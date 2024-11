Actualité

Au tour de Guilty Gear Strive du studio Arc System Works d'être concerné par la censure. Avec la mise à jour 1.41 des changements ont été effectué dans le mode Digital Figure qui fait office de mode photo, où le joueur peut placer les personnages du jeu dans une scène avec différentes positions.Désormais lorsque la caméra est placée sous un certain angle (contre-plongée), le modèle du personnage disparaît et un icône "!" apparait à la place. Cela concerne certains personnages féminins (dont Jack'O et sa fameuse pose devenue virale) mais également quelques personnages masculins (comme Testament), ces personnages ont en commun des apparences suggestives (dénudées ou habits simplement suggestifs).Certains mettent le coup au fait que le classement d'âge de Guilty Gear Strive a changé au Japon, passant de CERO B à CERO C (soit un équivalent de PEGI 12 à PEGI 16). Pour l'anecdote, les jeux Super Smash Bros 4 et Ultimate ont eu ce même problème de classement d'âge, Sakurai avait alors expliqué qu'ils ont du censurer Peach afin de garder le CERO A pour ainsi éviter les pantieshot (ou "vue sur culotte" en français).Sous le coup d'infantiliser le joueur jugé responsable du contenu mais également de vouloir proposer un contenu accessible au plus grand nombre ( et j'en ai lu des perles, comme cet article de Metro UK ), on continue d'accepter la censure dans un media de fiction, un jeu de combat où des personnages se battent physiquement pour le plus fort, c'est vrai que ça bah c'est plus moral que voir son personnage préféré sous divers angle (autant ne pas faire de mode photo du tout alors)...