Yukilin

Je définirais le jeu vidéo comme une aventure dont vous êtes le héros avec l'avantage de l’interactivité et du spectacle son et lumières en plus. Une plongée dans des mondes variés où la créativité peut s'exprimer au maximum (quand on s'en donne la peine lool)

L3andr3

Un hobby comme un autre

Kadaj68800

Que si elle est transportée avec les livres, les films ou les séries, le J.V c'est pareil. C'est un média qui nous transporte d'autant plus que nous ne sommes plus de simples spectateurs mais nous sommes immergés totalement dans un monde hors du nôtre.

Kadaj68800

Allanoix

Un jeu , car ça un reste un jeu, qui nécessite un écran, tu peu jouer seul ou a plusieurs.

Thelastone

Une expérience amusante avec laquelle tu peux vivre des aventures passionnantes dans tout un tas d'univers riches et variés et ou tu peux te permettre de faire des choses que tu ne fera jamais dans la vraie vie. En bref c'est le média numéro 1 du 21ieme siècle.

Killia

Le jeu vidéo est à la fois un divertissement avec autant de genre différent que dans la littérature mais aussi un art. Il propose pour certaines œuvres un complexe mélange d'autres arts tel que le dessin, la peinture, la musique, l'écriture (parfois même de la littérature intra-diégétique). Ce qui en fait un art à part c'est que sans son instrument principal, la programmation par ordinateur, toutes ces choses citées ne peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre.

Sunmiels

Le jeu vidéo est une expérience ou tu es l'acteur. cette expérience te permet de t'émerveiller , de t'amuser ou même parfois de pleurer dans un univers imaginaire. C'est de l'art.

Darksly

Imagine toi dans une histoire avec un nouvel univers, rempli de lieu de gens et d'animaux inconnus, sauf que c'est toi qui guide le personnage.

Opthomas

Alors deux solutions soit je lui fait un cour d'histoire sur les JV ou alors je sors mon téléphone je vais sur YouTube et je lui montre quelques exemples de gameplay.

Elenaa

C’est une bonne échappatoire à la réalité, je pense ? Ça permet de penser à autre chose et à positiver ! (Je ne sais pas si c’est réellement ça le sens de ta question, toutes mes excuses si je l’ai comprise de travers)

Bogsnake

Je ferais un parallèle avec le cinéma en y ajoutant que l'on est acteur dans ces histoires.

Fan2jeux

J'en ai assez de devoir justifier ce média que tout le monde connait. Aujourd'hui tout le monde connait le JV de près ou de loin, ça fait partie de la culture générale.

Celui qui ne connait pas le JV ou fait semblant de ne pas connaitre le JV est soit à l'Ehpad ( et encore), soit un gros péteux qui veut se la raconter.

Thauvinho

Je le définirais comme un art au même titre que le cinéma, les séries ...

Forte

«Y'a pas que call of GTA et les jeux de foot, c'est de l'art ! Attends viens, on va jouer à Journey, Nier, et même FF6 pour que tu comprennes que ca date pas d'aujourd'hui"

Choroq

Comme une personne normal qui n'a pas forcément d'atome crochu avec cette univers, ou qui a un peu envie et pas le temps de le découvrir.

Godson

Un divertissement rassemblant énormément de genre différent et qui s’adapte à tout les profils si on trouve le style qui nous plait.

Naoshige11

Ahhh dur ! Je dirais que c’est un mix parfait entre tout les arts majeurs. Le cinéma, la littérature et la musique. Plus le fait que c’est toi l’acteur, c’est toi le narrateur, c’est toi le créateur. C’est pas seulement un passe-temps pour les enfants ou les adultes trop solitaires comme certains peuvent le penser, ça fait sortir des émotions qu’aucun autre média parvient à arriver.

Squall06

Une interaction homme/machine procurant diverses émotions pour être conci

Ghouledheleter

Définir le jv ? Sa serai difficile tellement je suis baigné dedans depuis longtemps.

Franchement je ne sais pas lol. Peu être l'évasion intellectuel.

Kujotaro

Je lui dirai que c'est un monde incroyable offrant des possibilités immenses en matière de divertissement, on s'y amuse, on s'y challenge, on y pleure même, c'est un mélange de plein d'arts fusionnés en un seul pour former un produit final qui laisse parfois des traces à vie.

Bigsnake

C'est un film très très interactif. J'ai expliqué comme ça à ma grand-mère de 85 ans.

Sauronsg

C'est un loisir moderne , un mode d'évasion et un lieu d'échanger entre personnes aimant le même jeu. je joue avec des gens qui comme moi ont 40 ans passé des biens plus jeunes ,des retraités , des papas et des mamans comme moi preuve qu'il n'y a pas de honte à jouer à notre âge .

Lefab88

Étant un gros joueur de RPG je lui parlerai de l'immersion dans des nouveaux monde.

Ippoyabuki

Un divertissement qui permet de vivre une histoire mais d'y participer contrairement à une série.



Randyofmana

Un loisir qui se sert du support technologique pour se divertir, à mi-chemin entre presque toutes les formes d’art ! On peut autant y trouver des jeux simples et rapides comme on enchainerait des parties de carte, comme des jeux prenant sur plusieurs dizaines d’heures, ou des expériences narratives et émotionnelles comme le seraient les films, livres, ou les pièces de théâtre, le tout en développant une interactivité avec le joueur.

Terminagore

Je le définirais comme un loisir comme un autre en fait. Un loisir qui à titre personnel, me permet de m'évader tout en m'amusant, seul ou a plusieurs.

Gally099

C'est mon métier, le 10 eme art, mélange de films, de musiques, d'écriture le tout avec un système interactif pour les mettre en valeur.

Idd

C'est une de mes passions, une de celles qui permet de s'évader du quotidien, de vivre et agir dans un imaginaire. Celle sur laquelle je vais passer le plus de temps même si je n'oublie pas les autres, manga, japanime, films, séries, livres de sf. Pour moi les jeux vidéo, c'est art qui mérite qu'on le protège et en particulier du temps donc je suis très jeux physique mais comme je suis un gourmand de jeux vidéos et acheteur compulsif je consomme aussi du démat.

Roxas35

Je lui définirais que jouer est une passion car on peut y vivre de multiples expériences personnels mais peut-être aussi un passe temps pour s'amuser et se détendre avec la famille.

Famimax

A quelqu'un de 110 ans ? C'est un peu comme le Télécran, et la VR c'est un peu comme le View-Master.

Kraken

Un merveilleux moyen ludique de se divertir de façon intéressante, Car non seulement c'est aussi divertissant qu'un film, c'est plus immersif et interactif mais c'est aussi ludique car le jeu vidéo demande de l'attention, de la réflexion, des réflexe, de la coordination. à l'époque d'internet et aussi grâce à des party game ou des jeux multi local, il permet aussi de lier les gens.

Volran

J'adapte mon langage et mes sujets de conversation sur chaque individu. Une personne qui n'a jamais joué aux jeux vidéos je vais me focaliser sur des sujets autres que le sport, cinéma, voyage ou autre hobbies.



Aggrekuma

"Quand tu étais petit, ça ne t'ai jamais arrivé de jouer avec des petites figurines, des legos, et t'inventer des aventures rocambolesque avec des règles qui peuvent être tirés par les cheveux mais crédible ? Le jeu vidéo donne vie à ses aventures, influencer par le cinéma, la musique, le théâtre et la littérature. Bref c'est le divertissement dans sa forme ultime"

Toastinambour

Compliqué, je lui dirais que c'est un média dans lequel on a la possibilité d'incarner un personnage comme dans un JDR mais cette fois-ci avec un rendu visuel 2D ou 3D avec des possibilités infinies pour jouer, du jeu de stratégie comme un échec aux jeux scénarisés qui se rapprochent des films, y en a pour tous les goûts.

Alexkidd

C'est un peu comme le cinéma sauf que c'est toi le metteur en scène. Et comme au cinéma t'as des purs chefs d'oeuvre, des navets infâmes, des jeux malsains, touchant, etc. Et comme on est pas au cinoche non plus, des fois tu n'as QUE du jeu, tu t'amuses, et point, et c'est très bien comme çà.

Kenjushi

Les jeux vidéos c'est avant tout un loisir comme un autre. Ça ne se résume pas qu'a Call Of Duty ou Fifa, y'a plein de genre différent (stratégie, réflexion, action..) et adapté pour tout les âges. Certains jeux sont fait pour des parties rapide, d'autre demande plus "d'investissement" car il sont assez long. Attention car certains jeux peuvent être chronophage et on oublie de faire des choses

Xrkmx

Je lui dirait que c'est Fun et que ça fait passer le temps.

Mais aussi qu'on peut vivre virtuellement des aventures fantastique et incroyable. =)

Bourbon

Le jeu vidéo est un médium qui permet de s'évader de la vie quotidienne, de découvrir de nouveaux mondes, des personnages et de concevoir les choses de manière différente dans ce qui nous entoure. Il permet aux joueurs de vivre des aventures plus intensément en donnant un certain impact à ces derniers dans le monde virtuel.

Drybowser

Une grande aventure pleine de rêve, permettant de se détacher de la réalité de la vie.

Tripy73

Un média qui ne se limite pas à être spectateur, mais aussi acteur de l’action qui se déroule à l’écran, offrant un niveau d’implication et d’immersion supérieur à tous les autres médias.

Destati

La porte virtuelle d'une infinité d'histoires et de voyages.

Myownprivate

C'est une manière de s'amuser sur l'ordinateur, on peut en trouver pour tout les goûts un peu comme les films mais on est réellement actif.

Slyder

Un art nouveau et interactif qui te permet de vivre toutes les vies que tu veux dans n'importe quelle époque réelle ou imaginaire et même au delà ! Un art qui pourrais t'amener à changer ta façon de penser, une sorte de philosophie interactive dont l'impact sera proportionnelle à la part de ton âme et de ta vie que tu voudras bien lui céder.

Sharkinio

Je partirai peut-être sur l’idée d’un film interactif. Mais question difficile !

Pimoody

• Les jeux vidéo, comme la cuisine, la musique ou toute autres formes d'arts, offrent une expérience unique qui varie selon notre vécu, le contexte et le support. Un jeu peut par exemple procurer des sensations différentes selon qu'on y joue sur console portable, ordinateur, téléviseur, smartphone ou même en casque de réalité virtuelle.

• Finalement, les jeux vidéo, tout comme les livres ou nos interactions sociales, sont des toiles sur lesquels nous projetons nos émotions et nos expériences, offrant une immersion sans les contraintes du réel — Une Matrice.

• Cela permet de s’y projeter, essayer, tenter, expérimenter, sans réel craintes de se tromper et d’être juger. Cela peut également servir de catharsis, ou encore pour utiliser ses capacités intellectuelles, créer de l’émulation en coopération, développer du lien social sans apparats en allant à l’essentiel, élargir nos perspectives, s’immerger et simuler des expériences — C’est comme si le rêve prenait une forme sur lequel ont avait une réelle prise d’une certaine façon.

Torotoro59

Comme un divertissement a la fois en solo et a plusieurs

Ellegarden

Le jeu vidéo est un média/médium offrant d’innombrables expériences différentes et à même de contenter des personnes aux aspirations totalement opposées. Le spectre couvert par le Jv entre art et divertissement est extrêmement large et d’une certaines manières incorpore tous les autres médias/médiums.

K13a

Un monde virtuel ou tu peux être tout ce que tu ne peux être (ou presque).

Khel

Je lui dirait que c'est un jeu ou nos action sont direct et via une interface virtuel au travers d'un écran que c'est plus au moins direct et au nos action sont calculé par un ordinateur et donc pratiquement instantané. Qu'il en existe de plusieurs sorte des jeux de sport en passant par les visual novel au rpg.

Qu'ils existent plusieurs manière de jouer du jeu tactile au jeu de rythme via un tapis ou la vr et encore le motion gaming.

MrPopulus

Je lui définirais le JV comme un art, qu'on peut écrire sa propre aventure, que c'est variés, qu'il yen a pour tous les goûts et qu'elle peut ressentir du plaisir en jouant, des émotions etc... En bref, Qu'elle devrait au moins essayer !

Gasmok2

C’est un art vivant avant tout,

Vivre des aventures fabuleuses, pouvoir incarner quelqu’un d’autre, faire des choses impossibles, ressentir des chose que seul le jeu vidéo peut procurer

51Love

La fusion entre une vidéo et un jeu papier / plateau ou l’interaction avec l’homme se fait via une manette. Où l’on peut trouver une infinité d’expériences, qui visent tous les publics, passionnés comme novices, seul ou à plusieurs.

Vfries

Le jeu vidéo offre une multitude d'expérience, fuir la réalité, se défouler, réfléchir, se retrouver entre amis et famille, vivre une histoire, se détendre, etc... Des sensations à porter de main.

Negan

« C'est un passe-temps , beaucoup font du sport, d'autres sont mordus de film et de série et d'autres joues"

Mrnuage

Si cette personne a déjà une passion pour la lecture ou le cinéma, je lui dirait que suivant le jeu, ça peut être le même genre de plaisir. Se plonger dans un autre univers et s'y attacher jusqu'au bout de l'histoire mais avec l'interactivité en plus. Si ce n'est pas le cas je lui dirait qu'il ou elle devrait tenter pour voir si il ou elle est le publique pour ça.

Ostream

C'est comme un livre dont on est le héro en plus intéractif et qui procure beaucoup plus d'émotion. Mais il faut tester pour comprendre.

Osga

Je dirais qu’il s’agit d’un loisir qui peut être assimilé à une forme d’art qui donne aux joueurs la possibilité de modifier l’environnement proposé par ce jeu. Nous pouvons être l’acteur du film, l’écrivain du livre, le compositeur de la musique etc tout dépend du type de jeu.

Iglooo

C'est le fait de pouvoir agir sur un écran et une évolution de la passivité traditionnelle qu'offrait initialement ce médium. A l'instar des autres productions humaines, on y trouve de tout, le meilleur comme le pire, et comme dans l'évolution classique, plus le temps avance et plus les formes se multiplient. Si vous ne les aimiez pas il y a quelques années, peut-être devriez-vous vous y replonger puisque vous y trouverez peut-être corde à votre arc.

Yoyobzh

un moyen simple et accessible à tous de prendre du plaisir seul ou à plusieurs .

Gaeon

Je trouverai hasardeux de lui décrire ça avec des mots tant les styles de jeux vidéo sont variés. Certains cherchent surtout à raconter une histoire de façon originale comme les Visual Novel (999 Zero Escape par exemple), quand d’autres proposent avant tout du gameplay (Tetris). Donc je pense que plutôt de lui parler je l’inviterais chez moi et je lui collerais une manette dans les mains ! En soi tout le monde écoute de la musique, regarde des films ou lit un peu, j’estime que les gens qui ne jouent pas du tout aux jvs font un blocage, ils ont une image négative de la chose. Et ça à mon avis ça finira par ne plus exister au fur et à mesure des générations qui passent.

Si je devais quand même définir la chose moi-même je dirais qu’on peut voir le monde réel comme un HUB et les jeux vidéos seraient peut être bien le meilleur moyen de le quitter, se distraire, vivre de belles aventures . Il s’agit aussi de s’affranchir des limites physiques de la condition humaine. Le succès d’un GTA repose là-dessus, c’est typiquement le jeu qui te fait sortir de la matrice, tu fou le bordel, tu te bastonne, tu roules n’importe comment et tu meurs mais à la fin il y a zéro conséquence.

Plister

Je lui dirai : "Imagine, une infinité de monde ou "tout" est possible et sans conséquence. Imagine des mondes où l'échec n'est jamais une fatalité.

Imagine des mondes remplis de possibilités... juste imagine..."

Shanks

Que c’est un média chronophage aussi bien capable de t’offrir de bons moments qu’une perte de temps absolu tant il peut y avoir plus intéressant à faire en ce monde.

Aros

Sauf que ça occupe les mains, le corps et l'esprit, puis que comme toute forme de jeu, c'est un excellent prétexte pour créer du lien avec autrui, on ne lui reconnaît pas assez la vertu que la sienne de planter sa graine dans le ventre de « papa-maman » ; un bel âne, le co-quin !

Nindo64

C’est un média interactif nous permettant de vivre une aventure dépassant le cadre du réel. Un peu comme un film sauf que c’est nous qui faisons avancer l’histoire. Et c’est une combinaison de plusieurs arts tels que la musique, l’architecture (game-design), la littérature, et le cinéma pour ne citer qu’eux.

Kevisiano

C’est un média où contrairement aux séries/films/lectures où on est acteur de ce qu’on fait et non spectateur. Pour beaucoup ici et ailleurs, cela peut s’apparenter à une échappatoire car le JV nous demande de réfléchir et peut occuper notre cerveau sur ce qu’on fait.

Momotaros

Le jeu vidéo est ce livre ou ce film dans lequel tu n'es pas seulement spectateur mais aussi acteur de ce qu'il se passe. Il y a certains jeux dans lesquels tu suis une histoire imposée comme dans les FF et d'autres ou tu peux de par tes choix, écrire l'histoire de ton personnage comme dans les TES.

Marchand2sable

Les jeux vidéo, c’est comme un panier à fruits géant sur une table. Il y en a de toutes les couleurs et de tous les goûts. Il faut être aussi très sélectif, car parfois on peut tomber sur un fruit pourri et on perd donc son temps et son argent. Mais quand on trouve « le fruit sacré » (sa licence préférée, son jeu préféré ou son genre de jeu préféré), alors là, c'est le pied pour toute une vie.

Ma définition :

Un médium ludique qui au travers d'un accessoire permettra d'interagir avec un univers virtuel représentant de manière fantasmé notre environnement.

Sinon, je dirais à la personne «tiens, le meilleur moyen de comprendre c'est d'essayer» en lui trouvant un jeu qui pourrait lui plaire.

J'ai fait un questionnaire, il y a quelques temps, je pense que c'est intéressant de voir tout les membres avec leur définition.Bonus :Voici un résumé de Gemini (A.I) de toutes les définitions"Le jeu vidéo est un médium interactif et immersif qui permet à l'acteur-joueur de vivre des aventures variées et des émotions profondes, servant à la fois de divertissement universel et de forme d'art capable de transcender les limites de la réalité."Vous pouvez évidemment ajouter vos définitions en commentaire ^^