Actu anime / manga et bien plus !
Toy Story 5 / BA
AnimLand
Les temps changent, mais les amis c'est pour la vie.
Toy Story 5, le 17 juin au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=R7xZRSgmqw4&pp=ygUJRGlzbmV5IGZy
posted the 02/19/2026 at 06:13 PM by
yanssou
comments (
12
)
nicolasgourry
posted
the 02/19/2026 at 06:18 PM
La différence technique par rapport au premier, surtout avec celui-ci, c'est moi ou
mrvince
posted
the 02/19/2026 at 06:30 PM
Le 4 était déjà de trop... La BA de celui la donne pas plus envie.
sph1x
posted
the 02/19/2026 at 06:33 PM
mrvince
Le 4 était bien. Au contraire, je trouve que chaque film est intelligemment construit
mrvince
posted
the 02/19/2026 at 06:35 PM
sph1x
En lui même ce n'est pas un mauvais film. Il est passable mais le soucis est la fin du 3eme. Qui est parfaite. Et le 4 n'est pas nécessaire. Il fait clairement épisode de trop. Il n'ajoute rien de vraiment marquant. Sans être mauvais séparément.
sph1x
posted
the 02/19/2026 at 06:38 PM
mrvince
Je peux comprendre ton avis. Mais la qualité des films est tellement au-dessus de la moyenne et tellement bien faite que je lui pardonne volontiers ces petits défauts
bladagun
posted
the 02/19/2026 at 07:08 PM
Rholala suffit d'une musique pour me rendre fou, j'avais le CD 2 titres
djfab
posted
the 02/19/2026 at 07:19 PM
Mrvince
: totalement de ton avis, le 4 était de trop. Je pense que je m'abstiendrai pour le 5, ça suffit les suites Disney. Je viens de voir Zootopie 2 qui est bien en dessous du 1, c'était pareil pour Vice Versa 2... Bref, je me méfie grandement des suites de leurs films d'animation ! (Toy Sory 2 et 3 c'était l'âge d'or de Pixar, c'est pas pareil !).
pharrell
posted
the 02/19/2026 at 07:28 PM
Le 3 c’est un chef d’œuvre!
Le 4 est vraiment bof…
Oublions pas le film sur Buzz l’éclair, également bof bof…
J’espère qu’ils vont rectifiés le tir avec le 5! Il y a des bonnes idées.
janolife
posted
the 02/19/2026 at 07:31 PM
A chaque fois, on s dit qu’ils devraient arrêter mais ils arrivent toujours à trouver le truc pour nous embarquer…
cyr
posted
the 02/19/2026 at 07:57 PM
nicolasgourry
l'avancée technologique des pc d'aujourd'hui comparé au pc des années fin 1990....c'est comme comparé une voiture des années 70 a aujourd'hui. Rien a voir.
J'irais le voir , vu que j'ai vu le 4 au cinéma.
nicolasgourry
posted
the 02/19/2026 at 08:18 PM
cyr
j'ai pas écrit le contraire, c'est juste que là on voit réellement une différence quand tu vois la chambre et le couvre lit, c'est ça qui m'a sauté aux yeux (car cette pièce est l'endroit principal du premier).
J'irais aussi le voir, comme toi j'ai vu les 4 premiers au cinéma.
pimoody
posted
the 02/19/2026 at 08:30 PM
Le problème c’est que ça réinvente rien, là où sur les 2 premiers t’étais surpris et tu ne savais pas où ça allait. Le 3 lui était une excellente conclusion avec pleins de finesse.
Des Toy Story comme le 4/5 tu peux en faire 10 sans problèmes, mais niveau apport réel…
