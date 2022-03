JVC 12/20

Gamekult 4/10

IGNFrance 3/10

Test en vidéo

IGNUSA 4/10

Noyé parmi de très gros jeux, Babylon’s Fall aurait sans doute mérité une autre fenêtre de sortie. Pour son premier jeu-service, PlatinumGames ne parvient que partiellement à trouver une identité à son œuvre. En misant à la fois sur du jeu de rôle action, du jeu de rôle en ligne massivement multjoueur et des enchaînements de combat, le titre se révèle trop générique et se perd en chemin. Techniquement daté et visuellement quelconque, malgré un effet « coup de pinceau » original, Babylon’s Fall s’adresse à une niche qui saura apprécier ses particularités. Les amateurs de challenge et d'expériences en ligne pourraient s'y retrouver, mais la plupart des joueurs risquent de trouver la difficulté mal réglée et les combats interminables.Dans les ruines de cette Tour de Babel effondrée, il reste encore possible de trouver les traces du style de PlatinumGames. Dès qu’il s’agit de triturer les enchaînements, dès qu’il est question de trouver des patterns de boss qui favorisent l’observation ou de profiter d’une rare scène over the top, la patte du studio japonais refait surface. Mais elle se dilue, à l’image du rendu soi-disant pictural du jeu, au sein d’une palette délavée de micro-transactions et de logiques d’action-RPG à loot vues et revues. A la ramasse techniquement et ne trouvant jamais de quoi relancer ni son solo, ni son multi, Babylon's Fall apparaît comme un de ces projets étranges de l’ère PS3 / Xbox 360, déclinaisons opportunistes de styles en vogue, mais incapables de saisir ce qui faisait l’intérêt de ses modèles. Et ce constat est d’autant plus triste que le titre ne fait rien de très mal au fond, il se contente juste d’avancer comme un mort-vivant, dénué de passion. Difficile alors d’avoir envie de le suivre.J’espérais être surpris par Platinum Games avec Babylon’s Fall mais j’en ressors déçu et surtout frustré. Il possède beaucoup d’attraits comme son gameplay novateur, l’histoire même prenant place dans Babylone un sujet pourtant très peu (pour ne pas dire jamais) utilisé, mais à chaque point positif trouvé il y a une ribambelle de choses qui dérangent qui font pencher la balance dans l’autre sens. La DA peut se montrer jolie mais l’action la dessert totalement. Le gameplay propose une base solide, mais la caméra et l’action brouillonne gâchent son potentiel. Les boss valent le coup d’œil - du grand Platinum - mais sont loin d’être suffisants pour lâcher un achat au prix fort, d’autant que le modèle économique place son cash shop bien trop en avant et avec en tâche de fond du farming même durant la progression. En toute transparence, la magie semblait opérer mais elle s'est estompée rapidement, j’ai eu hâte d’en finir pour passer à autre chose tant la frustration a pris le pas sur tout le reste. La chute de Babylon porte bien son nom, et entre fall et fail, il n’y a qu’une lettre qui diffère. On va suivre la roadmap, déjà fixée jusque fin mai, mais sans grande conviction.