accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
Ajouter un titre putaclic
profile
36
Likes
Likers
Who likes this ?
strifedcloud
,
shoga
,
vincerom
,
chris92
,
xenos
,
yui
,
tvirus
,
svr
,
escobar
,
vonkuru
,
balle
,
bobby008
,
greil93
,
lanni
,
artemis
,
lt93
,
fullbuster
,
amassous
,
samanosuke31
,
gantzeur
,
minbox
,
lordkupo
,
binou87
,
e3payne
,
fortep
,
spawnini
,
opthomas
,
minx
,
odv78
,
traveller
,
mugimando
,
kurosama
,
iglooo
,
raph64
,
yanssou
,
torotoro59
bladagun
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
272
visites since opening :
483559
bladagun
> blog
all
mangas
les chapitres de ONE PIECE
les episodes de ONE PIECE
humour
À dans 4 ans ✈️
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 07/14/2026 at 08:58 PM by
bladagun
comments (
89
)
thelastone
posted
the 07/14/2026 at 09:00 PM
Cucurella il est partout
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 09:03 PM
Un super match des Espagnols, bravo à eux, je suis bien content qu'ils aient battu cette équipe de France dans laquelle je ne me reconnais pas du tout.
vyse
posted
the 07/14/2026 at 09:03 PM
penalty qui me fait penser si l'arbitre na pas mis sa famille a labri...
marchand2sable
posted
the 07/14/2026 at 09:03 PM
thelastone
On voit sa touffe partout sur le terrain, il est invincible ce mec.
vyse
posted
the 07/14/2026 at 09:05 PM
micheljackson
pourquoi tu ne te reconnais pas du tout dans cette equipe de france?
mafacenligne
posted
the 07/14/2026 at 09:05 PM
aucune envie de jouer ,désolé j'ai piscine !
aucune passe correct juste l'amentable !!
retour en france
negan
posted
the 07/14/2026 at 09:05 PM
Mbappe en EDF et Mbappe au PSG même combat.
Si vous confiez les clefs a ce salopard il va faire ses stats contre des nations faible mais contre les big équipe c'est dehors car il fait fondre le collectif.
La France ne gagnera plus rien avec ce Mbappe.
burningcrimson
posted
the 07/14/2026 at 09:07 PM
micheljackson
En quoi tu ne t'y reconnais pas ?
magneto860
posted
the 07/14/2026 at 09:10 PM
L'équipe n'était pas reconnaissable ce soir.
Trois occasions manquées de revenir au score en fin de match.
Dommage.
Reste un match (de la 3eme place) pour conforter les places de meilleurs buteurs et passeurs.
51love
posted
the 07/14/2026 at 09:10 PM
thelastone
marchand2sable
il nous fait penser à Puyol avec sa touffe quand il court.
Victoire logique de l'Espagne.
J'avais dit à mes proches avant le match que je le sentais pas, avec Lucas Digne face a Yamal ..
Un gros collectif est souvent capable d'éteindre les individualités...
Bob courage pour battre l'Espagne, yaura probablement que le vice et un éventuel bus argentin pour y arriver sur un malentendu, sur un coup degénie de Messi, même si c'est très peu probable que l'Espagne soit pas championne du monde vu le faible niveau des 2 équipes qui restent en face...
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 09:10 PM
Aller l'Argentine maintenant !
bigb0ss
posted
the 07/14/2026 at 09:10 PM
Ont a été mauvais ce soir, meconnaissable malhereuresement, c'est mérité pour l'Espagne, assez déçu de notre prestation, pourtant ont été clairement la meilleurs équipe pour l'instant.
yukilin
posted
the 07/14/2026 at 09:12 PM
Allez l'Espagne, ils méritent leur seconde étoile
walterwhite
posted
the 07/14/2026 at 09:12 PM
3 classes d’écart.
Dire que ça disait la Roja plus faible qu’en 2024 alors qu’elle a maitrisé son sujet pendant tous le match. L’EDF n’a pas vu le jour.
burningcrimson
posted
the 07/14/2026 at 09:12 PM
micheljackson
Je connais l'histoire de l'Argentine donc j'ai très bien compris tes deux commentaires lol...
ravyxxs
posted
the 07/14/2026 at 09:13 PM
Bon bah, heureusement j'ai la double nationalité
Allez l'Angleterre ??
marchand2sable
posted
the 07/14/2026 at 09:13 PM
51love
La bonne époque Puyol
Incroyable Cucurella ce soir, l'homme de la soirée assurément, il est cavale H24, rien n'a dire.
22
posted
the 07/14/2026 at 09:14 PM
Dommage.
J'espère l'Espagne ou l'Angleterre, surtout pas L'Argentine.
negan
tu confond pas avec Benzema ? Mbappé fait le job, meilleur buteur de la coupe keu même...
yanssou
posted
the 07/14/2026 at 09:14 PM
Le retour à la réalité à été violent, passer entre les mailles du filet en battant des petites équipes c'est une chose mais proposer du bon jeu c'est autre chose.
Vivement Zidane en tout cas, au moins les taré de supporters se taisent.
vyse
posted
the 07/14/2026 at 09:16 PM
yanssou
zidane pourra pas faire de miracle avec le niveau abyssal du milieu de terrain..
51love
posted
the 07/14/2026 at 09:17 PM
bigb0ss
l'équipe de France était la meilleure équipe du tournoi, mais reste collectivement bien en dessous de l'Espagne.
En 2 ans on les joue 3 fois, les 3 fois on est pas terrible et on perd parce qu'ils savent nous gérer.
Cr match là tu le rejoues 10 fois, l'Espagne le gagne au moins 7 ou 8 fois.
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 09:17 PM
bigb0ss
Ils paraissaient bons car ils n'avaient affronté que des équipes de secondes zones jusque là, avec l'Espagne ils se sont fait humilier.
thelastone
posted
the 07/14/2026 at 09:18 PM
Burningcrimson
C'est un rasco qui s'assume pas donc il parle que par message subliminal
liberty
posted
the 07/14/2026 at 09:18 PM
micheljackson
vyse
burningcrimson
vous savez très bien. Regardez les commentaires et les articles surtout sur le film d'Uwe Bole. On sait très bien que c'est un patriote mais qui ne soutient que quand c'est tout blanc
vyse
posted
the 07/14/2026 at 09:19 PM
thelastone
ouai je vois ca...quel tocard ce type
legend83
posted
the 07/14/2026 at 09:19 PM
micheljackson
Quand est ce que tu t'en vas?
yanssou
posted
the 07/14/2026 at 09:19 PM
vyse
il faudra denicher de nouveau joueurs, et un grizzman manque beaucoup aussi.
51love
Non pas la meilleur, d'autres avaient leur chance mais la var et l'arbitrage catastrophique en a décidé autrement je pense au Senegal, Egype notamment.
22
posted
the 07/14/2026 at 09:19 PM
Tous ce que touche Zizou se transforme en or mais...je sais pas, cette fois je le sens pas avec l'EDF, j'aurais aimé que DD reste, les statistiques parle pour lui.
heracles
posted
the 07/14/2026 at 09:20 PM
Que c'était mauvais !!! Jamais j'aurais pu imaginer
vyse
posted
the 07/14/2026 at 09:20 PM
liberty
ouai non je ne savais pas, s'il fait le mec autant qu'il l'assume jusqu'au bout, au lieu de faire la ptite bite a sous entendre les choses
pharrell
posted
the 07/14/2026 at 09:21 PM
Aucun pressing, aucune grinta, techniquement dépassé…
Jouer à 4 attaquants qui ne défendent pas contre une équipe qui a autant de maîtrise du ballon, c’est suicidaire…
Aucun plan de jeu.
Aucune occasion, c’est une véritable branlee en 4k!
kurosu
posted
the 07/14/2026 at 09:22 PM
Equipe surcotée, avec son fanclub arrogant
kambei312
posted
the 07/14/2026 at 09:24 PM
Bravo à l'Espagne. On a pris une leçon de foot. Le meilleur à gagné rien de plus à dire...
magneto860
posted
the 07/14/2026 at 09:24 PM
J'aimerais beaucoup une victoire de l'Angleterre à présent, pour avoir droit à la revanche contre l'Argentine. Et peut-être les éjecter du podium. Mais vu l'arbitrage j' y crois pas trop.
shido
posted
the 07/14/2026 at 09:24 PM
Tchouameni et digne n'ont rien a faire en équipe de France
liberty
posted
the 07/14/2026 at 09:25 PM
vyse
c'est le genre a supprimer les commentaires qui ne lui plaise pas et qui apporte une critique. Et la vérité est difficile à avaler. Autant que montrer clairement sa haine et son racisme
vyse
posted
the 07/14/2026 at 09:26 PM
liberty
ahah
micheljackson
et bah alors ta perdu ta langue ?
liberty
posted
the 07/14/2026 at 09:28 PM
shido
surtout Digne. Pire il n'aurait pas dû revenir en seconde période
losz
posted
the 07/14/2026 at 09:29 PM
Bon après
micheljackson
a pas forcément tort, si les mecs portent pas le maillot francais, jamais tu sais que c'est l'équipe de France qui joue
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 09:30 PM
vyse
Hein ? Tu veux quoi ?
jeanouillz
posted
the 07/14/2026 at 09:31 PM
J'ai dû google pour avoir le contexte, je viens d'apprendre que la France a perdu, tant mieux !
shambala93
posted
the 07/14/2026 at 09:33 PM
Première équipe qui a réellement du répondant et ça ne passe pas. On s’est vu trop beau, quel naufrage par rapport aux matchs précédents…
shambala93
posted
the 07/14/2026 at 09:35 PM
ravyxxs
Non ??? Pas la Perfide Albion quand même ?
ravyxxs
posted
the 07/14/2026 at 09:37 PM
shambala93
Oooh oui j'aime le pays pas l'histoire par contre
shido
posted
the 07/14/2026 at 09:40 PM
liberty
Deschamps a fait des choix de merde. Tu mets un gars qui revient de blessure et qui a zéro bagage technique a part faire des passe en arrière. Quand a l'autre abruti de digne qui prend même pas l'information du terrain avant de faire sa merde, puis qui se fait passer dessus a chaque action espagnol comme une fille de joie d'Amsterdam. Puis tu sors olise pour faire entrer le spectre cherki surtout quand tu vois sa coupe du monde.... zéro pointé le coaching
kratoszeus
posted
the 07/14/2026 at 09:41 PM
Merci DD pour tout, 3 demies finales d affilées, deux finals d'affilées. L espagne sera gagnante de cette cdm. 1 but encaissé meilleur defense du tournois
romgamer6859
posted
the 07/14/2026 at 09:43 PM
Pitoyable ceux qui soutiennent l'argentine pour une question de couleur...pas mal de traitres ici.
jenicris
posted
the 07/14/2026 at 09:45 PM
Le milieu espagnol a fait la différence
liberty
posted
the 07/14/2026 at 09:45 PM
shido
non mais DD ont le remercie pour tout. L'équipe pareil, mais franchement là ils ont caca. Et Digne bordel c'était quoi ce jeu en arrière et même des passes aux Espagnols. C'était indigne d'un niveau National en coupe du monde.
bennj
posted
the 07/14/2026 at 09:47 PM
losz
micheljackson
https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F35455
romgamer6859
des racistes ca s'arrête la et les mexs sont fières d'être des sous merdes en plus.
walterwhite
posted
the 07/14/2026 at 09:47 PM
Le football gagnera toujours contre les sportifs Fitness Park.
liberty
posted
the 07/14/2026 at 09:47 PM
shido
et Tchouameni n'a plus le niveau comme ça. Blessure à la cuisse ou non. Et Laporte fallait le sélectionner DD pas le laisser au Espagnol.
jenicris
posted
the 07/14/2026 at 09:48 PM
De quoi faire redescendre certains, notamment certains médias, qui voyaient l'équipe de France, beaucoup trop belle.
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 09:48 PM
bennj
shambala93
posted
the 07/14/2026 at 09:48 PM
ravyxxs
Ça me rappelle cette belle citation : « Vous savez bien, fish, chips, tasse de thé, bouffe dégeu, temps de merde, marie poppins de mes deux... »
jaysennnin
posted
the 07/14/2026 at 09:49 PM
DD s'est tiré une balle dans le pied en titularisant Tchouameni plutôt que Koné
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 09:51 PM
bennj
T'es tellement un bon humain Bennj
ravyxxs
posted
the 07/14/2026 at 09:52 PM
shambala93
Je meurs !
yanssou
posted
the 07/14/2026 at 09:52 PM
Tout n'est pas à jeter quand même, y'a une forme mais faut travailler le fond, je me souviens du jeu lors de l'euro dernier c'etais vraiment somnolent, le potentiel est là faut juste correctement l'ajusté avec un bon milieu et une attaque plus agressif.
Il faut un nouveau Grizzman et un nouveau Pogba, surtout un capitaine à la hauteur.
bennj
posted
the 07/14/2026 at 09:54 PM
micheljackson
ya quoi de marrant tu m'expliques ? Et en quoi tu te reconnais pas dans cette équipe de France tas toujours pas répondu. Assume tes paroles jusqu'au bout. T'assumes pas ?
"T'es tellement un bon humain Bennj"
Jsuis déjà pas un mec qui déteste son prochain juste a cause de son sexe, sa religion, son origine et la couleur de sa peau. La base quand on est un être humain quoi.
liberty
posted
the 07/14/2026 at 09:55 PM
yanssou
attends je suis désolé. Ils ont le niveau. Les Espagnols étaient agressifs, ils tentaient de récupérer tout le temps la balle en mettant la Pression. Les Français ils regardaient en attendant une technique Fifa sur le côté, centre et but de Mbappé. Fallait s'adapter a une équipe qui lâche pas. Et ne rien lâcher
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 09:56 PM
bennj
Mais rien ne m'oblige à répondre en fait
newtechnix
posted
the 07/14/2026 at 09:58 PM
il n'y a pas eu vraiment de match, les Espagnols ont été tranquilles.
mbappé doit être deg car finir remporter la coupe du monde tout en étant été le meilleur buteur de la coupe était l'objectif pour le ballon donc si Messi marque encore ou qu'Harry Kane fait une performance Mbappé aura peu de chance de l'avoir... par contre là on peut vraiment se poser la question de qui sera le futur ballon d'or 2026.
Le seul match compliqué aura été le Sénégal malgré que l'EDF a remporté le match.
Tout le parcours aura été bidon:
-Sénégale qui aura plié mais aura tenu tête longtemps, au retour de la première mi-temps y'a personne qui rigole.
-Irak pas au niveau
-Norvège qui aligne son équipe B
-Suède pas au niveau (faut dire qu'eux sont les repêchés des recalés des phases de poules Europe)
-Paraguay une équipe de quartier
-Maroc pas vraiment au top, un match piège mais le Maroc a été surclassé.
-Espagne, une vraie équipe qui monte en puissance très très doucement mais qui était déjà préparé pour lutter car ayant galérer durant cette coupe du monde...au final le match le plus facile de cette coupe du monde pour les Espagnols, ils ont du être surpris de ce tout petit match de l'EDF.
On sait vu trop vite futur vainqueur, trop beau, trop fort, trop d'enflammades.
yanssou
posted
the 07/14/2026 at 09:58 PM
liberty
Le niveau ? Peut être contre des équipes plus faible mais là c'est une leçon qu'ils ont reçu.
La dure réalité est là contre une équipe balèze.
liberty
posted
the 07/14/2026 at 10:01 PM
yanssou
quand je vois Ousmane déposer le ballon au pied de ses coéquipiers, une défense bien faite par Upamecano, un très bon buteur comme Mbappé, un Olisé, un Rabiot... Non on a une très bonne équipe qui malheureuse est feignante. Et les matchs des Espagnols n'étaient pas super avant. Là ils se sont déchiré
nakata
posted
the 07/14/2026 at 10:03 PM
Les hommes en maillot bleu ont peur de l’Espagne ça se voit. Seuls Upamecano et surtout Rabiot ont été à la hauteur. Pas d’envie, ni de combat. Je ne me suis pas du tout senti représenté correctement avec dignité.
Bref, il n’y a plus d’équipe Africaine dans le tournoi.
bennj
posted
the 07/14/2026 at 10:05 PM
micheljackson
bien sur, il n'y a que les lâches qui n'assument pas.
yanssou
posted
the 07/14/2026 at 10:06 PM
liberty
Pourtant ils ont pas fait grand chose face à l'écrasante équipe Espagnol, ça manque d'une bonne cohésion, pour ça que je dis qu'elle a une forme mais le fond est à retravaillé.
vyse
posted
the 07/14/2026 at 10:07 PM
micheljackson
"Mais rien ne m'oblige a répondre" c'est ça ta défense de planquée ; assume tes propos ; t'es derrière ton pc a émettre tes sous entendus et quand on te demande de t'exposer pour ouvrir le débat tu te caches sur "mais rien ne m'oblige a répondre"? Kes tu fou la alors si tu fui le débat ; le pur produit de la lâcheté ce mec..
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 10:08 PM
bennj
Mais quel grand stratège, tout en finesse, un vrai Machiavel
kikoo31
posted
the 07/14/2026 at 10:10 PM
micheljackson
allez parle !! Parle!!
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 10:13 PM
kikoo31
J'adore, et ils se croient malins en plus.
"Aller! dit un truc, donne nous des billes, pour qu'on puisse te signal gouv ! Tu ne veux pas la payer l'amende hein, espèce de sale lâche hein!" ... ben non
nakata
posted
the 07/14/2026 at 10:15 PM
micheljackson
vyse
posted
the 07/14/2026 at 10:18 PM
micheljackson
ah lala le bon p'tit raciste bien lâche sur internet ; t'es magnifique ; après tout t'es ce que je recherche sur ce site ; un troll fumant bien rincé
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 10:19 PM
Macron doit être bien deg' en tout cas, il ne va pas pouvoir caresser M'bappe et faire remonter son % de sympathie chez les french dreamers.
amario
posted
the 07/14/2026 at 10:21 PM
micheljackson
quittes le site sérieux. Va sur X t'y sera chez toi
spartan1985
posted
the 07/14/2026 at 10:23 PM
Mérité.
Tchouameni putain...
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 10:24 PM
vyse
"Non mais franchement, on a fait voté des lois pour les punir et leur taper au porte monnaie s'ils s'expriment, et maintenant ils ne veulent plus parler ces sales lâches!"
amario
Mais j'y suis
ducknsexe
posted
the 07/14/2026 at 10:33 PM
Digne un cadavre le mec, il est pas digne d intégré l équipe de France
vyse
posted
the 07/14/2026 at 10:33 PM
micheljackson
ohh pauve bichon...la France est méchante contre toi...tu n'oses plus parler parce que tu risques d'être condamné..ohhh c'est con que la France soit un état de droit aux valeurs de citoyens qui naissent égaux..
spartan1985
posted
the 07/14/2026 at 10:33 PM
micheljackson
Il a tripoté Zelinski, il ne peut pas tout avoir.
kurosu
posted
the 07/14/2026 at 10:37 PM
Les gens qui ont le seum mdr l'argentine c'est demain, vous êtes encore hors sujet..
En tous cas le p'tit Yamal il a bien laminé les pti footix
micheljackson
posted
the 07/14/2026 at 10:41 PM
kurosu
On parle tout le temps de Yamal mais faut pas oublier Unai Simón, un tueur
Mais franchement, toute l'équipe a super bien joué, c'était vraiment agréable à regarder.
kikoo31
posted
the 07/14/2026 at 10:55 PM
micheljackson
les spanish nous ont bien trouer le q putain
Jamais 2 sans 3 putain de merde ..
syst59
posted
the 07/14/2026 at 11:06 PM
micheljackson
je te comprend difficile de sentir représenter quand on a un teint un peu trop clair, et vive l'argentine aussi ouai
wickette
posted
the 07/14/2026 at 11:27 PM
Les Espagnols ont été très malins et ont su nous contrer, ils nous ont très bien étudié et ont mérité leur victoire.
Les joueurs Français n'ont pas été à leur prime mais fier de notre équipe tout de même
.
vagrant
posted
the 07/14/2026 at 11:51 PM
Soutien total au roi de la pop !
L'EDF était naze. Quelle indignité.
brook1
posted
the 07/15/2026 at 12:09 AM
Deschamps a fait n'importe quoi, sortir Rabiot à la mi temps puis mettre Tchouaméni titulaire au milieu
sosky
posted
the 07/15/2026 at 12:18 AM
Ce racisme décomplexé de l’autre teubé c’est hallucinant.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
On voit sa touffe partout sur le terrain, il est invincible ce mec.
aucune passe correct juste l'amentable !!
retour en france
Si vous confiez les clefs a ce salopard il va faire ses stats contre des nations faible mais contre les big équipe c'est dehors car il fait fondre le collectif.
La France ne gagnera plus rien avec ce Mbappe.
Trois occasions manquées de revenir au score en fin de match.
Dommage.
Reste un match (de la 3eme place) pour conforter les places de meilleurs buteurs et passeurs.
Victoire logique de l'Espagne.
J'avais dit à mes proches avant le match que je le sentais pas, avec Lucas Digne face a Yamal ..
Un gros collectif est souvent capable d'éteindre les individualités...
Bob courage pour battre l'Espagne, yaura probablement que le vice et un éventuel bus argentin pour y arriver sur un malentendu, sur un coup degénie de Messi, même si c'est très peu probable que l'Espagne soit pas championne du monde vu le faible niveau des 2 équipes qui restent en face...
Dire que ça disait la Roja plus faible qu’en 2024 alors qu’elle a maitrisé son sujet pendant tous le match. L’EDF n’a pas vu le jour.
Allez l'Angleterre ??
La bonne époque Puyol Incroyable Cucurella ce soir, l'homme de la soirée assurément, il est cavale H24, rien n'a dire.
J'espère l'Espagne ou l'Angleterre, surtout pas L'Argentine.
negan tu confond pas avec Benzema ? Mbappé fait le job, meilleur buteur de la coupe keu même...
Vivement Zidane en tout cas, au moins les taré de supporters se taisent.
En 2 ans on les joue 3 fois, les 3 fois on est pas terrible et on perd parce qu'ils savent nous gérer.
Cr match là tu le rejoues 10 fois, l'Espagne le gagne au moins 7 ou 8 fois.
Ils paraissaient bons car ils n'avaient affronté que des équipes de secondes zones jusque là, avec l'Espagne ils se sont fait humilier.
51love Non pas la meilleur, d'autres avaient leur chance mais la var et l'arbitrage catastrophique en a décidé autrement je pense au Senegal, Egype notamment.
Jouer à 4 attaquants qui ne défendent pas contre une équipe qui a autant de maîtrise du ballon, c’est suicidaire…
Aucun plan de jeu.
Aucune occasion, c’est une véritable branlee en 4k!
Hein ? Tu veux quoi ?
Non ??? Pas la Perfide Albion quand même ?
romgamer6859 des racistes ca s'arrête la et les mexs sont fières d'être des sous merdes en plus.
Ça me rappelle cette belle citation : « Vous savez bien, fish, chips, tasse de thé, bouffe dégeu, temps de merde, marie poppins de mes deux... »
T'es tellement un bon humain Bennj
Il faut un nouveau Grizzman et un nouveau Pogba, surtout un capitaine à la hauteur.
"T'es tellement un bon humain Bennj"
Jsuis déjà pas un mec qui déteste son prochain juste a cause de son sexe, sa religion, son origine et la couleur de sa peau. La base quand on est un être humain quoi.
Mais rien ne m'oblige à répondre en fait
mbappé doit être deg car finir remporter la coupe du monde tout en étant été le meilleur buteur de la coupe était l'objectif pour le ballon donc si Messi marque encore ou qu'Harry Kane fait une performance Mbappé aura peu de chance de l'avoir... par contre là on peut vraiment se poser la question de qui sera le futur ballon d'or 2026.
Le seul match compliqué aura été le Sénégal malgré que l'EDF a remporté le match.
Tout le parcours aura été bidon:
-Sénégale qui aura plié mais aura tenu tête longtemps, au retour de la première mi-temps y'a personne qui rigole.
-Irak pas au niveau
-Norvège qui aligne son équipe B
-Suède pas au niveau (faut dire qu'eux sont les repêchés des recalés des phases de poules Europe)
-Paraguay une équipe de quartier
-Maroc pas vraiment au top, un match piège mais le Maroc a été surclassé.
-Espagne, une vraie équipe qui monte en puissance très très doucement mais qui était déjà préparé pour lutter car ayant galérer durant cette coupe du monde...au final le match le plus facile de cette coupe du monde pour les Espagnols, ils ont du être surpris de ce tout petit match de l'EDF.
On sait vu trop vite futur vainqueur, trop beau, trop fort, trop d'enflammades.
La dure réalité est là contre une équipe balèze.
Bref, il n’y a plus d’équipe Africaine dans le tournoi.
Mais quel grand stratège, tout en finesse, un vrai Machiavel
J'adore, et ils se croient malins en plus.
"Aller! dit un truc, donne nous des billes, pour qu'on puisse te signal gouv ! Tu ne veux pas la payer l'amende hein, espèce de sale lâche hein!" ... ben non
Tchouameni putain...
"Non mais franchement, on a fait voté des lois pour les punir et leur taper au porte monnaie s'ils s'expriment, et maintenant ils ne veulent plus parler ces sales lâches!"
amario
Mais j'y suis
En tous cas le p'tit Yamal il a bien laminé les pti footix
On parle tout le temps de Yamal mais faut pas oublier Unai Simón, un tueur
Mais franchement, toute l'équipe a super bien joué, c'était vraiment agréable à regarder.
Jamais 2 sans 3 putain de merde ..
Les joueurs Français n'ont pas été à leur prime mais fier de notre équipe tout de même .
L'EDF était naze. Quelle indignité.