20 ans. C'est, souvent, l'âge symbolisant la jeunesse à son plein potentiel. C'est aussi la période qui s'est écoulée entre la sortie de Mario vs Donkey Kong sur Game Boy Advance et son remake. Il arrive en exclusivité sur Nintendo Switch le 16 février et est l'objet d'une excellente cure de jouvence de la part de "Big N". Le côté réflexion marche toujours aussi bien ; des fonctionnalités permettent de moderniser le soft ; un contenu inédit de prolonger sa durée de vie ; sans oublier la mise à jour graphique plus que soignée qui fera oublier les traits pixelisés de la version originale. Mario vs Donkey Kong a pris un sacré coup de jeune grâce à un remake comme l'on aimerait en voir plus souvent. Un excellent jeu pour attendre avec impatienceEn terminant, Mario vs. Donkey Kong est une bonne addition à la bibliothèque de la Nintendo Switch. Sans être un chef d’œuvre ou un incontournable, c’est un bon petit jeu à coût moindre pendant qu’on attend des sorties phares comme Princess Peach: Showtime! ou Paper Mario: The Thousand-Year Door. En plus, ce n’est pas qu’un simple remake et Nintendo a fait ce qu’il faut pour ramener la série adéquatement.Lorsque Nintendo réalise le remake d’un jeu qui a déjà fait ses preuves, le résultat a peu de chances d’être décevant. Mario vs. Donkey Kong est donc un excellent jeu de casse-têtes remis proprement au goût du jour sur Switch. Ses options de confort, sa difficulté progressive et ses différents modes lui permettent d’être agréable à jouer, que l’on cherche à se détendre ou à relever un bon défi. Il profite surtout d’un mode deux joueurs particulièrement réussi et enrichissant considérablement l’expérience. Cependant, pour apprécier pleinement le titre, on vous conseille de jouer à petites doses, la répétitivité pouvant s’installer après de longues heures de jeu ininterrompues.Dans l'ensemble, Mario vs Donkey Kong est globalement bon, voire très bon. Le travail de remasterisation est clairement perceptible et on prend un plaisir certain à (re)parcourir ces niveaux repensés pour convenir aux standards vidéoludiques des jeux Mario modernes.And another one : la Switch rempile un quantième remake réussi sans pour autant être particulièrement remarquable, toujours bien lancé sur la route de son crépuscule. On ne saurait dire où Mario vs. Donkey Kong se place sur l'échelle qui sépare l'indispensable de la ponction fiscale ; mais dans le genre comeback que personne n'attendait vraiment, on a décemment vu bien pire. Avec un gameplay toujours carré et un contenu bien étoffé, la proposition est honnête - encore plus quand elle est partagée à deux - même le manque d'inspiration commence à se faire franchement sentir.Remake d’un jeu paru sur Game Boy Advance, Mario vs. Donkey Kong est un petit jeu qui met la réflexion au centre d’un gameplay axé sur la plateforme. On a connu le plombier bien plus en forme. Nintendo soigne quand même l’habillage pour donner envie aux petits et aux grands de mettre leur cerveau au service d’un ramassage de jouets.Tout juste cette remise au goût de Mario vs. Donkey Kong sur Switch permet à Nintendo de proposer toujours plus de variété aux propriétaires d’une Switch. Si l’objectif est d’offrir un chant du cygne à la console sortie en 2017, alors il sera tout en douceur.