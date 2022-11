Millenium 85%

JVC 16/20

Numerama 8/10

Gamekult 8/10

Si Pokémon Écarlate et Violet nous proposent une aventure vivifiante aux couleurs de la péninsule ibérique, on sent bien que quelques sacrifices ont dû être faits, sur les graphismes et la technique notamment, afin de laisser les joueurs explorer l’immense région de Paldea. À bout de souffle, ce n’est pas sur Nintendo Switch que les monstres de poche brilleront mais cette 9ème génération aura au moins le mérite de nous proposer du neuf dans la licence. Le gameplay en monde ouvert est ce qu’attendaient beaucoup de fans depuis des lustres et Game Freak réussit haut la main à proposer des scénarios intéressants et un end-game digne de ce nom avec des mécaniques empruntées au succès d'Arceus.Bref, un bien bel opus avec une durée de vie colossale et une histoire riche qui nous promet un avenir radieux pour la licence, on l'espère.Très attendu après un Épée / Bouclier un peu trop timide et Arceus bien plus audacieux, mais très différent, Pokémon Écarlate / Violet fait clairement progresser une licence qui a toujours trop stagné, et prend de nombreux risques payants. Si l'on arrive à faire abstraction de graphismes vraiment décevants, il y a fort à parier que cette 9ème génération de Pokémon fasse date. Game Freak a clairement très bien compris comment concevoir un monde ouvert avec une progression non linéaire, idéalement pensé pour une série qui avait besoin de ce petit coup de neuf fort appréciable. Un jour, peut-être, l'aspect technique suivra et les détenteurs de la franchise la plus rentable du monde nous offriront une vraie révolution capable de marquer les esprits. En attendant, on reste sur un épisode très satisfaisant qui fait du bien à la licence.Après les rendez-vous manqués Pokémon Épée et Bouclier et Légendes Pokémon : Arceus, la saga culte entame enfin sa belle évolution. Pokémon Violet et Écarlate transpose l’ADN tant chéri par les fans dans une aventure en monde ouvert copieuse et bienveillante. Une vraie réussite, qui était attendue depuis la sortie de la Nintendo Switch.On prend vraiment beaucoup de plaisir à parcourir la région de Paldea, que ce soit pour remplir le Pokédex avec des créatures (vraiment) mignonnes, combattre des adversaires bien entraînés ou, tout simplement, explorer. La Chasse au Trésor, fil rouge du récit, n’est pas qu’une métaphore. C’est la preuve que Pokémon a toujours été pensé pour que tout un chacun aspire à tenir le rôle qu’il souhaite. Un jour, je deviendrai meilleur.