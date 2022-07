Fire Emblem Heroes

Fire Emblem Heroes devient le premier jeu mobile publié par Nintendo à atteindre les 1 milliard de revenu en dollars générés sur AppStore et Google Play Store depuis son lancement. Un succès de long terme (et la barre aura été franchi en 5 mois depuis le dernier rapport ), vu que le jeu est disponible depuis 2017 et quand à coté Mario Kart Tour et Animal Crossing: Pocket Camp "ne sont qu'à" 282 millions bien loin du jeu de stratégie d'Intelligent Systems.