er avril sur ADN, Crunchyroll et Netflix.
Un premier teaser pour la saison 4 Yuru Camp Au grand Air qui sortira en 2027.
Premier teaser pour l’anime Red River qui est prévu en juillet.
SynopsisRed River nous entraîne au cœur de l’Empire hittite, une grande civilisation de l’Antiquité installée en Anatolie (l’actuelle Turquie), vers le XIVe siècle avant notre ère. Sous le règne du roi Suppiluliuma I, cet empire du Proche-Orient ancien rivalise avec l’Égypte du jeune pharaon Tutankhamun, dans un contexte de tensions politiques et de luttes d’influence entre grandes puissances de l’époque.
Nous suivons le quotidien de Yuri Suzuki, une adolescente de 15 ans soudainement transportée à Hattusa, capitale hittite. Invoquée par la reine Nakia, elle est destinée à servir de sacrifice humain : son sang doit permettre de lancer une malédiction contre les princes du royaume afin d’assurer l’accession au trône du fils de la reine.
Mais Yuri déjoue à plusieurs reprises les complots de Nakia et gagne peu à peu l’estime du peuple, qui la considère comme une incarnation de la déesse Ishtar. Au fil des épreuves et des intrigues de cour, elle se rapproche du prince Kail, tandis que son destin s’entrelace avec celui d’un empire au sommet de sa gloire.
La saison 2 de Ace of Diamond Act II s’offre un nouveau trailer et sera diffusé le 5 avril.
Alors que la parution du manga s’achèvera en 2027 chez nous, la saison 2 d’Ao Ashi se dévoile dans un premier trailer et sera diffusée à partir du 4 octobre. Le studio Production I.G laisse sa place au studio TMS Entertainment (Dr Stone, Detective Conan)
Le manga Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto va s’achever avec son dernier chapitre qui sera publié le mercredi 25 mars, pour l’instant aucune mention d’une quelconque partie 3.
SynopsisPour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien-démon-tronçonneuse, “Pochita”. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit ! Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons…
Les éditions Ki-oon annoncent le manga Shinju une nouvelle création original de Zenjiro Kawasaki. Le premier tome sortira le 3 septembre au prix de 7,95€.
SynopsisLe monde est recouvert d'étranges nuages toxiques depuis 200 ans. Seul l'empereur est capable de faire revenir le soleil durant de courtes périodes et, avec lui, un semblant d'espoir. Kyle est le plus puissant soldat du corps d'élite chargé de sa protection. Pour autant, il n'a pas une vie facile. Son petit frère adoré est victime d'une maladie incurable due aux nuages et, malgré ses efforts, il le sait condamné... jusqu'au jour où Lilianon, une mystérieuse apothicaire, lui dévoile le secret le mieux gardé du pays : les ténèbres ont été créées par les shinju, des dragons sacrés cachés aux yeux de tous ! Même l'empereur n'en a jamais dit mot...
La jeune femme est sur la piste de ces créatures et a besoin de la force du guerrier pour remplir sa mission : se débarrasser d'elles, jusqu'à la dernière ! Qu'il s'agisse d'un complot impérial ou non, Kyle est prêt à tout pour sauver son frère. Mais comment garder son humanité dans un combat aussi titanesque ?
Les dragons ne se terrent pas dans les ténèbres, ils en sont les maîtres ! Dans Shinju, monstres et humains sont liés par le destin... Combats spectaculaires, complots et créatures fantastiques : découvrez la nouvelle pépite de dark fantasy made in Ki-oon !
Après Saint Seiya : Next Dimension en 2014, c’est à travers cette page du Weekly Shônen Champion que Saint Seiya : Tenkai-hen s’annonce, cette nouvelle série débutera le 14 mai et opposera Athéna et ses Chevaliers de bronze aux Dieux de l'Olympe.
Masami Kurumada "Plus de 40 ans après la naissance de Saint Seiya, je me lance enfin dans l'écriture du Chapitre du Monde céleste. En tant que mangaka originaire du berceau du soleil, je ferai de mon mieux. S'il vous plaît, continuez de me soutenir !"
ADN à récemment conclu un partenariat avec Bilibili, par conséquent deux nouveaux titres d'animation chinoise sera rajoutés par mois sur la plate-forme.
L’anime Snowball Earth présente son trailer principal et débutera le 3 avril prochain.
SynopsisTetsuo, un garçon timide dont le seul ami est un gigantesque robot nommé Yukio, s’est jadis illustré comme sauveur face à des monstres venus de l’espace. Après dix ans passés au cœur de batailles intergalactiques, il retourne sur Terre et découvre une planète entièrement gelée, transformée en un monde inhospitalier recouvert de neige et de glace.
Plongé dans ce paysage apocalyptique où l’humanité semble avoir disparu, Tetsuo tente de percer le mystère de cette ère glaciale et de tenir la promesse faite à Yukio : se faire un véritable ami, malgré le désespoir et la solitude.
L’anime Junket Bank se dévoile dans un premier visuel, sa diffusion est prévue en octobre. Seiji Kishi réalise le projet au studio d’animation CUE.
SynopsisLa banque. Un lieu où se rassemblent les personnes les plus obsédées par l’argent du pays. Face à des sommes colossales, gérées avec une rigueur absolue, quelqu’un a fini par avoir une idée : et si la banque pouvait devenir le « casino » ultime ? Akira Mitarai, un jeune employé de banque, est soudain muté dans un département dont il n’a jamais entendu parler : celui des opérations spéciales. Guidé par son nouveau supérieur, il pénètre dans un lieu inattendu : un établissement de jeu clandestin géré par la banque elle-même.
Au cœur de ce lieu pour le moins inhabituel se distingue un joueur au charisme hors du commun : Shin Mafutsu. Fasciné par ce dernier, Akira décide de tourner le dos à un quotidien devenu morne et répétitif pour plonger tête la première dans un univers où la passion consume tout, au point parfois de mettre en jeu sa propre vie…
Premières images officiel pour le film d’animation La Légende d'Aang : Le dernier maître de l'air qui sortira sur Paramount+ en octobre.
SynopsisL'Avatar Aang, le dernier maître de l'air au monde, découvre un pouvoir ancestral capable de sauver sa culture de l'extinction. Avec l'aide de ses amis, il se lance dans une quête à travers le monde pour le retrouver avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains et ne menace la paix pour laquelle ils ont tout sacrifié.
Le film d’animation Mobile Suit Gundam SEED Freedom aura droit à une édition physique et sortira chez l'éditeur All The Anime dans une édition Collector Combo 4K UHD/Blu-ray le 20 mai prochain au prix de 54.99€ (€41.24 jusqu’au 5 mai) Ce coffret contiendra un Artbook de 60 pages, un Livret 48 pages sur les animation clés et un certificat Édition Collector numéroté.
SynopsisEn l’an 75 de l’Ère Cosmique, les combats se poursuivent. En effet, il existe des mouvements indépendantistes et des attaques de la part de Blue Cosmos... Afin de calmer la situation, une agence mondiale de surveillance de la paix appelée Compass est créée, avec Lacus comme première présidente. En tant que membres de Compass, Kira et ses camarades interviennent dans diverses batailles régionales. Puis, une nation nouvellement créée appelée Royaume de la Fondation propose une opération conjointe contre un bastion de Blue Cosmos...
La saison 3 de l’anime The Dangers in My Heart est annoncée et sortira en 2027.
Après l’annulation du live action Cowboy Bepop par Netflix, c’est au tour de Samurai Champloo d’être adapté en prise de vue réelles (la mode d’aujourd’hui dira t’on même si ça n’a aucun intérêt) et selon le site Variety, Tomorrow Studios (Live action One Piece et Cowboy Bebop) va collaborer avec le producteur Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) et ITV Studios associé avec le créateur de la série Shin'ichirō Watanabe pour ce projet qui n’est qu’à ses débuts.
Tomorrow Studios prévoit notamment de faire appel très tôt à un artiste musical de renom pour aider à définir la bande-son atypique de la série.
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Ils sont doués pour les formats courts, mais pour le reste ils ont vraiment du mal avec le rythme, hormis Redline, j'ai vraiment du mal à en trouver des bons.
Hier soir j'ai voulu regarder Venus Wars de 89, visuellement c'était sublime, mais j'ai coupé au bout de 20 minutes...
Dans le Japon féodal ? Mieux vaut rester sur un casting japonais, ça serait encore plus vite boycotté que Cowboy Bebop sinon !
micheljackson
Essaie le 1er film d'animation Ghost in the Shell, le rythme est globalement maîtrisé de bout en bout. La trilogie Berserk est bien aussi. Et Porco Rosso bien évidemment ! On m'a recommandé Crusher Joe aussi mais je n'ai pas encore regardé.
Oui Ghost in the Shell est excellent c'est vrai, je l'avais oublié,
Crusher Joe j'ai voulu le regarder... je m'étais fait chier...
Un que j'avais adoré c'est Kamui no Ken de Rintarô.