Diablo IV est un jeu vidéo prisonnier de sa propre formule. Et quand tu te retrouves bloqué chez toi par la force des choses, il n’y a plus qu’à soigner la décoration. Sur la forme pure et dure, le hack’n’slash de Blizzard Entertainment est une leçon de direction artistique. Jamais Sanctuaire n’aura été aussi beau, sombre, ténébreux, poisseux, gore… De la première à la dernière seconde, on ne fait qu’écarquiller les yeux devant des décors prodigieux.Blizzard Entertainment a aussi soigné l’autre point qui paraissait essentiel : le contenu. Sans même titiller tout ce qui se passera après, entre les saisons, les mises à jour et les extensions, Diablo IV est déjà d’une générosité assommante. Nous voilà plus que jamais parés pour des heures et des heures à profiter d’un gameplay maîtrisé, un tantinet plus technique et nanti d’une personnalisation poussée. Diablo IV n’est rien d’autre qu’une plongée dans des enfers accueillants et chronophages. Il est tout ce qu’on attendait. Et, sans doute plus encore, ce que Blizzard Entertainment pouvait espérer de mieux pour son salut.Diablo IV réussit brillamment son passage en monde ouvert, offrant une expérience de jeu captivante qui ravira les fans de la série. Le retour aux sources est abouti, avec un scénario globalement captivant et des quêtes secondaires variées qui enrichissent l’univers du jeu. Le gameplay solide procure des combats intenses et dynamiques, tandis que les graphismes superbes et la fluidité du jeu sont un régal pour les yeux. Le système de parangon et de glyphes ajoute une profondeur stratégique intéressante, et l’équilibrage du loot est bienvenu. Les boss offrent des défis captivants, tandis que le contenu immense garantit des heures de jeu enrichissantes. Enfin, la bande originale impeccable accompagne à merveille l’atmosphère sombre du jeu. Le titre de Blizzard n’est pas exempt de défauts et présente quelques faiblesses, comme une IA pas toujours convaincante et un doublage français décevant. Le choix de caméra peut également diviser les joueurs, certains trouvant qu’il n’est pas optimal pour leur expérience de jeu. Malgré ces quelques points négatifs, Diablo IV devrait s’imposer comme la nouvelle référence du hack’n’slash. L’attente n’aura donc pas été vaine !Diablo 4 s’attaque à une tâche impossible dans les pires conditions. Les productions de Blizzard sont examinées à la loupe, après quelques faux pas récents, et on sait que les fans de Diablo font partie des plus exigeants. Malgré celà, le retour de Diablo est absolument brillant. Le joueur fait son retour à Sanctuaire porté par une campagne glauque et violente, mais surtout passionnante. Les personnages qu’on rencontre sont complexes, brisés par un monde qui les a privés de tout espoir dans le conflit éternel contre les enfers. Avec une quantité impressionnante de contenu qui attend le joueur après la campagne, la rejouabilité exemplaire que présentent les cinq classes disponibles, et la promesse d’ajouts significatifs à l’expérience au fil des saisons, le jeu coche toutes les cases et répond fermement aux attentes les plus folles.La rumeur était donc vraie, Blizzard et la saga Diablo sont bel et bien de retour au sommet de leur forme. Pour l’essentiel, cela s’est joué dans les détails, mais aussi dans une forme de maturité. Diablo IV a su évoluer avec son temps et dans ses propos. Nous n’en demandions pas beaucoup plus de la part d’une saga qui a déjà de solides références à faire valoir. Pas réellement transcendé, mais avec un feeling vraiment différent, le titre a en plus tous les arguments pour convaincre les habitués du genre, mais aussi un nouveau public curieux de découvrir les portes que cet épisode ouvre. Maintenant que nous avons la preuve que Blizzard est capable de refaire un grand jeu, il n’y a plus qu’à espérer que ses autres licences historiques en bénéficieront bientôt.Onze ans après la sortie de Diablo III, la licence Diablo fait un retour de grande classe sur la scène du jeu vidéo PC et consoles avec Diablo IV. Ce quatrième volet numéroté se distingue de ses prédécesseurs grâce à son histoire immersive à la mise en scène impressionnante sans toucher l'essentiel de la formule.L'ambiance visuelle et sonore est également impeccable. Diablo 4 sait rester accessible tout en proposant une difficulté qui devrait bousculer les amateurs de défis. Les nostalgiques de Diablo 2 voient leurs vœux exaucés avec une direction artistique similaire mise en valeur de différentes manières : tout crie la désolation et le malheur en restant élégant. Diablo 4 n'est pas une révolution comme ont pu l'être ses prédécesseurs. Mais Blizzard livre avec lui une formule plus qu'aboutie de sa saga qui constitue aujourd'hui la meilleure manière de la découvrir. Il va falloir prendre son mal en patience d'ici la sortie le 02 juin sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. De notre côté, on a déjà vendu notre âme au Diable et on en redemande.Diablo 4 parvient à combiner les meilleurs éléments de la licence. On retrouve son gameplay assez simple mais plaisant, dont on ne se lasse pas facilement, combiné pour la première fois à un monde ouvert bien pensé et bien rempli. La majorité des joueurs devraient y retrouver leur compte, avec des classes variées, une campagne satisfaisante, et un contenu de haut niveau digne de ce nom en attendant les saisons. Ils sont accompagnés d'une ambiance aussi sombre que prenante, emballée dans un ensemble AAA de grande qualité à presque tous les niveaux. Quelques détails peuvent déranger, comme le mode en ligne, ou la monétisation annoncée, mais c'est probablement le prix à payer pour un bon jeu qui devrait continuer de s'enrichir et de s'affiner au fil des ans, si vous êtes prêts à patienter.Diablo 4 est extrêmement généreux. Une nette évolution de la franchise et un véritable retour en force. Ce quatrième opus fait tout en mieux et en plus grand. Un vaste monde, plus d’une centaine de donjons, une personnalisation ultra-poussée… Rien n'est laissé au hasard. En prime, sa campagne narrative est un petit régal à parcourir. La narration a eu le droit à bien plus d'attention que par le passé, le doublage (VF et VO) est un régal et les cinématiques sont sublimes. Même la mise en scène claque. Pour ce qui est du endgame, ça s’annonce chargé. Entre un système Parangon entièrement revu et infiniment plus profond que par le passé, des défis à n’en plus finir et des niveaux de difficulté toujours plus élevés, vous allez avoir de quoi faire. Reste maintenant à voir ce que ça donnera sur le long terme en ce qui concerne l’équilibrage général des classes, la redondance et ce que le système saisonnier aura à nous proposer. De même que son modèle économique, toujours mystérieux à l’heure de ce test. Mais nous y reviendrons. En l’état, Diablo 4 reste tout de même un jeu ultra solide.