Jrpgfr 9,5/10

Millenium 85%

JVFrance 80%

Geeko 7,3/10

En finissant Digimon Story: Time Stranger, une évidence s’impose d'elle-même : c’est une œuvre qui a compris ce qui fait l’essence d’un grand JRPG au-delà de son étiquette de RPG de capture de monstres. Un jeu aux mécaniques solides à travers un voyage entre deux mondes — le réel et le digital — qui se mêlent. La progression devient une quête identitaire, une réflexion sur la mémoire, le temps et le lien indestructible qui unit plusieurs êtres, qu’ils soient humains ou Digimon.Là où tant de jeux à licence se contentent d’exploiter une nostalgie, Time Stranger ose raconter quelque chose de nouveau, de plus grand. Ses choix artistiques, son gameplay addictif, ses personnages aux blessures crédibles donnent une dimension presque animée, que l’on se plait à vivre plutôt qu'à observer. Même moi, qui ai grandi avec Pokémon depuis la première cartouche, j’ai trouvé ici une maturité et une audace que je n’attendais pas. Pokémon m’a appris à aimer collectionner les monstres, mais Time Stranger m’a rappelé que ces créatures pouvaient aussi porter des histoires, des drames et des espoirs à la hauteur de grands récits de fiction.Alors oui, pour moi, c’est sans doute, à ce jour, le meilleur JRPG de monstres auquel j’ai eu l’occasion de jouer. Simplement parce qu’il m’a touché, surpris et emporté comme peu d’œuvres savent le faire. Il honore la franchise Digimon et redéfinit ce qu’elle peut être, complètement. Et si le temps est au cœur de son récit, alors je peux dire sans détour qu’il a su marquer le mien.Digimon Story Time Stranger est un bon jeu qui peut s'inscrire comme étant la porte d'entrée pour découvrir cet univers en vous proposant une histoire intéressante à suivre, un gameplay complet accompagné d'environnements divers et variés et un contenu conséquent allant de la simple mission de routine à la collection de cartes ou de créatures en passant par des combats qui peuvent parfois demander une certaine préparation. Le tout sans oublier les fans qui retrouveront leurs monstres digitaux favoris venant de toutes les générations ainsi que le système de progression qui fait la force de ce titre. Après, vaut-il son prix ? Si vous êtes amateur de J-RPG, oui, mais si vous ne l'êtes pas, nous vous conseillons plutôt de faire la démo d'abord..Bingo, avec Digimon Story Time Stranger, Bandai Namco offre enfin aux joueurs le jeu Digimon parfait. Si la réalisation est toujours perfectible et les poncifs du JRPG sont bien présents, le plaisir de jeu, lui, ne nous a jamais quittés et la richesse du gameplay conjuguée à la douce nostalgie qu’il a su provoquer en nous ont sans cesse relancé l’intérêt. Attention toutefois, les mécaniques de jeu sont tellement nombreuses qu’il va falloir les maîtriser correctement pour passer les pics de difficulté, ou bien accepter de passer en mode de difficulté Histoire. Avec des sous-titres en français, il ne manquerait plus qu’une localisation intégrale dans la langue de Molière et quelques petites corrections pour parfaire le tout. On n’en attendait rien, mais il faut se rendre à l’évidence : Digimon Story Time Stranger est l’une des bonnes surprises de cette fin d’année.Plusieurs années après la sortie du dernier “Digimon Story”, la licence est de retour avec un nouvel épisode qui ne vient pas chambouler la formule, mais qui l’améliore. Time Stranger nous propose une aventure à la structure un peu classique pour un JRPG, mais qui nous permet de parcourir différents lieux du Japon ainsi que du monde digital. Porté par un scénario parfois un peu complexe mais pourtant réussi, le titre brille surtout par les nombreux systèmes qui accompagnent ses combats au tour par tour. Capable de nous laisser une bonne liberté dans la conception de notre équipe, le jeu se montre aussi très accessible. Malheureusement, les nombreux donjons du jeu ne sont pas toujours très inspirés. Time Stranger souffre aussi d’une mise en scène en dents-de-scie, de même que des décors pas toujours réussis, qui cachent pourtant de réelles avancées visuelles dans la licence et de l’inventivité dans la direction artistique et dans l’exploitation de son univers. Digimon Story Time Stranger reste une aventure réussie qui ravira les fans de la série.