group information
Manga - Verse
10
Likes
Likers
name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 08/31/2025
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
tags :
articles : 352
visites since opening : 629274
subscribers : 15
bloggers : 7
channel
members (15)
more members
all
Jujutsu Kaisen saison 3 / Premier trailer
Actu Manga / Anime


La saison 3 de Jujutsu Kaisen se montre dans un premier trailer, intitulé The Culling Game, la parie 1 sera diffusée en janvier 2026 sur Crunchyroll.


https://m.youtube.com/watch?v=MePL_vS-G9Q
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    shinz0, mugimando, kurosagi, gankutsuou
    posted the 08/31/2025 at 01:15 PM by yanssou
    comments (29)
    shinz0 posted the 08/31/2025 at 01:23 PM
    Vivement après une excellente saison 2
    ratchet posted the 08/31/2025 at 02:01 PM
    Perso la fin de saison 2 m’a achever.
    C’était de la surenchère à tout va (alors que d’habitude j’adore ça) mais la c’était interminable. J’ai même pas envie d’y retourner mais je ferais un effort quand même….
    kakazu posted the 08/31/2025 at 02:08 PM
    J'ai oublié comment terminait la saison 2 mais je regarderai
    Yanssou merci pour tout ce que tu fais sur actu manga/animes c'est super utile
    yanssou posted the 08/31/2025 at 02:14 PM
    ratchet mouais, la saison 2 était maîtrisé du début à la fin, niveau surenchère, Demon Slayer est loin devant..

    kakazu Je t'en prie
    ratchet posted the 08/31/2025 at 02:21 PM
    yanssou: Oui mais DS l’animation jumeler avec une OST au poil et une qualité des dessins au top là c’est bien. JJK de mémoire pas mal de fois c’est un peu de la bouillie « too much » façon One Pièce. Et le personnage aux cheveux blancs de mémoire pareil increvable le truc c’était vraiment inintéressant à la longue.

    DS c’est du 100% parfait quasiment, c’est un autre niveau clairement.
    mugimando posted the 08/31/2025 at 02:32 PM
    ratchet la saison 2 c'est la perfection ne compare pas ca a l'horrible Toei
    yanssou posted the 08/31/2025 at 02:34 PM
    ratchet alors la non, Mappa c'est aussi de la qualité comme d'autres studio comme WIT ou Science Saru. La saison 2 de Jujutsu est juste folle, franchement comparé ça a du one piece non ça n'a rien à voir.

    Demon slayer n'est pas une référence, et c'est très sur côté, le manga est faiblard et l'anime ne jure que par du spectacle.

    Y'a clairement mieux mais pour ça faut ouvrir son esprit et élargir ces goûts.
    jacquescechirac posted the 08/31/2025 at 03:05 PM
    oser comparer la magistrale saison 2 de Jujustu avec demon slayer, faut quand même pas avoir de race
    ratchet posted the 08/31/2025 at 03:14 PM
    mugimando: à partir du moment où tu sors un épisode pas fini non ça peut pas être le cas.

    Je ne compare pas les « manga » ni même l’adaptation en anime. Je sais très bien que MAPPA c’est du high level comme le studio de Demon Slayer. Le truc qui m’a saouler ce sont les épisodes importants de la S2 ou clairement c’est de la surenchère visuelle à ne rien y comprendre (comme certains de One Pièce à Wano). Concernant le contenu de la S2 le mec aux cheveux blancs m’a saouler on en voyait pas le bout c’est tout ce que je dis.

    Demon Slayer sans parler de la qualité du manga. L’adaptation en anime c’est très très clean et ça ne s’éparpille pas. Rien qu’à voir l’épisode final l’explosion est d’une telle qualité c’était fort.
    thelastone posted the 08/31/2025 at 03:17 PM
    Ratchet JJK c'est surcôté c'est bon mais pas extraordinaire donc le problème c'est pas la saison 2
    Yanssou Jacquescechirac Pour moi Demon slayer est ce qu'on appelle un effet de mode , les gens regardent parceque l'anime metbdes feux d'artifice partout mais il n'y a aucun fond c'est creux et les personnages n'ont aucun charisme a part 1 ou 2 c'est eclatax, je pense que vu qu'il ya aucun bon shonen digne de ce nom les gens se sont immédiatement rabattues sur ces derniers mais en vérité c'est le désert.
    barbenoire posted the 08/31/2025 at 03:42 PM
    A regarder pour l'animation, le déveleppoment des persos et l'histoire c'est 0 et rushé
    supasaiyajin posted the 08/31/2025 at 03:59 PM
    Perso, je préfère Demon Slayer . Les animations et la musique, c’est juste incroyable. Hâte de voir la trilogie ! Mais j’attends aussi la suite de JJK.
    yanssou posted the 08/31/2025 at 04:06 PM
    ratchet y'a pas d'épisode important et tous ont le même niveau d'excellence.

    thelastone y'a quand même bien mieux que Demon slayer, surtout que niveau scénar c'est du vu et revu, juste du spectacle rien de plus, vivement que ça ce termine.

    supasaiyajin vous vous entêter à dire que Demon slayer c'est mieux, alors qu'objectivement, c'est loin d'être le cas. Je t'avais donner d'autres exemples d'animes plus quali, mais bon.
    ratchet posted the 08/31/2025 at 04:14 PM
    yanssou: je parlais ceux du climax de l’arc au niveau des combats!
    yanssou posted the 08/31/2025 at 04:18 PM
    ratchet et c'etais exellent.

    Chez Mappa ça enchaîne beaucoup, rien que là chainsaw man en octobre, Hell Paradise et cette saison 3 en janvier.
    ratchet posted the 08/31/2025 at 04:30 PM
    yanssou bah moi ils m’ont saouler c’est tout lol
    yanssou posted the 08/31/2025 at 04:36 PM
    ratchet ta qu'a allez la bas et faire mieux, on attend les extraits. Sérieux ta quel age ?
    rbz posted the 08/31/2025 at 04:48 PM
    quand je vois ce trailer, je me dit que j'ai en horreur le nekketsu maintenant
    m'enfin il en faut pour tous, bon visionnage aux fans
    5120x2880 posted the 08/31/2025 at 04:55 PM
    C'est l'adaptation d'un manga pour ados, évidemment qu'on va pas être sur Gantz ou Vagabond, ça va toujours être des combats à la con à base de pouvoirs magiques etc.
    hatefield posted the 08/31/2025 at 04:57 PM
    Jujutsu ou Demon Slayer c'est claqué au sol, mais au moins Demon Slayer c'est beau.
    ratchet posted the 08/31/2025 at 05:28 PM
    yanssou: j’ai le droit de pas avoir aimer point. On est en primaire ou ?

    Je te dis que la saison 2 m’a saouler c’est un global j’y peux rien c’est comme ça.
    rendan posted the 08/31/2025 at 05:32 PM
    Après L'INCROYABLE saison 2 là maintenant on va manger GUCCI
    kikoo31 posted the 08/31/2025 at 05:41 PM
    5120x2880
    yanssou posted the 08/31/2025 at 06:24 PM
    ratchet la n'est pas la question, beaucoup maîtrise l'animation.

    Et visiblement le seul ici qui est en primaire c'est toi.
    sosky posted the 08/31/2025 at 06:37 PM
    Tellement surcôté comme manga, et l'arc final le prouve bien tellement il est indigeste.
    akinen posted the 08/31/2025 at 10:33 PM
    Apres avoir lu le reste, je confirme aussi être déçu. Le meilleur arc est passé. À part 3 ou 4 événements importants, ce sera de la baston jusqu’à l’écœurement et puis fin.
    burningcrimson posted the 08/31/2025 at 10:39 PM
    sosky totalement d'accord +1
    bladagun posted the 08/31/2025 at 10:41 PM
    Faudrais que je commence un jour
    gankutsuou posted the 09/01/2025 at 01:22 PM
    Merci Rbz !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo