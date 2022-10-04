accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
kevisiano
kevisiano
04/10/2022
04/10/2022
11/02/2025
11/02/2025
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
articles :
182
kevisiano
(creator)
members (3)
lt93
kevinmcca
kevisiano
Vos jeux de la semaine ?
Faites nous kiffer un peu
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 11/02/2025 at 09:51 AM by kevisiano
kevisiano
comments (
24
)
jem25
posted
the 11/02/2025 at 10:06 AM
Dragon Quest I hd et borderlands 4
J’ai refait aussi à As dusk fall sur ps5, c’est parti en couille contrairement à ma partie sur Xbox
natedrake
posted
the 11/02/2025 at 10:14 AM
Inside et Cronos The New Dawn sur Switch 2.
kevinmccallisterrr
posted
the 11/02/2025 at 10:16 AM
F-Zero 99
Mario Kart DS
Circle of Sumo
Pikuniku (coop)
Last King of Africa
Unravel Two (coop)
New Super Mario Bros.
Kingdom Two Crowns (coop)
Another Code: Mémoires Doubles
marchand2sable
posted
the 11/02/2025 at 10:27 AM
Ninja Gaiden 4
Les challenges en Hard avec Ryu et NG+ en Hard avec Yakumo.
sdkios
posted
the 11/02/2025 at 10:28 AM
J'ai commencé Trails in the sky, tres sympa ! Je fais aussi les episodes de Dispatch quand ils sortent, excellent aussi, meme si quelques phases de gameplay ou on controle le perso n'auraient pas ete de trop je trouves.
battossai
posted
the 11/02/2025 at 10:29 AM
Fini Immortals Fenix Rising, jeu sympa même si le mapping des touches est bizarre.
Commencé Absolum qui est excellent avec une progression très fluide.
Déjà fini un run avec Galandra
zanpa
posted
the 11/02/2025 at 10:30 AM
Arc raiders ! Pépite
serve
posted
the 11/02/2025 at 10:43 AM
Ce jeu de merde de Powerwash Simulator 2 (j'arrive plus à décrocher)
zekk
posted
the 11/02/2025 at 10:51 AM
The outer worlds 2 qui est bien mieux que le 1 et Absolum
fiveagainstone
posted
the 11/02/2025 at 10:55 AM
Two Point Museum, extrêmement sympa!
churos45
posted
the 11/02/2025 at 10:56 AM
Sur Wuchang Fallen Feathers. Autant je roule sur les mobs, autant certains boss sont abusés. J'en vois rarement d'aussi rapides avec des combos aussi longs dans un souls-like. Mais bon ça va j'avance.
badeuh
posted
the 11/02/2025 at 11:04 AM
Zelda WW HD
Absolum
Hadès II
MKW
Monster Boy and the Cursed Kingdom
avan
posted
the 11/02/2025 at 11:32 AM
Fire emblem Engage : sur la fin, mon premier jeu de la saga. Le jeu m'a tellement convaincu que j'ai acheté Three Houses et la trilogie 3ds.
thejoke
posted
the 11/02/2025 at 11:39 AM
Castlevania dominus collection sur switch 2
marcelpatulacci
posted
the 11/02/2025 at 11:56 AM
FF16, act III, un masterpiece jusqu'à maintenant
I Am Alive Remastered MOD
pcsw2
posted
the 11/02/2025 at 11:58 AM
Bf6 , jurassic world 3 , wreckfest 2 et jai fi.i lhistoire principale de star wars outlaws sur pc .
yanssou
posted
the 11/02/2025 at 12:06 PM
Fini Ninja gaiden 4, qui est très moyen, autant niveau gameplay ça passe autant les autres points sont affreux.
jf17
posted
the 11/02/2025 at 12:13 PM
Pour ma part que du mobile , one piece fighting path et one piece ambition
jenicris
posted
the 11/02/2025 at 12:22 PM
BF6
roivas
posted
the 11/02/2025 at 12:22 PM
Hell is Us, The Outer Worlds 2 sur PC & FFT sur Switch 2
ioop
posted
the 11/02/2025 at 12:28 PM
pas encore le temps de jouer ... faut je relance bf là. bo je vais le zapper je crois, pas le temps. j'attends surtout flight simulator que j'avais déjà sur series S avant
kevinmccallisterrr
posted
the 11/02/2025 at 12:47 PM
Badeuh
Très bons goûts
burningcrimson
posted
the 11/02/2025 at 12:54 PM
Odin Sphere : Leifthrasir . Je vise le platine
icebergbrulant
posted
the 11/02/2025 at 01:03 PM
Everybody’s Golf Hot Shots: je me suis fait un 18 trous cette semaine
Mon gros club est fatigué
