ActuGaming 8,5/10

IGNFrance 8/10

GamesRadar+ 4/5

Il y a quelques petits problèmes, mais en général, Sword of the Sea est un jeu très facile. Le prestige de Journey, l'intensité de The Pathless et la sérénité d'Abzu sont présent. La sortie de Sword of the Sea marque la fin d'une aventure de quatre jeux qui a commencé en 2012 et qui a connu un succès croissant, à la fois passionnant et méditatif.

Sword of the Sea est un jeu magnifique, merveilleusement bien mis en musique et particulièrement agréable manette en main. S'il n'est pas Journey ou l'un des successeurs de ce dernier, il offre une expérience concise, sublime et pleine de sensations. Quiconque cherche une expérience qui fait du bien ou qui a apprécié les autres jeux faisant figurer Matt Nava au générique ne peut décemment pas passer à côté. On regrettera simplement une petite friction entre le level design et le gameplay ainsi que cette envie finalement superflue d'intégrer plus de narration. Quoi qu'il en soit, Sword of the Sea mérite de sortir du relatif anonymat dans lequel il est sorti.

Giant Squid porte fièrement son lien de parenté avec ThatGameCompany, au point même de de risquez la critique accusant la copie. Sorte de pont reliant habilement Journey à Abzu, Sword of the Sea transcende notre émerveillement en l'alliant au plaisir de la glisse grâce à un gameplay simple mais diablement efficace. Sans jamais nous heurter, le jeu se traverse sans difficulté, porté par une direction artistique toujours aussi soignée et une bande originale magnifique. Toutefois, le titre souffre parfois de son identité trop partagée, donnant par moments au jeu un effet de déjà-vu qui pourra lasser les joueurs et les joueuses en quête de nouveauté. Oui, Sword of the Sea sera un parfait dernier jeu de l'été pour les fans du genre, à moins que leur exigence ne prenne le dessus sur leur pensée poétique.