Vos jeux de la semaine ?
creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 11/02/2025
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
Vos jeux de la semaine ?
Faites nous kiffer un peu
    kevinmccallisterrr
    posted the 11/02/2025 at 09:51 AM by kevisiano
    comments (24)
    jem25 posted the 11/02/2025 at 10:06 AM
    Dragon Quest I hd et borderlands 4

    J’ai refait aussi à As dusk fall sur ps5, c’est parti en couille contrairement à ma partie sur Xbox
    natedrake posted the 11/02/2025 at 10:14 AM
    Inside et Cronos The New Dawn sur Switch 2.
    kevinmccallisterrr posted the 11/02/2025 at 10:16 AM
    F-Zero 99
    Mario Kart DS
    Circle of Sumo
    Pikuniku (coop)
    Last King of Africa
    Unravel Two (coop)
    New Super Mario Bros.
    Kingdom Two Crowns (coop)
    Another Code: Mémoires Doubles
    marchand2sable posted the 11/02/2025 at 10:27 AM
    Ninja Gaiden 4

    Les challenges en Hard avec Ryu et NG+ en Hard avec Yakumo.
    sdkios posted the 11/02/2025 at 10:28 AM
    J'ai commencé Trails in the sky, tres sympa ! Je fais aussi les episodes de Dispatch quand ils sortent, excellent aussi, meme si quelques phases de gameplay ou on controle le perso n'auraient pas ete de trop je trouves.
    battossai posted the 11/02/2025 at 10:29 AM
    Fini Immortals Fenix Rising, jeu sympa même si le mapping des touches est bizarre.

    Commencé Absolum qui est excellent avec une progression très fluide.
    Déjà fini un run avec Galandra
    zanpa posted the 11/02/2025 at 10:30 AM
    Arc raiders ! Pépite
    serve posted the 11/02/2025 at 10:43 AM
    Ce jeu de merde de Powerwash Simulator 2 (j'arrive plus à décrocher)
    zekk posted the 11/02/2025 at 10:51 AM
    The outer worlds 2 qui est bien mieux que le 1 et Absolum
    fiveagainstone posted the 11/02/2025 at 10:55 AM
    Two Point Museum, extrêmement sympa!
    churos45 posted the 11/02/2025 at 10:56 AM
    Sur Wuchang Fallen Feathers. Autant je roule sur les mobs, autant certains boss sont abusés. J'en vois rarement d'aussi rapides avec des combos aussi longs dans un souls-like. Mais bon ça va j'avance.
    badeuh posted the 11/02/2025 at 11:04 AM
    Zelda WW HD
    Absolum
    Hadès II
    MKW
    Monster Boy and the Cursed Kingdom
    avan posted the 11/02/2025 at 11:32 AM
    Fire emblem Engage : sur la fin, mon premier jeu de la saga. Le jeu m'a tellement convaincu que j'ai acheté Three Houses et la trilogie 3ds.
    thejoke posted the 11/02/2025 at 11:39 AM
    Castlevania dominus collection sur switch 2
    marcelpatulacci posted the 11/02/2025 at 11:56 AM
    FF16, act III, un masterpiece jusqu'à maintenant

    I Am Alive Remastered MOD
    pcsw2 posted the 11/02/2025 at 11:58 AM
    Bf6 , jurassic world 3 , wreckfest 2 et jai fi.i lhistoire principale de star wars outlaws sur pc .
    yanssou posted the 11/02/2025 at 12:06 PM
    Fini Ninja gaiden 4, qui est très moyen, autant niveau gameplay ça passe autant les autres points sont affreux.
    jf17 posted the 11/02/2025 at 12:13 PM
    Pour ma part que du mobile , one piece fighting path et one piece ambition
    jenicris posted the 11/02/2025 at 12:22 PM
    BF6
    roivas posted the 11/02/2025 at 12:22 PM
    Hell is Us, The Outer Worlds 2 sur PC & FFT sur Switch 2
    ioop posted the 11/02/2025 at 12:28 PM
    pas encore le temps de jouer ... faut je relance bf là. bo je vais le zapper je crois, pas le temps. j'attends surtout flight simulator que j'avais déjà sur series S avant
    kevinmccallisterrr posted the 11/02/2025 at 12:47 PM
    Badeuh Très bons goûts
    burningcrimson posted the 11/02/2025 at 12:54 PM
    Odin Sphere : Leifthrasir . Je vise le platine
    icebergbrulant posted the 11/02/2025 at 01:03 PM
    Everybody’s Golf Hot Shots: je me suis fait un 18 trous cette semaine
    Mon gros club est fatigué
