Selon plusieurs fans, le mystérieux personnage encapuchonné aperçu dans la bande-annonce ne serait autre queconfirme que Leon est bien dans la bande annonce).Un fan a réussi à capturer une image qui renforcerait cette théorie, en comparant ce personnage avec le modèle de Leon issu du remake deTous les détails semblent correspondre parfaitement comme les lèvres, le menton, la forme de la mâchoire…Le hic, c’est que si ce personnage est bien, il ne semble clairement pas être au mieux de sa forme... Certains fans avancent donc quepourrait s’inspirer du script original du prototype de, souvent appelé, oùétait contaminé par un mystérieux virus et finissait par y laisser la vie.Pour la numérotation, le chiffreest beaucoup moins mis en avant dans le titre du jeu (contrairement aux épisodes), car selon certains insiders,pourrait marquer la fin d’une saga, tout en ouvrant la porte à une nouvelle qui abandonnerait la numérotation classique des épisodes. Le «» reste bien présent dans le «», mais de manière beaucoup plus discrète, pour signifier habilement cette transition vers des opus qui ne seront plus numérotés.Concernant, elle serait tout simplement un personnage jouable. Plusieurs flashbacks se dérouleraient dans les ruines de. Ces séquences permettraient non seulement de faire avancer l’intrigue, mais aussi d’en apprendre davantage sur la face cachée de l’incident de, qui semble jouer un rôle crucial dans ce nouvel opus.Pour finir, le siteconfirme la 3ᵉ personne et le doublage multilingue comme d'habitude, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de leur part.