Gameblog 9/10

Gamespot 9/10

Warren Spector, réalisateur de Deus Ex, a déclaré qu'il aimerait faire un jeu entièrement concentré sur un pâté de maisons car le petit espace permettrait une profondeur et une mécanique inégalée. 12 Minutes réduit encore la portée de Spector et trouve un riche filon pour l'interaction et la narration. Ce jeu peut limiter sa boucle à 12 minutes, mais je me suis retrouvé à souhaiter pouvoir rester beaucoup, beaucoup plus longtemps.

IGN 8/10

Twelve Minutes injecte un mystère captivant en boucle temporelle dans un jeu d'aventure point-and-click traditionnel pour créer un gameplay original qui complète le facteur de curiosité de son histoire.

GameInformer 8/10

Twelve Minutes est ambitieux, tant dans sa narration que dans son gameplay. Il restreint les joueurs à ses règles brutales et ses tragédies m'ont vraiment horrifié. Et bien que son gameplay ne m'ait jamais permis d'expérimenter autant que je le voulais, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'expérience. Je ne veux plus être piégé dans la boucle temporelle du jeu, mais toute l'aventure restera en moi. Twelve Minutes est une étude de cas sur un jeu qui sort des sentiers battus, qui joue selon ses propres règles, et c'est une expérience enrichissante rien que pour cela.

Malgré la pression accumulée sur ses épaules, 12 Minutes réussit non seulement l'exploit de ne pas décevoir, mais marquera assurément les esprits de ceux qui s'y essaieront. Dense, complexe, incroyablement fin et diablement intelligent, le thriller narratif de Luis Antonio ne cesse de surprendre à chacune de ses boucles, et sa richesse est telle qu'une partie en génère vite une dizaine d'autres, un coefficient à manipuler avec précaution au vu de son potentiel addictif. Le casting de choix et un sound design au cordeau offrent à cette aventure un réalisme saisissant, qui parvient à exceller sur les plans visuels, sonores, scénaristiques et ludiques. Malgré une interface qui ne demande qu'à être améliorée, il faudrait être rétif à l'émerveillement pour passer à côté de 12 Minutes, un petit bijou de narration qui vous accompagnera même une fois la manette reposée. Il faudra en revanche être prêt à en payer le prix : donnez-lui le doigt, et il vous prend immédiatement le bras.Warren Spector, director of Deus Ex, has said that he would like to make a game focused entirely on one city block because the small space would allow for unmatched mechanical depth. 12 Minutes reduces Spector's scope further, and finds a rich vein for interaction and storytelling. This game may limit its loop to 12 minutes, but I found myself wishing I could stay for much, much longer.Twelve Minutes injects a compelling time-loop mystery into a traditional point-and-click adventure game to create original gameplay that complements its story’s curiosity factor.Twelve Minutes is ambitious, both in its narrative and gameplay. It restricts players to its brutal rules, and its tragedies truly horrified me. And while its gameplay never let me experiment as much as I wanted it to, I can’t stop thinking about the experience. I don’t want to be trapped in the game’s time loop any longer, but the entire adventure will stick with me. Twelve Minutes is a case study on a game thinking outside the box, playing by its own rules, and it’s a worthwhile experience for that alone.