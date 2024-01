40 personnages sont déjà confirmés :Son Goku (Z – début) / Son Goku (Z – milieu) / Son Goku (Z – milieu) Super Saiyan / Son Goku (Z – fin) / Son Goku (Z – fin) Super Saiyan / Son Goku (Z – fin) Super Saiyan 2 / Son Goku (Z – fin) Super Saiyan 3 / Son Goku (Super) / Son Goku (Z – milieu) Super Saiyan / Son Goku (Super), Super Saiyan divin / Son Goku (Super), Super Saiyan divin Super Saiyan / Vegeta (Z – détecteur) / Vegeta gorille géant / Vegeta (Z – début) / Vegeta (Z – début), Super Saiyan / Super Vegeta / Vegeta (Z – fin) / Vegeta (Z – fin), Super Saiyan / Vegeta (Z – fin), Super Saiyan 2 / Majin Vegeta / Vegeta (Super) / Vegeta (Super), Super Saiyan / Vegeta (Super), Super Saiyan divin / Vegeta (Super), Super Saiyan divin Super Saiyan / Yamcha / Krilin / Piccolo / TenShinHan / Trunks du Futur (Tenue de combat) / Trunks du Futur / Freezer (Super) / Cell (Parfait) / Majin Buu / Mr.Satan / C17 (Super) / C18 / Broly / Broly Super Saiyan / Jiren / Bergamo.D'après les pages Steam et Psn du jeu voir du site officiel , il semblerait que le local ne soit inclus. Reste a savoir si Bandai Namco le confirmera ou non prochainement.

posted the 01/30/2024 at 06:10 PM by yanssou