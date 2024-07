Toute nouvelle série d'animation originale composée de six épisodes de 30 minutes, GUNDAM : REQUIEM POUR UNE VENGEANCE se déroule sur le front européen pendant la guerre d'un an, un conflit également couvert dans la première série de la franchise, "Mobile Suit Gundam". Produite en collaboration avec SAFEHOUSE à l'aide du moteur Unreal Engine 5, la série est écrite par Gavin Hignight, auteur des séries animées "Tekken: Bloodline" et "Transformers: Cyberverse", ainsi que des jeux vidéo "Marvel's Spider-Man". Sa réalisation est assurée par Erasmus Brosdau, qui a également travaillé sur la série animée "Resident Evil: Infinite Darkness" et les jeux vidéo "Star Citizen", "Ryse: Son of Rome" et "Crysis".



Disponible le 17 octobre prochain sur Netflix