Développé par Media Vision, connue pour leurs jeux de tir comme Crime Crackers et Rapid Reload, Wild Arms est conçu par Akifumi Kaneko et Takashi Fukushima, le titre était une demande de Sony qui avait chargé le studio de créer un jeu qui mettrait en valeur les capacités 3D de la première PlayStation. Wild Arms a été conçu pour offrir une expérience de JRPG classique, intégrant un univers du Far West fortement influencé par des environnements à la fois fantastique et contemporain dans le but d’attirer les joueurs vers un concept qui leur semble familier, le jeu s’inspire aussi énormément du manga Trigun, Kaneko et Fukushima de Yasuhiro Nightow , de la mythologie nordique, en passant par la mythologie japonaise.
Cet RPG se compose principalement d’un environnement en 2D avec des scènes de combats en 3D au tour par tour, Wild Arms se passe dans le lieux fictif Filgaia, une planète désertique en déclin qui offre une ambiance western unique en son genre.
Filgaia, cette même planète ravagée par une apocalypse, est le cadre de cette histoire et de la série, il y a mille ans, une guerre opposant les gardiens aux démons de métal a causé une destruction massive, le joueur à le choix entre trois personnages, Rudy, Jack et Cecilia, qui sont des « chasseurs de rêve » en quête d’aventure.
Ces musiques, composées par la talentueuse Michiko Naruke sont d'une qualité exceptionnelle, même encore aujourd’hui.
Wild Arms 2 intègre les mêmes éléments que son prédécesseur, et offre toujours une atmosphère western tout en incorporant des technologies modernes et futuristes. Le titre combine un gameplay RPG classique avec des donjons et des énigmes à résoudre à la manière d’un Zelda en plus de passer à six personnages jouables.
La série continue avec Wild Arms 3 sur Playstation 2, ou l’intrigue prend place dans une ambiance Western encore plus poussée entourée d’environnements désertique. Nous suivons Virginia Maxwell, une jeune de 18 ans, qui se retrouve malgré elle mêlée à cette intrigue, elle rencontre par la suite Jet Enduro, Gallows Caradine et Clive Winslet, ces futurs compagnons d’aventure. Bien que le jeu ne compte qu'un seul héros principal, les trois autres sont tout aussi important et ont chacun leur propre histoire.
Durant sa conception, le studio Media Vision a utilisé un style en cel-shading légèrement différent des autres jeux du genre :
« Nous appliquons un ombrage tonique, qui est un terme général, et dessinons les contours des personnages pour leur donner un aspect animé. Il y a également des lignes diagonales sur la partie ombrée qui changent en fonction de la direction de la lumière, ce qui nous permet d'ajouter de la texture et de créer une sensation de chaleur aux graphismes, comme dans une illustration.
C'est pourquoi nous appelons cela « stroke shading » (ombrage au trait). La Playstation 2 nous a permis d'y parvenir plus facilement » explique Kentaro Motomura, assistant producteur.
Son gameplay propose également un nouveau système de combat avec quelques nouveautés en plus.
Sorti sur PlayStation 2, Wild Arms 4 met en avant une approche centrée sur l'action, avec des décors qui donne la possibilité de courir, sauter, et passer des obstacles. Son système de combat diffère des autres opus grâce à son « système hexagonal », les zones de combat se présentent désormais sous la forme de sept hexagones identiques, permettant aux personnages de se déplacer à chaque tour.
Dans Wild Arms 4, on suit le parcours de Jude, un jeune garçon né après la fin de la guerre, il a grandi dans un refuge, sans rien savoir de la guerre ni du monde extérieur. Plus tard, au cours de ses aventures, il apprend que le monde extérieur a été complètement détruit. Propriétaire malgré lui d'une ARM développée en secret, il est rejoint par ses compagnons Yulie, Arnaud et Raquel.
Wild Arms 5 est le dernier titre de la série, sortit sur Playstation 2, il reprend notamment le système de combat du quatrième opus avec quelques améliorations. L’histoire met en avant le personnage de Dean, un adolescent de 16 ans qui vit dans le village de Capo Bronco. En collectant des technologies perdues, avec son amie Rebecca, ils trouvent ensemble une mystérieuse jeune femme amnésique nommée Avril, le duo accepte d'aider Avril dans sa quête pour retrouver la mémoire.
Bien que la série ait bénéficié d'une version améliorée du premier opus (Wild Arms Alter Code: F) ainsi que d'un autre jeu sur PSP (Wild Arms XF) et d'un jeu mobile, la franchise dort depuis trop longtemps. On espère que son successeur spirituel Armed Fantasia produit par Akifumi Kaneko et d’autres vétéran de la série permettra peut-être à la licence de se réveiller un peu. (enfin si sa sort un jour, l’espoir fait vivre.)
