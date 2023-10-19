group information
Manga - Verse
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 10/13/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
articles : 385
visites since opening : 683903
subscribers : 16
bloggers : 7
High School! Kimengumi (Un collège fou fou fou) de nouveau adapté en anime
Actu Manga / Anime


Le manga High School! Kimengumi de Motoei Shinzawa aura droit à une nouvelle adaptation animé.

Sa première adaptation sortit en 1985 produit par le Studio Comet à marqué toute une génération avec un total de 86 épisodes et un film d'animation.


https://adala-news.fr/2025/10/le-manga-high-school-kimengumi-de-nouveau-adapte-en-anime/
    yogfei, idd, marcelpatulacci, victornewman
    posted the 10/13/2025 at 07:57 PM by yanssou
    comments (13)
    marcelpatulacci posted the 10/13/2025 at 08:16 PM
    AU LIT CHIITE

    Alors ça je m'y attendais pas du tous!! Mais déjà il faut savoir que l'anime et le manga n'ont rien en commun, c'est deux total différentes interprétations et pour une fois, je trouve que c'est l'anime qui est meilleur.

    Curieux de voir quel genre de version ils vont pondre.
    aggrekuma posted the 10/13/2025 at 08:21 PM
    il faut croire que les récentes adaptations de Ranma ½ et Lamu ont données des idées à certains.
    kikoo31 posted the 10/13/2025 at 08:21 PM


    et pour une fois, je trouve que c'est l'anime qui est meilleur.

    Full Metal alchemist première saison
    Mob Psycho 100
    Ranking of Kings
    Shin CHan

    et plein d'autres
    akinen posted the 10/13/2025 at 08:31 PM
    Day one extrême en espérant qu’il soit pas privatisé/édulcoré par des plateformes tel que netflix ou Disney!
    hyoga57 posted the 10/13/2025 at 08:39 PM
    L’anime le plus drôle de l’histoire is back ?
    guiguif posted the 10/13/2025 at 08:52 PM
    akinen T'as des exemples ? Car c'est bien la première fois que je lis ce genre de chose.
    marcelpatulacci posted the 10/13/2025 at 09:00 PM
    kikoo31 désoler l'ami j'ai vu aucun anime de cette liste mais plus sérieux, je suis de nature a préférer les bouquins au adaptations que ce soit mangas, comics ou autres.
    guiguif posted the 10/13/2025 at 09:53 PM
    lumpid Mais Netflix ont juste les droits sur le streaming, ils ne sont pas les producteurs de la serie et ce ne sont pas eux qui censure quoi que ce soit, la serie est diffusé tel quel au Japon.
    lumpid posted the 10/13/2025 at 10:03 PM
    guiguif Tu as raison, c'était un mauvais exemple. Je l'ai effacé.
    idd posted the 10/13/2025 at 10:12 PM
    Bon alors en nouvelle version on a eu par exemple :
    Lamu
    Ranma Nibunoichi
    Cat's Eyes

    Et là High School! Kimengumi

    Ben du coup, moi j'aimerais bien une nouvelle version anime de Kimagure Orange Road parce que Madoka version 2025 doit être
    akinen posted the 10/13/2025 at 10:24 PM
    guiguif pas nécessairement mais j’ai fini Tokyo revenger sur Disney et tous les signes de « paix » ressemblant à une croix gammé (c’est un symbole religieux et historique la bas) sont soit effacés, soit floutés. Je sais bien sûr pourquoi mais c’est saoulant. Ça et les pubs sur les abonnements les plus bas mais c’est un autre débat.
    guiguif posted the 10/13/2025 at 10:41 PM
    akinen Pour Tokyo Revengers, c'est le Japon qui a censuré le master international.
    kikoo31 posted the 10/13/2025 at 11:57 PM
    marcelpatulacci et Demon Slayer ?
