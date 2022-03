Gamewave 18/20

Avec son allure chétive et innocente, le héros de TUNIC est bien loin de représenter l'univers, aussi énigmatique qu'hostile, dans lequel il évolue. Seul, dans un monde où vous n'en connaissez, ni les fondements, ni le but, TUNIC vous entraîne au cœur d'une aventure isométrique soumise à une réflexion exigeante tant sur les combats que sur la découverte de l'Overworld. Cependant, l'absence de gestion des niveaux de difficulté ainsi que l'impossibilité d'obtenir des indices permettant de résoudre certains puzzles ou chemins à suivre peuvent dissuader les néophytes du genre.Plus qu’un très bon Zelda-like, Tunic est un formidable jeu d’aventure-puzzle qui va enchanter les fans d’exploration et de secrets. Car le jeu d’Andrew Shouldice et de ses copains en contient beaucoup. Vraiment beaucoup. À commencer par ceux cachés en dehors des sentiers battus, grâce à une 3D isométrique colorée de toute beauté. Mais surtout ceux dissimulés dans un manuel papier directement intégré au jeu. Une idée géniale qui fait aussi bien office de carte, de manuel d’histoire que de recueil d’indices, et qui se place au cœur de la progression. Tunic sait ainsi très régulièrement surprendre le joueur avec des choses présentes depuis le début - un passage, une mécanique de jeu - mais qui se révèlent des heures plus tard. Sans oublier les phases d’action exigeantes et solides, qui renferment des moments marquants. Des combats qu’il est d’ailleurs possible de rendre très simples, grâce à des options d’accessibilité. De quoi se concentrer avant tout sur les secrets de Tunic, que nous avons pris un pied monstre à résoudre. Car c'est là que se cache la vraie richesse du jeu. Un gros coup de cœur.Quelle belle surprise que ce Tunic. Véritable lettre d'amour aux premiers Zelda avec une sous-couche souls-like pour moderniser le tout, le jeu parvient à tenir les joueurs en haleine avec son système de progression intelligent, des mécaniques qui se renouvellent et son univers enchanteur qui cache bien plus qu’il n’y paraît. Une petite pépite indé exigeante mais accessible qui se dévore malgré une caméra capricieuse, et dont l’endgame efface des puzzles trop faciles au profit de vraies énigmes.Avec sa direction artistique directement tirée de Zelda et sa bande-son enchanteresse, TUNIC sait poser une ambiance délectable dans un monde qui ne cesse de vous surprendre. Mais sous ses airs gentillets se cache un jeu assez rude aux combats parfois tendus et efficacement tactiques qui pâtissent malheureusement un peu du manque de punch du héros, du moins au départ. Mais il faudra parvenir à dépasser l’absence d’indications claires pouvant dérouter, voire décourager, pour pouvoir en profiter. Mais il serait dommage de ne pas s’accrocher car le titre se révèle finalement d’une richesse insoupçonnée.