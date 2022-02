Nintendo Everything

Fire Emblem Heroes est le plus gros succès de Nintendo sur mobile. Le jeu vient de fêter son 5e anniversaire avec un nouveau Feh Channel récemment, le "Nintendo Direct" du jeu, présentant les dernières grosses nouveautés.On apprend que Fire Emblem Heroes a rapporté à Nintendo 959 millions de dollars depuis son lancement en février 2017. A titre de comparaison, Animal Crossing: Pocket Camp est à 267 millions de dollars sur quasi le même laps de temps (disponible depuis novembre 2017). Le top-3 des clients FEH sont le Japon, les Etats-Unis puis le Canada.

