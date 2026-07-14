Granblue Fantasy Relink étant sortie, il ne faudrait pas oublier ce pauvre Project Awakening de Cygames également.Donc si on doit résumer ou il en est désormais :- La production va s'accélérer considérablement à l'avenir- Objectif : l'« hyper-photoréalisme ».- Jeu en monde ouvert- Se déroulant dans l'Europe du XIIIe siècle- Développé avec Unreal Engine 5