Avec Fire Emblem Engage, la Nintendo Switch s'offre une première exclusivité de qualité en ce début 2023. Comme Three Houses, les combats sont toujours fluides et accessibles, et profitent même d'animations spectaculaires qui renforcent le plaisir de jeu. Les affrontements gagnent aussi en profondeur grâce à la mécanique de Fusion d'Emblème qui offre des outils pour aborder les situations avec intelligence. Au-delà de la qualité du design de ses sympathiques personnages, le titre brille également par son rendu graphique réussi pour de la Nintendo Switch, même si on note des environnements parfois pauvres et une mise en scène statique. Finalement, c'est plus par ses menus pas toujours pratiques et son histoire classique et plus dirigiste que Three Houses que l'expérience pêche un peu. Pas de quoi non plus bouder le plaisir de ce nouveau Fire Emblem qui reste une excellente façon de commencer l'année manette en main.Pour conclure, Fire Emblem Engage m’a moins plu que Three Houses. Selon moi, le titre précédent livrait un scénario plus étoffé avec des personnages qui avaient une meilleure profondeur. En plus, le fait d’avoir trois maisons nous permettait de découvrir chacun plus en détail et d’étirer la durée de vie totale. Cette fois, le rythme est meilleur et l’histoire est excellente, mais le reste du jeu m’a paru plus banal. J’ai l’impression qu’on n’a pas exploité tout le potentiel des personnages secondaires.Les puristes vont peut-être apprécier le fait d’avoir moins de flafla complémentaire, mais j’aime moins ce choix de design. J’aurais voulu aussi que le concept du Somniel soit plus développé. Par exemple, avoir la possibilité d’améliorer l’étable, les magasins ou même la cuisine. Un peu comme si on fortifiait notre château fort. Néanmoins, si vous êtes fans de la série et du genre SRPG, le jeu ne manque pas sa cible. Fire Emblem Engage livre une très bonne histoire, d’excellents combats et de bons défis qui poussent notre côté stratégique plus que jamais.Fire Emblem Engage confirme un très bel ancrage de la saga sur Nintendo Switch avec un nouvel opus bourré de bonnes idées et d’améliorations notables. Le retour à une formule plus classique couplé aux choix audacieux d’Intelligent System font de lui une autre référence du Tactical-RPG même en passant après l’énorme succès de Fire Emblem : Three Houses. Le déroulement du scénario est parfois téléphoné et l’évolution du protagoniste n’est pas du tout marquante, toutefois le titre peut compter sur un des meilleurs systèmes de combat de la série grâce à des emblèmes terriblement efficaces sur le champ de bataille. L’ensemble est en plus sublimé par des graphismes enfin dignes de ce nom pour cette exclusivité Switch.Fire Emblem Engage est un titre très déséquilibré, d'un côté, il s'avère très abordable pour tous les joueurs, et on a adoré relever les défis qu'il propose à haut niveau de difficulté. Mais de l'autre, son histoire et ses personnages nous ont fait rouler des yeux en permanence. Heureusement, la réalisation de qualité, du moins pour la Switch, compense. De plus, de réels efforts ont été faits pour améliorer le gameplay, et l'interface est bien pensée. C'est un réel plaisir de jouer et d'observer les combats, qui sont toujours accompagnés d'animations et de musiques de qualité. Cela peut être un excellent jeu, si vous parvenez à ignorer ses mauvais côtés, pour vous concentrer sur les batailles tactiques.Fire Emblem Engage est une drôle d’expérience. S’il arrive à nous faire regretter certaines fonctionnalités perdues, le titre nous propose de redécouvrir ce qui faisait autrefois le charme de la licence. C’est un jeu de stratégie qui n’hésite pas à le faire comprendre. Les aficionados apprécieront l’adrénaline des combats et le rythme effréné. En revanche, si vous souhaitez découvrir la franchise avec cet épisode, nous vous conseillons de rebrousser chemin et de vous tourner vers Three Houses.Fire Emblem Engage est un titre solide. Il présente des combats intenses (à condition de choisir le bon mode de difficulté), des personnages colorés et une narration qui tient la route, même si trop manichéenne à notre goût. Le retour du trio d'armes habituel à la série est bienvenu et permet de redonner une dimension stratégique quelque peu égarée dans Three Houses. En revanche, le titre pêche par son personnage principal un peu trop lisse à notre goût, mais aussi à cause des phases de hub certes facultatives, mais dommageables si complètement ignorées. Quoiqu'il en soit, Fire Emblem Engage devrait à la fois plaire à certains vétérans de la série, heureux de retrouver certains personnages cultes de la licence, tout en offrant un challenge assez aisé à surmonter pour les néophytes. On regrette juste que la narration ne soit, selon nous, pas réellement au niveau de la série.