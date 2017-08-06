Éditeur : ZA/UM

Développeur : ZA/UM

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2026

Langue : Anglais

Par le développeur de :Brillant, épuisé, peut-être maudit, vous incarnez l'agent Hershel Wilk, alias CASCADE. Il y a cinq ans, vous avez mené votre équipe dans l'abîme et depuis, vous êtes hanté par vos échecs.Aujourd'hui, vous êtes rappelé pour une mission mystérieuse qui pourrait vous donner une chance de faire à nouveau vos preuves.