Certaines choses se suivent et se ressemblent un peu trop, surtout quand on parle dedont les développeurs historiques doivent être eux-mêmes incapables d’énumérer le nombre exact de Musô que le studio a pondu en deux décennies. On n’enlèvera en revanche pas l’envie d’adapter la formule en fonction de telle ou telle licence, parfois sans grand brio, parfois avec de très bonnes idées. Et du coté des partenariats, aveccomme, ce fut deux très bons coups et tout commequi a eu droit à une suite reprenant directement l’univers du dernier épisode en date pour en faire une pseudo-suite (en marketant bien le jeu comme tel pour en faire l’une des plus grandes réussites commerciales du genre),va lui se tourner exclusivement vers le chapitre, non pas avec l’envie d’en faire une séquelle cette fois, mais tout simplement une réadaptation avec le même casting.Dans les grandes lignes, c’est très simple à saisir puisque l’on incarne un personnage inédit (Shez, homme ou femme) tandis que Byleth (homme ou femme) sera en fait cette fois le ou la méchante, le reste étant identique dans la structure principale, à savoir le choix d’intégrer et aider l’une des trois grandes Maisons, toujours dirigées par Edelgard, Claude et Dimitri, avec autant de campagnes à découvrir, les différences se situant aussi bien dans le scénario que les protagonistes qui prendront place sur les différents champs de bataille. Tout un tas de personnages à découvrir pour certains, aucun ou presque pour ceux qui ont retournédans toutes les directions, mais toujours le bonheur si on est fan de revoir les bouilles de chacun avec bien entendu des dialogues et situations inédites qu’il faudra d’ailleurs suivre avec attention.Car si l’on a tendance à traduire un Musô par une expérience bien bourrine où l’on déchaîne les enfers, il arrive parfois des cas où ça blablate bien comme il faut.genre. Et sans aller aussi loin,n’entend pas mettre de coté quelques-uns des aspects desdont les relations entre les différents personnages, poussant donc à aller parler à chacun entre chaque mission (en essayant de choisir les bonnes réponses), leur donner des tâches en duo, proposer des balades pour booster l’amitié tout en offrant des cadeaux adéquats… Vous connaissez la chanson et vous auriez tort de passer à coté pour différentes raisons : déjà parce que zapper tout cela transformeraiten Musô comme un autre (ou presque) mais aussi parce que dans des niveaux de difficulté plus importants, l’affiliation entre chacun offre des bonus aucunement négligeables face à la robustesse de plusieurs antagonistes. Après si vous voulez uniquement faire le jeu en ligne droite et difficulté standard…De toute façon, vous en aurez pour votre argent rien que de cette manière car non seulement il y a, comme précédemment dit, trois campagnes différentes, mais chacune a le mérite d’être très longue si vous voulez vraiment profiter du jeu tant les missions annexes pleuvent, en plus des défis, dont beaucoup auront d’utilité d’exploiter les combattants à la traîne niveau expérience, mais également gratter un maximum de matériaux pour s’attarder sur l’aspect Housing et voir évoluer son campement de la forge à l’académie sans oublier les cuisines. C’est répétitif comme le veut la tradition du genre, mais pour les fans, encore plus ceux qui aiment jouer par petites sessions, il y en a pour des plombes rien que pour une seule campagne et débloquer l’ensemble des choses pour s’octroyer une équipe renforcée pour toutes les situations. Très bonne idée d’ailleurs d’avoir des boss qui réclament d’utiliser plusieurs classes différentes pour les vaincre plus rapidement.Oserait-on dire queest l’un des Musô les plus intéressants à condition d’être suffisamment proche de la licence pour s’attarder sur tout le casting et pardonnez les défauts, notamment le rendu graphique bien moins chatoyants niveau visuels qu’un, mais avec un frame-rate beaucoup plus stable (pas de 60FPS en revanche) et un gameplay hautement plus nerveux. Et contrairement à son modèle T-RPG,a le mérite de reprendre le principe fondamental du pierre/feuille/ciseau pour bien pousser l’envie de laisser un peu Shez de coté et tâter d’autres classes, et tout simplement exploiter le système d’ordres aux autres personnages qui ont le mérite de bien faire le taf face aux généraux mais attention tout de même : à bas level, le risque d’une défaite est bien présent (on vous indique d’ailleurs la présence d’ennemis trop forts face à vos alliés un peu faibles) et pour les plus courageux,n’a pas oublié l’option Permadeath.