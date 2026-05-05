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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Resident Evil : la saga pourrait continuer avec ses personnages iconiques selon Nakanishi


Lors d’une interview récente avec Eurogamer, le directeur et le producteur de Resident Evil Requiem ont partagé quelques souhaits concernant l’avenir de la série.

Koshi Nakanishi répond indirectement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, selon lesquelles les personnages iconiques de la saga seraient remplacés par des figures plus jeunes. Le directeur de Requiem explique qu’il n’est pas nécessaire d’aller dans ce sens et rappelle que même à 70 ans, Leon S. Kennedy resterait un grand personnage, quoi qu’il arrive.

De son côté, Kumazawa explique que la série a toujours fait vieillir ses personnages en suivant les dates de sortie des jeux. Une règle qui n’a jamais été imposée par Capcom ou par qui que ce soit, mais qui s’est faite naturellement. Un retour dans le passé, ou des événements se déroulant entre deux volets numérotés, reste donc tout à fait possible à l’avenir.

On peut comprendre avec ce type d’interview que Rose Winters ou Grace Ashcroft ne sont pas forcément destinées à devenir les figures centrales des futurs épisodes. Rien n’est encore acté à ce stade, et des sauts dans le temps restent totalement envisageables. On peut notamment penser à la fin de Resident Evil Village, qui soulève encore de nombreuses questions autour du BSAA et qui se déroule bien avant les événements de Requiem.

Rien n’indique pour l’instant qu’un Resident Evil 10 se déroulera en 2030 avec un tout nouveau personnage donc. Toutes les options semblent encore ouvertes pour la série.
https://www.eurogamer.net/the-big-resident-evil-requiem-interview-capcom-modern-horror-classic
    tags : resident evil capcom biohazard eurogamer leon s kennedy re engine biohazard 9 resident evil requiem resident evil requiem leon resident evil requiem dlc grace ashcroft biohazard requiem resident evil requiem ada koshi nakanishi new interview
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    posted the 05/05/2026 at 04:44 PM by marchand2sable
    comments (10)
    marchand2sable posted the 05/05/2026 at 04:54 PM
    On pense a Jake Muller aussi, avec son épilogue dans RE6...
    cyr posted the 05/05/2026 at 05:05 PM
    Alors, ada, jill, Chris, l'ancien leon, celui de 2005, et j'en passe je dirais oui.

    Mais pitié pas grace, pas elle....


    Pourquoi pas un resident evil du côté d'umbrela , de wesker, ou d'autre ?

    On pourrai faire les apprentis sorcier en cherchant de nouvelle mutation etc....
    natedrake posted the 05/05/2026 at 05:07 PM
    Je pense que RE X va continuer avec Grace, elle est maintenant assez populaire depuis le 9 alors que le jeu vient de sortir.
    ducknsexe posted the 05/05/2026 at 05:10 PM
    Le mieux c'est de clore une bonne fois pour toute l'histoire et de partir sur une nouvelle IP d horreur. La licence a déjà était massacrer en film, série avec quelques jeux. sinon on retombe sur du : Welcome Grace et compagnie à la peau douce.
    benichou posted the 05/05/2026 at 05:18 PM
    natedrake curieux de voir tes articles qui affirment que Grace est populaire auprès des joueurs de RE.

    Pour moi c’est 1 personnage tout à fait anecdotique dans Requiem, même Ethan est plus intéressant qu’elle…

    Sinon Capcom devrait laisser tomber cette série car ils n’ont jamais réussi à se renouveler après RE4.

    Requiem étant sûrement l’un des pires épisodes qu’ils aient produit.
    rendan posted the 05/05/2026 at 05:25 PM
    Excellente saga Tant que Capcom aura de bonnes idées je suis preneur Requiem est une réussite sur presque tous les points Les chiffres parlent
    natedrake posted the 05/05/2026 at 05:33 PM
    benichou Pas besoin d'articles, y'a qu'à voir sur les différents forums, les gens l'apprécient, son caractère, et le fait que ça change de voir des super-héros tout le temps. Même son design est très bon.

    Requiem aurait été bien plus intéressant si le jeu était focalisé sur Grace durant TOUT le jeu. Dommage, Capcom a pas assumé.

    Ethan est tellement plus interessant qu'on voit même pas son visage... On dirait un PNJ le mec alors que c'est le héros de deux RE principaux.

    Grace >>> Ethan, et de loin.
    mrpopulus posted the 05/05/2026 at 05:34 PM
    benichou Jamais su se renouveler après le 4 ? Le 7 t'en fais quoi ? Le Remake du 2 t'en fais quoi ? A un moment faut arrêter de pondre de la merde et réfléchir un minimum à ce qu'on écrit...

    ducknsexe Non, Resident Evil est increvable c'est comme Zelda. Qu'il fasses une nouvelle IP d'horreur à côté pourquoi pas mais ils n'arrêteront jamais RE
    ducknsexe posted the 05/05/2026 at 05:56 PM
    mrpopulus Si il garde leur ancien icônes c'est Ok, avec le temps, Leon et Chris sont devenus de véritables Nemesis tant ils roulent sur les ennemis avec une facilité déconcertante. On en vient presque à se demander s’ils n’ont pas été créés par Umbrella eux aussi avec le virus T.

    De toute façon l idée de placer de nouveaux personnages jeune enthousiasme pas Koshi Nakanishi. Hate de voir papy leon à 70 ans faire des roulades sur un nouveau El gigante
    nigel posted the 05/05/2026 at 05:59 PM
    natedrake Je pense que RE X va continuer avec Grace, elle est maintenant assez populaire depuis le 9 alors que le jeu vient de sortir.

    Ouaip je pense et je l'espère aussi. Je me suis assez surpris à trouver le personnage pas mal plus intéressant côté gameplay et histoire que ce que je pensais. Avoir un personnage qui n'est pas l'archetype du super héro ça change un peu, et surtout en gameplay ça marche très bien de contrôler un personnage qui réagit et qui à peur sur les moments de tension, sans trop en faire non plus.
    Je trouve que globalement c'est la grosse réussite de Requiem. Tristement, les passages avec Léon quand on compare à RE4R, ça fait un peu moins le taff je trouve.
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