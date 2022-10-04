accueil
Vos jeux de la semaine ?
channel
Vos jeux de la semaine ?
C'est le moment de clean un peu avant le premier trimestre 2026
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/07/2025 at 10:40 AM by
kevisiano
comments (
12
)
zekk
posted
the 12/07/2025 at 10:43 AM
Arc riders et persona 3 R
natedrake
posted
the 12/07/2025 at 10:45 AM
Metroid Prime 4 évidemment.
shinz0
posted
the 12/07/2025 at 10:48 AM
Red Dead Redemption 1 PS5, quel plaisir de retrouver le jeu depuis la PS3
aozora78
posted
the 12/07/2025 at 10:53 AM
Ghost Of Yotei [PS5]
Spellcaster Chronicles Closed Beta [PC]
Donjons et Dragons ♥ (Moment inoubliable)
kakazu
posted
the 12/07/2025 at 10:56 AM
Tormented souls 2 et Routine sur PC
marchand2sable
posted
the 12/07/2025 at 11:05 AM
AILA, un survival horror brésilien. Sympa mais trop de problème hélas.
churos45
posted
the 12/07/2025 at 11:17 AM
Dragon's Dogma Dark Arisen.
Je ne m'attendais pas à ce que le scénario soit aussi en retrait mais ça passe.
wazaaabi
posted
the 12/07/2025 at 11:45 AM
Silksong … peu joué cette semaine . J’espère bientôt la fin , bientôt 70h de jeu
yogfei
posted
the 12/07/2025 at 11:52 AM
Metroid prime 4 et Octopath traveler 0
pcverso
posted
the 12/07/2025 at 11:57 AM
Bf6 , baldure gate 3 nouveau run avec un barde et oblivion remastered
ioop
posted
the 12/07/2025 at 12:03 PM
j'ai quand même pris metroid, je vais le tester ce soir
adamjensen
posted
the 12/07/2025 at 12:13 PM
Routine
Mais j'ai laisser tomber à la moitié, je kiffe pas.
Scénario quasi inexistant.
Documents, audios log, et fichiers vidéos inintéressant.
Enigmes pas assez variées et souvent à bases de chiffres et de codes. (J'ai pas de problèmes avec ca, mais j'aurais préféré quelque chose de plus poussée et de plus travailler. Après il y en a quelques unes aussi qui sont bonnes.)
Et on se fait grave chier.
Pour moi, c'est un 5 ou 6/10.
Sinon le jeu est parfaitement bien optimisé pour un jeu Unreal Engine.
