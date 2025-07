Développé par Media Vision, l’équipe derrière Digimon Story: Cyber Sleuth, nous montre une nouvelle expérience de jeu, visant les fans de longue date comme les nouveaux dans ce rpg au combats au tour par tour. Disponible le 3 octobre sur Ps5 , Xbox Series et Pc.

posted the 06/29/2025 at 02:43 PM by yanssou