Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Zero Parades aussi sur PS5
Aventure





Éditeur : ZA/UM
Développeur : ZA/UM
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais

Par le développeur de : Disco Elysium
Brillant, épuisé, peut-être maudit, vous incarnez l'agent Hershel Wilk, alias CASCADE. Il y a cinq ans, vous avez mené votre équipe dans l'abîme et depuis, vous êtes hanté par vos échecs.
Aujourd'hui, vous êtes rappelé pour une mission mystérieuse qui pourrait vous donner une chance de faire à nouveau vos preuves.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=hx42cSlFs7Q
    ravyxxs
    posted the 09/24/2025 at 10:10 PM by nicolasgourry
    battossai posted the 09/24/2025 at 10:12 PM
    Disco Elysium est tellement un OVNI je signe pour celui-ci direct !
    altendorf posted the 09/24/2025 at 10:16 PM
    battossai
    zekk posted the 09/24/2025 at 10:36 PM
    Day one !
