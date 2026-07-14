Granblue Fantasy Relink étant sortie, il ne faudrait pas oublier ce pauvre Project Awakening de Cygames également.
Donc si on doit résumer ou il en est désormais :
- La production va s'accélérer considérablement à l'avenir
- Objectif : l'« hyper-photoréalisme ».
- Jeu en monde ouvert
- Se déroulant dans l'Europe du XIIIe siècle
- Développé avec Unreal Engine 5
Sinon du foutage de gueule ce jeu. Un trailer avec du fake gameplay puis plus rien pendant 5 ans...
Ah bah bravo alors
marchand2sable En vrai ils ont un peu fait le même coup avec Granblue et à la fin bah c'était vraiment pas un mirage. C'est vrai que c'est chelou comme façon de faire mais si à la fin ça fait un bon jeu (voire très bon même), maintenant que je connais un peu les devs, on va dire que bon ça passe.