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Project Awakening (Cygames) est toujours en dev


Granblue Fantasy Relink étant sortie, il ne faudrait pas oublier ce pauvre Project Awakening de Cygames également.
Donc si on doit résumer ou il en est désormais :

- La production va s'accélérer considérablement à l'avenir
- Objectif : l'« hyper-photoréalisme ».
- Jeu en monde ouvert
- Se déroulant dans l'Europe du XIIIe siècle
- Développé avec Unreal Engine 5
https://x.com/i/status/2076968676679672117
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    posted the 07/14/2026 at 03:20 PM by jenicris
    comments (6)
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 03:42 PM
    Ah ah le retour du Chris Redfield blond 0 charisme, je l'avais oublié lui.

    Sinon du foutage de gueule ce jeu. Un trailer avec du fake gameplay puis plus rien pendant 5 ans...
    jenicris posted the 07/14/2026 at 03:45 PM
    marchand2sable son annonce a 10 ans
    marcus62 posted the 07/14/2026 at 03:46 PM
    Je l’avais complètement oublié celui-là
    romgamer6859 posted the 07/14/2026 at 03:52 PM
    je croyais qu'il était dead comme deep down
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 03:59 PM
    jenicris

    Ah bah bravo alors
    adelfhitlor posted the 07/14/2026 at 04:02 PM
    "La production va s'accélérer considérablement à l'avenir" Bon au moins ça veut peut-être dire que c'est leur prochain jeu.

    marchand2sable En vrai ils ont un peu fait le même coup avec Granblue et à la fin bah c'était vraiment pas un mirage. C'est vrai que c'est chelou comme façon de faire mais si à la fin ça fait un bon jeu (voire très bon même), maintenant que je connais un peu les devs, on va dire que bon ça passe.
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