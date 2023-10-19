Actu Manga / Anime
Le manga High School! Kimengumi de Motoei Shinzawa aura droit à une nouvelle adaptation animé.
Sa première adaptation sortit en 1985 produit par le Studio Comet à marqué toute une génération avec un total de 86 épisodes et un film d'animation.
Alors ça je m'y attendais pas du tous!! Mais déjà il faut savoir que l'anime et le manga n'ont rien en commun, c'est deux total différentes interprétations et pour une fois, je trouve que c'est l'anime qui est meilleur.
Curieux de voir quel genre de version ils vont pondre.
Full Metal alchemist première saison
Mob Psycho 100
Ranking of Kings
Shin CHan
et plein d'autres
Lamu
Ranma Nibunoichi
Cat's Eyes
Et là High School! Kimengumi
Ben du coup, moi j'aimerais bien une nouvelle version anime de Kimagure Orange Road parce que Madoka version 2025 doit être