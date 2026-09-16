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Une petite pensée pour Bernard Denimal (que vous avez sûrement déjà entendu)
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"Contre les fous les bandits !"

L'homme nous a quitté aujourd'hui.
Peu connu, mais il restera à jamais le chanteur de l'opening FR de Hokuto no Ken (et Dr Slump pour les quelques uns ici qui regardaient).
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    aozora78, shinz0, jamrock, bogsnake, spartan1985, lak3, ootaniisensei, osiris67
    posted the 09/16/2026 at 07:24 PM by shanks
    comments (11)
    keiku posted the 09/16/2026 at 07:36 PM
    2 très bon opening... encore un hélas qui s'en va...
    draven86 posted the 09/16/2026 at 07:36 PM
    r.i.p :/
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 08:08 PM
    Bordel ça rajeunit pas, notre génération meurt, y a que Drucker, Dorothée, PPDA, Chazal pour ne citez qu'eux, qui tiennent encore...

    RIP.

    keiku Les génériques français c'était quelque chose, peut être qu'on était jeune enfant, mais je trouve que même au niveau des voix, on étaient loin devant certains pays. Lorsque j'entends la voix par exemple de Ken ou Vegeta en US....j'ai envie de couler de la cire dans mes oreilles...
    shinz0 posted the 09/16/2026 at 08:10 PM
    RIP ses chansons ont bercé mon enfance
    micheljackson posted the 09/16/2026 at 08:31 PM
    ravyxxs
    T'inquiète, tant que Bernard Minet sera vivant, on sera jeunes.
    https://www.youtube.com/watch?v=234a0963oVw
    sardinecannibale posted the 09/16/2026 at 08:49 PM
    Bonne nuit monsieur.
    keiku posted the 09/16/2026 at 09:03 PM
    ravyxxs ah oui pour le coup, les générique de l'époque c'était quelque chose... un vrai patrimoine culturel

    et je suis totalement d'accord également pour les voix US, mais disons qu'a l'époque c'était presque de la réinterprétation du coup ca marchait bien et sans parler des répliques culte française des anime de l'époque (quand je repense a ken)

    http://www.youtube.com/watch?v=C7nKbUgFx7Q
    johnlesnonnes posted the 09/16/2026 at 09:39 PM
    micheljackson 72 ans le boug…
    ravyxxs posted the 09/16/2026 at 10:01 PM
    micheljackson Aaaaw c'est Claude Chamboissier, François Corbier et Ariane Carletti qui ne sont plus avec nous j'avais oublié

    Content qu'on est profité grâce à ces gens, tellement positif devant la télé loin des merdes de maintenant où les enfants n'ont que Youtube j'ai l'impression. Et avant tout ça, y avait aussi Casimir, les cités d'Or etc alalala...

    keiku Elle est gold cet vidéo j'adore !!
    micheljackson posted the 09/16/2026 at 10:18 PM
    ravyxxs
    Qui n'avait pas le 45 tours de ce générique ? Il tournait en boucle sur ma platine fisherprice (le truc beige et orange)
    https://www.youtube.com/watch?v=y0SiamLsdFA
    ravyxxs posted the 09/17/2026 at 02:02 AM
    micheljackson lol tu m'as aussi fait penser à Ulysse 31 ! On est vieux
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