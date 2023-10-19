La saison 2 de l’anime Dorohedoro dévoile son trailer et sera diffusé à partir du 1er avril sur ADN, Crunchyroll et Netflix.

Un premier teaser pour la saison 4 Yuru Camp Au grand Air qui sortira en 2027.

Premier teaser pour l’anime Red River qui est prévu en juillet.

La saison 2 de Ace of Diamond Act II s’offre un nouveau trailer et sera diffusé le 5 avril.

Alors que la parution du manga s’achèvera en 2027 chez nous, la saison 2 d’Ao Ashi se dévoile dans un premier trailer et sera diffusée à partir du 4 octobre. Le studio Production I.G laisse sa place au studio TMS Entertainment (Dr Stone, Detective Conan)

Le manga Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto va s’achever avec son dernier chapitre qui sera publié le mercredi 25 mars, pour l’instant aucune mention d’une quelconque partie 3.

Les éditions Ki-oon annoncent le manga Shinju une nouvelle création original de Zenjiro Kawasaki. Le premier tome sortira le 3 septembre au prix de 7,95€.

Après Saint Seiya : Next Dimension en 2014, c’est à travers cette page du Weekly Shônen Champion que Saint Seiya : Tenkai-hen s’annonce, cette nouvelle série débutera le 14 mai et opposera Athéna et ses Chevaliers de bronze aux Dieux de l'Olympe.



Masami Kurumada "Plus de 40 ans après la naissance de Saint Seiya, je me lance enfin dans l'écriture du Chapitre du Monde céleste. En tant que mangaka originaire du berceau du soleil, je ferai de mon mieux. S'il vous plaît, continuez de me soutenir !"

ADN à récemment conclu un partenariat avec Bilibili, par conséquent deux nouveaux titres d'animation chinoise sera rajoutés par mois sur la plate-forme.

L’anime Snowball Earth présente son trailer principal et débutera le 3 avril prochain.

L’anime Junket Bank se dévoile dans un premier visuel, sa diffusion est prévue en octobre. Seiji Kishi réalise le projet au studio d’animation CUE.

Premières images officiel pour le film d’animation La Légende d'Aang : Le dernier maître de l'air qui sortira sur Paramount+ en octobre.

Le film d’animation Mobile Suit Gundam SEED Freedom aura droit à une édition physique et sortira chez l'éditeur All The Anime dans une édition Collector Combo 4K UHD/Blu-ray le 20 mai prochain au prix de 54.99€ (€41.24 jusqu’au 5 mai) Ce coffret contiendra un Artbook de 60 pages, un Livret 48 pages sur les animation clés et un certificat Édition Collector numéroté.

La saison 3 de l’anime The Dangers in My Heart est annoncée et sortira en 2027.

Après l’annulation du live action Cowboy Bepop par Netflix, c’est au tour de Samurai Champloo d’être adapté en prise de vue réelles (la mode d’aujourd’hui dira t’on même si ça n’a aucun intérêt) et selon le site Variety, Tomorrow Studios (Live action One Piece et Cowboy Bebop) va collaborer avec le producteur Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) et ITV Studios associé avec le créateur de la série Shin'ichirō Watanabe pour ce projet qui n’est qu’à ses débuts.

Tomorrow Studios prévoit notamment de faire appel très tôt à un artiste musical de renom pour aider à définir la bande-son atypique de la série.