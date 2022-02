IGNFrance 9/10

JVLive 18/20

ActuGaming 8,5/10

JVC 16/20

JeuxActu16/20

Millenium 70%

Sifu est un jeu dynamique et addictif. La crédibilité des combats est à un niveau rarement atteint et la structure même du jeu vous donnera envie de relancer un cycle à chaque fois que vous mourrez pour de bon. Le syndrome « Hades » comme je l’appelle et la flatteuse comparaison n’est pas volée tant ces éléments à cheval entre du rogue like et du metroidvania vous donneront envie d’explorer chaque recoin de chaque niveau pour en connaitre davantage sur l’histoire et enfin briser le cycle de la vengeance !Une seule vie est-elle suffisante pour maîtriser le Kung-fu? La réponse est «non» et on ne boude pas notre plaisir. À l’heure où trop de jeux nous prennent par la main, Sloclap prend tout le monde à contre-pied avec Sifu. Un «must have» qui, en plus d'être original, se montre aussi beau qu'il est exigeant et diabolique de par son gameplay. Et on en redemande!Sifu démontre qu’il a définitivement les épaules solides pour que la magie dégagée depuis son annonce persiste sur toute une aventure. Sloclap a apporté un tel soin à son bébé, tant sur le plan artistique qu’au niveau du gameplay, incroyablement grisant une fois bien pris en main, qu’il ne pouvait en être autrement. L’exigence de son système de combat écarte cependant le jeu d’une partie d’un public qui n’aura sans doute pas la patience de persister face à la difficulté, mais c’est une assomption bienvenue de la part des développeurs qui ont souhaité proposer une aventure en cohésion avec l’idée de ce qu’est l’apprentissage réel du kung-fu. Gracieux, dynamique et jouissif, Sifu sait osciller entre nous malmener et nous tendre la main afin d’arriver au bout de son expérience mémorable.SIFU est un vibrant et percutant hommage fait aux arts martiaux. Sloclap maîtrise indubitablement son sujet et le genre dans lequel le titre s’inscrit. En seulement deux jeux, les studios parisiens font état de leur savoir-faire dans le domaine, et deviennent de fait des artisans reconnus de la baston vidéoludique. Ce Beat’em All frappe fort et avec conviction, et perpétue ce noble art qu’est la joute pieds-poings au cours d’une quête vengeresse exigeante et inspirée. Le titre de Sloclap, de par sa difficulté relevée, se destine aux joueurs tenaces, voire acharnés, et pourrait en décourager plus d’un, mais l’apprentissage des arts martiaux exige abnégation et maîtrise de soi… à l’image de SIFU.Véritable hommage aux films de kung-fu, et notamment ceux de Hong Kong, Sifu est un beat'em all stylisé, percutant et avec un gameplay qui emprunte aux rogue-like. Malin, Sifu offre aussi une courbe de progression intéressante, qui débute par une séquence relativement simple. Celle-ci permet de saisir immédiatement toutes les qualités du jeu en termes d'ambiance, de direction artistique, de fluidité générale et de très bonne tenue du système de combats. Mais en réalité, ce dernier point ne fait qu'être effleuré. Très rapidement, le jeu nous balance des murs de difficulté à la figure, et l'on comprend alors qu'il va falloir farmer pour débloquer définitivement certaines attaques et, plus important encore, progresser en tant que joueur jusqu'à maîtriser toutes les subtilités techniques. Louable et intéressant, ce parti pris risque tout de même de freiner ou d'agacer les plus dilettantes et les moins patients. Mais si vous n'avez pas peur d'un challenge relevé et de "mourir et réessayer" en boucle, vous pouvez foncer sur le jeu les yeux fermés !Si Sifu ne rend pas une copie parfaite, il reste un très bon jeu. Exigeant mais jamais injuste, ne vous fiez pas au faible nombre de niveaux car il vous faudra les recommencer plusieurs fois pour parfaitement maîtriser le jeu, allongeant considérablement sa durée de vie. Sifu reste un jeu difficile, un genre de beat them up die & retry, voire même succeed and retry. Si vous recherchez un jeu qui vous résiste, vous demandant une excellent maîtrise de ses mécaniques, alors vos attentes seront comblées.