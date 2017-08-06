description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Dotemu
Développeur : Guard Crush Games / Supamonks
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.
Talamh a été ravagé par un cataclysme magique provoqué par des mages ambitieux, suscitant une méfiance envers la magie chez les gens ordinaires. Le Roi Soleil Azra, profitant de cette panique, a asservi les mages par l'intermédiaire de son Ordre pourpre et a placé des princes loyaux pour régner sur les royaumes conquis.
Alors que les forces d'Azra revendiquent toujours plus de terres, la grande enchanteresse Uchawi et un petit groupe de rebelles sortent de l'ombre, maniant une magie interdite pour s'opposer au régime oppressif d'Azra et défier sa toute-puissance magique.
Mise à jour : 1.1
Date : Début 2026
Nouveaux défis
Nouvelles régions
Montures améliorées
Nouvelles apparences et émotes Steam