Premiers avis

Les premiers avis sont tombés, le mien attendra : je n’en suis qu’à la moitié du jeu faute de temps.

(Je suis a l’hôpital donc je fais ce que je peux niveau publi)



En attendant, un simple conseil.



Sauf patch D1 salvateur, je ne peux que vous conseiller de patienter ou en tout cas sur consoles (j’y joue sur PS5) tant ces versions sont touchées par de nombreux problèmes techniques. Graphiquement, c’est quand même très sympa même si éloigné de la version PC, et il faudrait juste remplacer les effets remplaçant le RT qui ici sont assez bourrins (on a l’impression parfois de voir des paillettes à la place de reflets). Non je parle de bugs :



- Des sous-titres qui partent parfois en couille.

- Des dialogues qui passent de la VF à la VO et vice-versa.

- Un système d’auto-save très mal branlé alors que…

- J’ai eu mon perso bloqué dans un bout du décors (10 minutes de perdus).

- Un autre bug dans l’espèce « d’antre moral » (en gros une pièce astrale dans la tête de Saga), où soudainement, je ne pouvais plus revenir en arrière : 20 minutes de jeu envolées.



C’est pas Cyberpunk 2077 version launch, je sais, mais ça fait quand même chier.



Sinon le jeu est cool mais vieillot dans ses intentions, j’ai la sensation bizarre de jouer à un jeu d’époque mais remaké graphiquement. Ce n’est pas toujours désagréable comme sensation, et j’ai eu mon lot de très bon moments, mais la gestion du rythme est assez mauvaise, comme si pour un besoin de durée de vie convenable, Remedy avait tartiné sur les allers-retours et les séquences enquêtes/astrales totalement inutiles niveau intérêt.



Je croise les doigts pour la suite.