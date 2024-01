La 81ᵉ cérémonie des Golden Globes organisée à Los Angeles à récompensé Hayao Miyazaki qui obtient le trophée du meilleur film d'animation de l'année 2023.Le Garçon et le Héron était opposé à Super Mario Bros, Spider man Accross the Spider Verse, le Pixar Élémentaire, Wish : Asha la bonne étoile, ainsi que Suzume de Makoto Shinkai.Après avoir réalisé un excellent score au Box Office, en France le film a battu un record pour sa première sortie avec 1 436 529 d'entrées dépassant le Voyage de Chihiro avec une première sortie en 2002 de 1 247 000 entrées et le Château Ambulant qui avait réalisé 1 263 000 entrées en 2005.