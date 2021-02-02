JV 12/20

ActuGaming 6/10

Gamleblog 5/10

CNPlay 5/10

Peu importe le résultat, Yang Bing et les équipes du studio UltiZero Games peuvent être fiers du travail accompli tant la conception de Lost Soul Aside fut éreintante. Malheureusement, pour s’imposer dans le registre du jeu d’action, le résultat est insuffisant. Certes, le titre s’appuie sur un gameplay calibré et nerveux et c’est là où l’âme du projet brille le plus. Hormis certains aspects artistiques (décors, designs, musiques), Lost Soul Aside peine à être accrocheur : le scénario est trop plat, l’univers est générique, les personnages sont oubliables, la structure est redondante, les mécaniques éculées ou sous-exploitées. Ce n’est pas non plus une catastrophe mais la copie finale est tout juste correcte, à notre plus grand regret.Il n’y a pas de doutes sur le fait que Lost Soul Aside est un jeu d’action solide, qui réussit là où il ne devait surtout pas se louper. Reste un jeu qui souhaitait sans doute en faire trop pour son propre bien. Chaque fois qu’il s’écarte de sa plus grande force, ses combats survitaminés et spectaculaires, le jeu d’Ultizero Games ne convainc pas et laisse apparaitre toutes les séquelles d’un développement chaotique. D’une certaine manière, en mettant de côté l’aspect technique, le jeu avait déjà dix ans de retard avant même ses dix ans de développement. Cela reste un miracle de voir ce projet se tenir debout, même dans cet état amoché. Il y a quinze ou vingt ans, on aurait adoré Lost Soul Aside de tout notre cœur. Aujourd’hui, seule la nostalgie des beat’em all et des hack’n slash à l’ancienne de l’ère PS2 pourra vous faire accrocher à la proposition, et même dans ce sous-genre, d’autres ont fait mieux.Malgré des influences prestigieuses comme Final Fantasy dans son esthétique et Devil May Cry dans son gameplay, Lost Soul Aside n’arrive clairement pas à la cheville de ces illustres licences. Si ses combats et son système de progression s’avèrent globalement de solide facture, à défaut d’être originaux, son histoire convenue au possible, sa direction artistique fourre-tout manquant de cohérence et une technique très en dents-de-scie, souffrant notamment de gros problèmes de performance, lui font clairement défaut. Un constat un peu triste pour un nouveau jeu chinois qui respire l’envie de bien faire, qui a demandé un temps de développement considérable de neuf ans, mais à un prix trop élevé pour ce qu’il propose en l’état.Lost Soul Aside devait incarner la montée en puissance d’une nouvelle génération de jeux venus de Chine. Il devait surprendre, enthousiasmer et montrer que l’industrie pouvait rivaliser avec les ténors du genre. Malheureusement, le résultat est tout l’inverse. Ce qui reste après plusieurs heures de jeu, ce n’est pas l’émerveillement mais la frustration. L’expérience laisse une impression de vide : un jeu plus préoccupé par son apparence que par sa substance. Au lieu d’une œuvre marquante, on se retrouve avec un projet qui semble inachevé, manquant de cohérence et d’âme. Les défauts de gameplay, le manque de rythme narratif et les failles techniques achèvent de transformer l’attente en déception. Lost Soul Aside restera probablement dans les mémoires non pas comme un jalon marquant du RPG d’action, mais comme un exemple d’ambition trahie par une exécution ratée.