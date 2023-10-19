Wild Arms 3

« Nous appliquons un ombrage tonique, qui est un terme général, et dessinons les contours des personnages pour leur donner un aspect animé. Il y a également des lignes diagonales sur la partie ombrée qui changent en fonction de la direction de la lumière, ce qui nous permet d'ajouter de la texture et de créer une sensation de chaleur aux graphismes, comme dans une illustration.



C'est pourquoi nous appelons cela « stroke shading » (ombrage au trait). La Playstation 2 nous a permis d'y parvenir plus facilement » explique Kentaro Motomura, assistant producteur.