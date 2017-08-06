description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : ZA/UM
Développeur : ZA/UM
Genre : Aventure/RPG
Prévu sur PC/PS5
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais
Par le développeur de : Disco Elysium
Brillant, épuisé, peut-être maudit, vous incarnez l'agent Hershel Wilk, alias CASCADE. Il y a cinq ans, vous avez mené votre équipe dans l'abîme et depuis, vous êtes hanté par vos échecs.
Aujourd'hui, vous êtes rappelé pour une mission mystérieuse qui pourrait vous donner une chance de faire à nouveau vos preuves.