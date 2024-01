JVFrance 9/10

IGNFrance 8/10

ActuGaming 7/10

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy est la compilation ultime de la série, proposant de nombreuses possibilités d’aborder l’univers de Phoenix Wright dans les meilleures conditions. Une belle petite pépite et une magnifique porte d’entrée au genre du visuel novel. Où l’ensemble des codes y est très bien respecté, avec une précision sur la traduction française, mais aussi de proposer un total de 7 langues, et une mécanique qui n’est pas démodée. Même si quelques petites choses avaient pu être améliorées, comme le mode fenêtré sur PC ou le fait de voir le coupable dès les premières secondes, il n’en reste pas moins une compilation à tester au moins une fois dans sa vie. Avec 45h de jeu au compteur pour clôturer les 3 jeux avec leurs DLC, vous avez de quoi faire en découvrant des personnages attachants, comme d’autres très énervants comme le journaliste et sa cravate. Disponible le 25 Janvier 2024 sur consoles et PC contre la modique somme de 49,99€. Vous savez ce qu’il vous reste à faire… si vous n’avez bien sûr aucune objection !Le juge fait retentir son marteau, mettant un terme aux délibérations, l’heure est au verdict ! Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy est coupable de m’avoir fait passer de supers moments de jeu. On est captivé de bout en bout par son univers porté par une excellente narration et des personnages attachants. Le gameplay, que ce soit durant les phases d’enquête ou les procès, est plus efficace que jamais de par la variété des mécaniques introduites. Si vous n’avez jamais joué à un Ace Attorney, vous loupez clairement quelque chose. Cette trilogie peut être une porte d’entrée, vous ne serez pas perdus, même si l’expérience optimale est de suivre l’ordre chronologique en débutant par la première trilogie Phoenix Wright. La trilogie estampillée Apollo Justice, c’est aussi un contenu colossal : trois jeux pour un total de 16 épisodes (dont deux épisodes spéciaux qui étaient à l’époque des extensions payantes), comptez une petite centaine d’heures pour en faire le tour.À l’instar des précédentes compilations sorties avant elle, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy s’impose comme un incontournable pour tous les fans de la série qui n’avaient pas pu découvrir Dual Destinies ou Spirit of Justice à l’époque. Proposant un travail de très bonne facture, aussi bien sur sa traduction qu’en termes de contenu, elle offre enfin aux joueurs l’occasion de découvrir en français dans le texte les aventures d’Apollo Justice dans des conditions optimales. Nous regretterons cependant la qualité assez inégale des affaires proposées et, comme à l’époque à la sortie des épisodes 3DS, une trame narrative beaucoup moins cohésive que dans Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy ou même The Great Ace Attorney Chronicles. Des défauts assez paradoxaux pour une série se reposant sur la qualité de ses intrigues, mais qui pourraient s’avérer assez subjectifs d’un joueur à l’autre.