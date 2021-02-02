La presse dénote...Presse Start
profile
Sword of the Sea
2
Likers
name : Sword of the Sea
platform : PC
editor : N.C
developer : Giant Squid
genre : Aventure
other versions :
read the reviews
add a review
add a press review
group information
La presse des tests ou pas...
14
Likes
Likers
name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 09/01/2025
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
tags :
articles : 230
visites since opening : 665179
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
all
[PC/PS5] Sword of the Sea / Quelques tests...
Sony/PC


Metacritic 88% -Pour l'instant-
( 20 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)
OpenCritic 87% -Pour l'instant-

ActuGaming 8,5/10
Sword of the Sea est un jeu magnifique, merveilleusement bien mis en musique et particulièrement agréable manette en main. S’il n’est pas Journey ou l’un des successeurs de ce dernier, il offre une expérience concise, sublime et pleine de sensations. Quiconque cherche une expérience qui fait du bien ou qui a apprécié les autres jeux faisant figurer Matt Nava au générique ne peut décemment pas passer à côté. On regrettera simplement une petite friction entre le level design et le gameplay ainsi que cette envie finalement superflue d’intégrer plus de narration. Quoi qu’il en soit, Sword of the Sea mérite de sortir du relatif anonymat dans lequel il est sorti.

IGNFrance 8/10
Giant Squid porte fièrement son lien de parenté avec ThatGameCompany, au point même de de risquez la critique accusant la copie. Sorte de pont reliant habilement Journey à Abzu, Sword of the Sea transcende notre émerveillement en l'alliant au plaisir de la glisse grâce à un gameplay simple mais diablement efficace. Sans jamais nous heurter, le jeu se traverse sans difficulté, porté par une direction artistique toujours aussi soignée et une bande originale magnifique. Toutefois, le titre souffre parfois de son identité trop partagée, donnant par moments au jeu un effet de déjà-vu qui pourra lasser les joueurs et les joueuses en quête de nouveauté. Oui, Sword of the Sea sera un parfait dernier jeu de l'été pour les fans du genre, à moins que leur exigence ne prenne le dessus sur leur pensée poétique.

GamesRadar+ 4/5
There are a few bumps along the road, but overall, Sword of the Sea is an effortless ride. The majesty of Journey, the action of The Pathless, and the tranquillity of Abzu are all present here. Sword of the Sea’s release marks the end of a four-game odyssey that started in 2012 and has reached a simultaneously exhilarating and meditative crescendo.
Il y a quelques petits problèmes, mais en général, Sword of the Sea est un jeu très facile. Le prestige de Journey, l'intensité de The Pathless et la sérénité d'Abzu sont présent. La sortie de Sword of the Sea marque la fin d'une aventure de quatre jeux qui a commencé en 2012 et qui a connu un succès croissant, à la fois passionnant et méditatif.


PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
https://www.youtube.com/watch?v=BE-BD1OKk8k
    tags :
    6
    Likes
    Who likes this ?
    djfab, shinz0, kisukesan, killia, kevinmccallisterrr, ouken
    posted the 08/30/2025 at 08:00 AM by nicolasgourry
    comments (14)
    kalas28 posted the 08/30/2025 at 08:10 AM
    platiné quasi day one. un jeu très court et sans difficulté mais le voyage est sympa et chill
    djfab posted the 08/30/2025 at 08:22 AM
    Très bon jeu, dans la continuité de Journeu, Abzu et The Pathless. J'airmerais qu'il y ait plus de jeux courts de qualité comme celui là !
    churos45 posted the 08/30/2025 at 08:29 AM
    Je l'ai fait avec le PS+ et j'ai beaucoup aimé. La maniabilité est très bonne et j'ai adoré explorer pour découvrir tous les secrets.
    magneto860 posted the 08/30/2025 at 09:17 AM
    J'ai fait un premier run tranquille (5h et quelques), j'en suis sorti frustré. Grosse flemme de lancer le deuxième run (il m'en faudra au moins trois pour le platine).

    Je ne retrouve pas de sensation de liberté, soit le jeu m'indique clairement qu'il faut passer par tel endroit, soit il ne dit rien et je tourne jusqu'à trouver le seul passage.

    Le fait de passer du desert a l'océan en appuyant sur un bouton me coupe l'immersion / la sensation de voyage et de liberté.

    Le fait de devoir atteindre un score sur la partie où de trouver 5000 piécettes pour débloquer les différentes commandes fait que ce jeu n'est pas contemplatif, contrairement à Journey, Abzu ou encore Sky Children of the Light (que j'ai trouvé bien mieux y a deux ans, et il est gratuit).

    Idem pour les combos / tricks à faire avec son surf. Ça fait qu'on regarde son surf au lieu de regarder le paysage. Surf qui va beaucoup plus vite aussi, d'où la sensation de tracer.

    Le fait qu'il y ait un boss à la fin et un challenge associé par trophée rapproche plus ce jeu d'un Gris (plateformeur) que d'un Journey. On va d'un point A à un point B en passant par des passages imposés (Journey aussi mais beaucoup moins flagrant).

    Le texte est effectivement anecdotique. Le jeu ne te dit pas si tu en rates, il ne te dit pas si y a un ordre non plus, donc au bout d'un moment tu ne les lis plus.

    Bref, le jeu comporte des décors magnifiques (très inspirés de Journey), une musique magnifique (très inspiré de la fin de Journey et de son générique), on peut monter sur des poissons (coucou Abzu). Et y a un surf.

    Mais pour moi l'expérience est mitigée et une fois le platine obtenu, je sais que je n'y retournerai plus (de mon point de vue les paysages de Sky sont bien plus beaux et plus variés, et pour le coup poussent vraiment à la contemplation).
    shinz0 posted the 08/30/2025 at 10:05 AM
    Une pépite, un jeu tellement chill
    djfab posted the 08/30/2025 at 11:14 AM
    Magneto860 : il n'y a rien d'obligatoire pour le score ou lea pièces, donc le jeu reste contemplatif, sauf si tu en décides autrement.
    micheljackson posted the 08/30/2025 at 12:32 PM
    Ce n'est pas un jeu, c'est un économiseur d'écran intéractif.
    djfab posted the 08/30/2025 at 01:02 PM
    Micheljackson : faudra nous expliquer ! Sauf si c du troll...
    micheljackson posted the 08/30/2025 at 01:32 PM
    djfab
    Ben non ce n'est pas du troll, d'autres appellent ça un jeu "contemplatif", moi je n'ai tenu que 20 minutes avant de le virer, en fait quand je joue à un jeu vidéo un truc que j'aime bien faire : c'est jouer.
    djfab posted the 08/30/2025 at 02:59 PM
    Micheljackson : Bein justement, tu diriges bien le perso il me semble.
    micheljackson posted the 08/30/2025 at 04:17 PM
    djfab
    Oui, c'est pour ça que j'ai ajouté intéractif.
    djfab posted the 08/30/2025 at 05:00 PM
    Micheljackson : et pourquoi pas un jeu video ? ????
    killia posted the 08/30/2025 at 06:43 PM
    Je kiffe tellement le jeu.
    Ça m’a rappelé Solar Ash dans la prise en main et le feeling dans les déplacements.

    Je prends mon temps pour le terminer.
    churos45 posted the 08/31/2025 at 09:21 AM
    C'est quand même bien plus intéracrif que Journey. On peut bien sûr le rusher en moins de 2h, mais y'a des trucs à récupérer via de la plateforme, en plus de secrets à trouver en trouvant des chemins alternatif. Et à chaque étape il y a une petite nouveauté qui rafraichit le gameplay.

    Pour moi c'est un vrai jeu.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo