Éditeur : Supergiant Games

Développeur : Supergiant Games

Genre : Action

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC/Switch2/Switch

Date de sortie : 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Grec / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.

Supergiant Games a déclaré :

« Nous avons un gros jeu à terminer ! Nous ne pouvons pas encore vous dire quand aura lieu la sortie de la v1.0, mais nous sommes ravis de nous en approcher et de partager l’expérience complète avec vous. Cela signifie également que certains des travaux les plus importants sur Hades II restent à venir, alors espérons que la lumière de la Lune nous guidera ! »

Incarnez Mélinoé, l’immortelle Princesse des Enfers, et explorez un univers de mythologie plus vaste et élaboré que jamais. Triomphez des forces du Titan du Temps grâce aux pleins pouvoirs des dieux de l’Olympe, le tout accompagné d’une histoire riche en rebondissements à découvrir au fil de vos échecs et de vos succès.