name : Lost Soul Aside
platform : PC
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Ultizero Games
genre : action
other versions : Playstation 5
name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 09/05/2025
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
tags :
articles : 234
visites since opening : 672642
subscribers : 2
bloggers : 1
[PC/PS5] Lost Soul Aside / Quelques tests...
Sony/PC


Metacritic 62% (PS5) -Pour l'instant-
( 4 Positives / 21 Mitigées / 3 Négatives)
OpenCritic 64% -Pour l'instant-

JV 12/20
Peu importe le résultat, Yang Bing et les équipes du studio UltiZero Games peuvent être fiers du travail accompli tant la conception de Lost Soul Aside fut éreintante. Malheureusement, pour s’imposer dans le registre du jeu d’action, le résultat est insuffisant. Certes, le titre s’appuie sur un gameplay calibré et nerveux et c’est là où l’âme du projet brille le plus. Hormis certains aspects artistiques (décors, designs, musiques), Lost Soul Aside peine à être accrocheur : le scénario est trop plat, l’univers est générique, les personnages sont oubliables, la structure est redondante, les mécaniques éculées ou sous-exploitées. Ce n’est pas non plus une catastrophe mais la copie finale est tout juste correcte, à notre plus grand regret.

ActuGaming 6/10
Il n’y a pas de doutes sur le fait que Lost Soul Aside est un jeu d’action solide, qui réussit là où il ne devait surtout pas se louper. Reste un jeu qui souhaitait sans doute en faire trop pour son propre bien. Chaque fois qu’il s’écarte de sa plus grande force, ses combats survitaminés et spectaculaires, le jeu d’Ultizero Games ne convainc pas et laisse apparaitre toutes les séquelles d’un développement chaotique. D’une certaine manière, en mettant de côté l’aspect technique, le jeu avait déjà dix ans de retard avant même ses dix ans de développement. Cela reste un miracle de voir ce projet se tenir debout, même dans cet état amoché. Il y a quinze ou vingt ans, on aurait adoré Lost Soul Aside de tout notre cœur. Aujourd’hui, seule la nostalgie des beat’em all et des hack’n slash à l’ancienne de l’ère PS2 pourra vous faire accrocher à la proposition, et même dans ce sous-genre, d’autres ont fait mieux.

Gamleblog 5/10
Malgré des influences prestigieuses comme Final Fantasy dans son esthétique et Devil May Cry dans son gameplay, Lost Soul Aside n’arrive clairement pas à la cheville de ces illustres licences. Si ses combats et son système de progression s’avèrent globalement de solide facture, à défaut d’être originaux, son histoire convenue au possible, sa direction artistique fourre-tout manquant de cohérence et une technique très en dents-de-scie, souffrant notamment de gros problèmes de performance, lui font clairement défaut. Un constat un peu triste pour un nouveau jeu chinois qui respire l’envie de bien faire, qui a demandé un temps de développement considérable de neuf ans, mais à un prix trop élevé pour ce qu’il propose en l’état.

CNPlay 5/10
Lost Soul Aside devait incarner la montée en puissance d’une nouvelle génération de jeux venus de Chine. Il devait surprendre, enthousiasmer et montrer que l’industrie pouvait rivaliser avec les ténors du genre. Malheureusement, le résultat est tout l’inverse. Ce qui reste après plusieurs heures de jeu, ce n’est pas l’émerveillement mais la frustration. L’expérience laisse une impression de vide : un jeu plus préoccupé par son apparence que par sa substance. Au lieu d’une œuvre marquante, on se retrouve avec un projet qui semble inachevé, manquant de cohérence et d’âme. Les défauts de gameplay, le manque de rythme narratif et les failles techniques achèvent de transformer l’attente en déception. Lost Soul Aside restera probablement dans les mémoires non pas comme un jalon marquant du RPG d’action, mais comme un exemple d’ambition trahie par une exécution ratée.


PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
https://www.youtube.com/watch?v=GRhg0RYYsa0
    playshtayshen posted the 09/04/2025 at 10:31 PM
    Aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie
    ravyxxs posted the 09/04/2025 at 10:35 PM
    playshtayshen Aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie Aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie aie
    kalas28 posted the 09/05/2025 at 02:46 AM
    marrant parce que les défauts cités sont les mêmes sur les pseudos ténors du bta mais eux ont 8/10

    bref .....
    sardinecannibale posted the 09/05/2025 at 04:08 AM
    Le commentaire de JV... C'est ce que je ressens pour l'extrême majorité des jeux vidéo (notamment japonais) depuis une quinzaine d'années.
    Il n'est qu'un produit de son temps j'imagine.
    Malgré tout je suis tenté.
    keiku posted the 09/05/2025 at 04:14 AM
    la note que j'avais prédite pour les raisons que j'avais énoncé , le visuel des perso et le dynamisme ne font pas un bon jeu, mais bon c'est dans les standard des productions chinoise actuelle, on savait bien pour l'ensemble que le renouveau n'allait pas venir de la bas
    neetsen posted the 09/05/2025 at 04:14 AM
    sardinecannibale tu peux

    Je suis dessus, et ce n'est pas la bouse que l'on croit
    Par contre si il a de réelles qualités ses défauts peuvent être vraiment rédhibitoires

    Mais pour ma part je passe un bon moment
    segatendo posted the 09/05/2025 at 04:53 AM
    Je trouve les avis assez durs envers ce jeu…
    J’ai terminé mon premier run et j’ai trouvé ça extrêmement plaisant.
    Non ce n’est pas un jeu sans défaut, mais il a suffisamment de qualités pour passer un très bon moment.
    Le gameplay est extrêmement solide, les combos sont très bons et très diversifiés.
    Techniquement j’ai vu des jeux moins bon être encensé car « petite production » là ou Lost Soul Aside se fait défoncer :/
    C’est à se demander si dans la majorité des avis, les gens sont allez plus loin que le premier chapitre ?!
    Le jeu est une balade de santé dans son premier run, mais il ajout un mode difficile et cauchemar pour corser un peu le tout.
    Si vous êtes fan de BTA essayez le et faire votre propre avis.
    Arrêtez d’écouter les golem de YouTube qui jouent à tout mais surtout à rien et qui ne savent plus rien apprécier tant il faut vite sortir sa vidéo avant les autres.

    Je lui mets un 6,5/10 un bon petit jeu non sans défaut, mais qui m’a bien plu et m’a laissé une bonne sensation.

    Se fait il défoncer car chinois (on se rappelle des drama avec les victimes genre exserv et autres sur la politique chinoise et le manque d’inclusivité) comme pour Black Myth Wukong ?
    Bref, laissez lui sa chance, même à petit prix, si vous êtes fan de jeu d’action, vous allez êtres probablement plus surpris que déçus !
    shambala93 posted the 09/05/2025 at 05:17 AM
    kalas28
    Absolument pas.
    kambei312 posted the 09/05/2025 at 06:50 AM
    On peut pas dire qu’on l’a pas vu venir…
    fyrefly posted the 09/05/2025 at 06:51 AM
    Pourtant jy ai joué (toujours en cours d'ailleurs ) il y a quelques bonnes idées mais ces putains de mecaniques à la con serieux (je casse le cristal pour passer mais avant faut que je trouve les autres pour avancer , un tutoriel absolument soporifique , des ennemis qui se ressemble , des phases de plateformes inutiles )

    Bref le jeu a des gros defauts au milieu de quelques bonnes idées mais ça fait clairement pas le boulot , il mérite de se faire enculer comme ça par les tests et les joueurs surtout apres toutes années de dev '
    pcsw2 posted the 09/05/2025 at 06:58 AM
    Pas vraiment étonnant , dommage il avait failli me faire craquer.
    churos45 posted the 09/05/2025 at 07:07 AM
    Pas ouf mais pas catastrophique
    ouken posted the 09/05/2025 at 07:52 AM
    Et oui normal vue la geule du truc
    jamrock posted the 09/05/2025 at 08:01 AM
    Une bonne grosse daube comme prévu depuis le premier trailer
    eifeuen posted the 09/05/2025 at 08:41 AM
    Le pire pour moi restera que le premier "trailer de gameplay" était faux
    Quelle déception et quelle attente vaine
    ravyxxs posted the 09/05/2025 at 12:26 PM
    kalas28 N'importe quoi Argumente histoire qu'on te descendes si tu as les co*****
    killia posted the 09/05/2025 at 12:30 PM
    Perso j’aime vraiment ce jeu au gré que j’avance dessus.

    Je pense écrire un article une fois terminé histoire d’apporter mon ressenti dessus.

    Car à mon sens il est injustement bashé.
    sardinecannibale posted the 09/06/2025 at 06:24 AM
    neetsen Ok, merci
    Il est sur ma liste maintenant.
    altair762 posted the 09/06/2025 at 11:31 AM
    Franchement je me fie jamais aux notes de JVC qui sont pour la plupart du temps influencé, pour moi il vaut un 14-15/20 son gameplay fait sa force malgré sa DA sa BO et son histoire qui laisse à désirer mais en vrai sa fait du bien d'avoir un jeu comme ça pour se défouler et pas trop se prendre la tête en ce qui me concerne je suis pas compliqué
