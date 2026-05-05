Lors d’une interview récente avec Eurogamer
, le directeur et le producteur de Resident Evil Requiem
ont partagé quelques souhaits concernant l’avenir de la série.
Koshi Nakanishi
répond indirectement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles les personnages iconiques de la saga seraient remplacés par des figures plus jeunes. Le directeur de Requiem
explique qu’il n’est pas nécessaire d’aller dans ce sens et rappelle que même à 70 ans, Leon S. Kennedy
resterait un grand personnage, quoi qu’il arrive.
De son côté, Kumazawa
explique que la série a toujours fait vieillir ses personnages en suivant les dates de sortie des jeux. Une règle qui n’a jamais été imposée par Capcom
ou par qui que ce soit, mais qui s’est faite naturellement. Un retour dans le passé, ou des événements se déroulant entre deux volets numérotés, reste donc tout à fait possible à l’avenir.
On peut comprendre avec ce type d’interview que Rose Winters
ou Grace Ashcroft
ne sont pas forcément destinées à devenir les figures centrales des futurs épisodes. Rien n’est encore acté à ce stade, et des sauts dans le temps restent totalement envisageables. On peut notamment penser à la fin de Resident Evil Village
, qui soulève encore de nombreuses questions autour du BSAA
et qui se déroule bien avant les événements de Requiem
.
Rien n’indique pour l’instant qu’un Resident Evil 10
se déroulera en 2030
avec un tout nouveau personnage donc. Toutes les options semblent encore ouvertes pour la série.
Mais pitié pas grace, pas elle....
Pourquoi pas un resident evil du côté d'umbrela , de wesker, ou d'autre ?
On pourrai faire les apprentis sorcier en cherchant de nouvelle mutation etc....
Pour moi c’est 1 personnage tout à fait anecdotique dans Requiem, même Ethan est plus intéressant qu’elle…
Sinon Capcom devrait laisser tomber cette série car ils n’ont jamais réussi à se renouveler après RE4.
Requiem étant sûrement l’un des pires épisodes qu’ils aient produit.
Requiem aurait été bien plus intéressant si le jeu était focalisé sur Grace durant TOUT le jeu. Dommage, Capcom a pas assumé.
Ethan est tellement plus interessant qu'on voit même pas son visage... On dirait un PNJ le mec alors que c'est le héros de deux RE principaux.
Grace >>> Ethan, et de loin.
ducknsexe Non, Resident Evil est increvable c'est comme Zelda. Qu'il fasses une nouvelle IP d'horreur à côté pourquoi pas mais ils n'arrêteront jamais RE
De toute façon l idée de placer de nouveaux personnages jeune enthousiasme pas Koshi Nakanishi. Hate de voir papy leon à 70 ans faire des roulades sur un nouveau El gigante
Ouaip je pense et je l'espère aussi. Je me suis assez surpris à trouver le personnage pas mal plus intéressant côté gameplay et histoire que ce que je pensais. Avoir un personnage qui n'est pas l'archetype du super héro ça change un peu, et surtout en gameplay ça marche très bien de contrôler un personnage qui réagit et qui à peur sur les moments de tension, sans trop en faire non plus.
Je trouve que globalement c'est la grosse réussite de Requiem. Tristement, les passages avec Léon quand on compare à RE4R, ça fait un peu moins le taff je trouve.