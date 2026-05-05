Lors d’une interview récente avec, le directeur et le producteur deont partagé quelques souhaits concernant l’avenir de la série.répond indirectement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles les personnages iconiques de la saga seraient remplacés par des figures plus jeunes. Le directeur deexplique qu’il n’est pas nécessaire d’aller dans ce sens et rappelle que même à 70 ans,resterait un grand personnage, quoi qu’il arrive.De son côté,explique que la série a toujours fait vieillir ses personnages en suivant les dates de sortie des jeux. Une règle qui n’a jamais été imposée parou par qui que ce soit, mais qui s’est faite naturellement. Un retour dans le passé, ou des événements se déroulant entre deux volets numérotés, reste donc tout à fait possible à l’avenir.On peut comprendre avec ce type d’interview queoune sont pas forcément destinées à devenir les figures centrales des futurs épisodes. Rien n’est encore acté à ce stade, et des sauts dans le temps restent totalement envisageables. On peut notamment penser à la fin de, qui soulève encore de nombreuses questions autour duet qui se déroule bien avant les événements deRien n’indique pour l’instant qu’unse déroulera enavec un tout nouveau personnage donc. Toutes les options semblent encore ouvertes pour la série.