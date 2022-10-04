Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
Vos jeux de la semaine ?
C'est le moment de clean un peu avant le premier trimestre 2026
    posted the 12/07/2025 at 10:40 AM by kevisiano
    comments (12)
    zekk posted the 12/07/2025 at 10:43 AM
    Arc riders et persona 3 R
    natedrake posted the 12/07/2025 at 10:45 AM
    Metroid Prime 4 évidemment.
    shinz0 posted the 12/07/2025 at 10:48 AM
    Red Dead Redemption 1 PS5, quel plaisir de retrouver le jeu depuis la PS3
    aozora78 posted the 12/07/2025 at 10:53 AM
    Ghost Of Yotei [PS5]
    Spellcaster Chronicles Closed Beta [PC]
    Donjons et Dragons ♥ (Moment inoubliable)
    kakazu posted the 12/07/2025 at 10:56 AM
    Tormented souls 2 et Routine sur PC
    marchand2sable posted the 12/07/2025 at 11:05 AM
    AILA, un survival horror brésilien. Sympa mais trop de problème hélas.
    churos45 posted the 12/07/2025 at 11:17 AM
    Dragon's Dogma Dark Arisen.
    Je ne m'attendais pas à ce que le scénario soit aussi en retrait mais ça passe.
    wazaaabi posted the 12/07/2025 at 11:45 AM
    Silksong … peu joué cette semaine . J’espère bientôt la fin , bientôt 70h de jeu
    yogfei posted the 12/07/2025 at 11:52 AM
    Metroid prime 4 et Octopath traveler 0
    pcverso posted the 12/07/2025 at 11:57 AM
    Bf6 , baldure gate 3 nouveau run avec un barde et oblivion remastered
    ioop posted the 12/07/2025 at 12:03 PM
    j'ai quand même pris metroid, je vais le tester ce soir
    adamjensen posted the 12/07/2025 at 12:13 PM
    Routine

    Mais j'ai laisser tomber à la moitié, je kiffe pas.
    Scénario quasi inexistant.
    Documents, audios log, et fichiers vidéos inintéressant.
    Enigmes pas assez variées et souvent à bases de chiffres et de codes. (J'ai pas de problèmes avec ca, mais j'aurais préféré quelque chose de plus poussée et de plus travailler. Après il y en a quelques unes aussi qui sont bonnes.)
    Et on se fait grave chier.
    Pour moi, c'est un 5 ou 6/10.
    Sinon le jeu est parfaitement bien optimisé pour un jeu Unreal Engine.
