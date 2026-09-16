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Une petite pensée pour Bernard Denimal (que vous avez sûrement déjà entendu)
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"Contre les fous les bandits
!"
L'homme nous a quitté aujourd'hui.
Peu connu, mais il restera à jamais le chanteur de l'opening FR de Hokuto no Ken (et Dr Slump pour les quelques uns ici qui regardaient).
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posted the 09/16/2026 at 07:24 PM by
shanks
comments (
11
)
keiku
posted
the 09/16/2026 at 07:36 PM
2 très bon opening... encore un hélas qui s'en va...
draven86
posted
the 09/16/2026 at 07:36 PM
r.i.p :/
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 08:08 PM
Bordel ça rajeunit pas, notre génération meurt, y a que Drucker, Dorothée, PPDA, Chazal pour ne citez qu'eux, qui tiennent encore...
RIP.
keiku
Les génériques français c'était quelque chose, peut être qu'on était jeune enfant, mais je trouve que même au niveau des voix, on étaient loin devant certains pays. Lorsque j'entends la voix par exemple de Ken ou Vegeta en US....j'ai envie de couler de la cire dans mes oreilles...
shinz0
posted
the 09/16/2026 at 08:10 PM
RIP ses chansons ont bercé mon enfance
micheljackson
posted
the 09/16/2026 at 08:31 PM
ravyxxs
T'inquiète, tant que Bernard Minet sera vivant, on sera jeunes.
https://www.youtube.com/watch?v=234a0963oVw
sardinecannibale
posted
the 09/16/2026 at 08:49 PM
Bonne nuit monsieur.
keiku
posted
the 09/16/2026 at 09:03 PM
ravyxxs
ah oui pour le coup, les générique de l'époque c'était quelque chose... un vrai patrimoine culturel
et je suis totalement d'accord également pour les voix US, mais disons qu'a l'époque c'était presque de la réinterprétation du coup ca marchait bien et sans parler des répliques culte française des anime de l'époque (quand je repense a ken)
http://www.youtube.com/watch?v=C7nKbUgFx7Q
johnlesnonnes
posted
the 09/16/2026 at 09:39 PM
micheljackson
72 ans le boug…
ravyxxs
posted
the 09/16/2026 at 10:01 PM
micheljackson
Aaaaw c'est Claude Chamboissier, François Corbier et Ariane Carletti qui ne sont plus avec nous j'avais oublié
Content qu'on est profité grâce à ces gens, tellement positif devant la télé loin des merdes de maintenant où les enfants n'ont que Youtube j'ai l'impression. Et avant tout ça, y avait aussi Casimir, les cités d'Or etc alalala...
keiku
Elle est gold cet vidéo
j'adore !!
micheljackson
posted
the 09/16/2026 at 10:18 PM
ravyxxs
Qui n'avait pas le 45 tours de ce générique ? Il tournait en boucle sur ma platine fisherprice (le truc beige et orange)
https://www.youtube.com/watch?v=y0SiamLsdFA
ravyxxs
posted
the 09/17/2026 at 02:02 AM
micheljackson
lol tu m'as aussi fait penser à Ulysse 31 ! On est vieux
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RIP.
keiku Les génériques français c'était quelque chose, peut être qu'on était jeune enfant, mais je trouve que même au niveau des voix, on étaient loin devant certains pays. Lorsque j'entends la voix par exemple de Ken ou Vegeta en US....j'ai envie de couler de la cire dans mes oreilles...
T'inquiète, tant que Bernard Minet sera vivant, on sera jeunes.
https://www.youtube.com/watch?v=234a0963oVw
et je suis totalement d'accord également pour les voix US, mais disons qu'a l'époque c'était presque de la réinterprétation du coup ca marchait bien et sans parler des répliques culte française des anime de l'époque (quand je repense a ken)
http://www.youtube.com/watch?v=C7nKbUgFx7Q
Content qu'on est profité grâce à ces gens, tellement positif devant la télé loin des merdes de maintenant où les enfants n'ont que Youtube j'ai l'impression. Et avant tout ça, y avait aussi Casimir, les cités d'Or etc alalala...
keiku Elle est gold cet vidéo j'adore !!
Qui n'avait pas le 45 tours de ce générique ? Il tournait en boucle sur ma platine fisherprice (le truc beige et orange)
https://www.youtube.com/watch?v=y0SiamLsdFA