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jenicris
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4 min de gameplay du nouveau Crazy Taxi
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magium
posted the 06/18/2026 at 02:07 PM by
jenicris
comments (
13
)
nicolasgourry
posted
the 06/18/2026 at 02:13 PM
Je n'aurais pas pensé que l'on révérerait la licence comme ça, comme à l'époque ; je n'ai jamais été fan, mais pour ceux qui aiment, ils doivent être trop contents.
soulfull
posted
the 06/18/2026 at 02:20 PM
C'est fou de voir à quel point l'oeil humain s'habitue vite. J'ai l'impression que les graphismes sont identiques à l'original sur Dreamcast.
fiveagainstone
posted
the 06/18/2026 at 02:24 PM
Il a l'air à la hauteur. Day one.
negan
posted
the 06/18/2026 at 02:30 PM
DayOne
onsentapedequijesuis
posted
the 06/18/2026 at 02:48 PM
Ok ca à l'air carrément bien
ravyxxs
posted
the 06/18/2026 at 03:11 PM
Rien à voir, mais y a des NPC dans la rue, c'est vraiment vivant......................................FH6 aucun NPC avec 10X plus de budget !
Voilà c'était mon pic de la journée
greggy
posted
the 06/18/2026 at 03:25 PM
Il a l'air sympa mais pas assez dynamique.
icebergbrulant
posted
the 06/18/2026 at 03:49 PM
Je n’achète pas !
Le taxi, de nos jours, est trop cher !
losz
posted
the 06/18/2026 at 05:38 PM
C'est cheap quand même, j'espère qu'ils vont pas vendre ca plus de 30 euros.
rendan
posted
the 06/18/2026 at 06:28 PM
DAY ONE
coconutsu
posted
the 06/18/2026 at 07:52 PM
J'ai pas été fan de cette licence mais a fait plaisir de voir Sega ressortir ses licences de la grande époque et le faire à priori bien.
Il me tarde de voir le nouveau Golden Axe!
Evidement ce que j'attend le plus c'est le nouveau PSO, d'un coté un insider Sega connu à annoncé un reboot/remake en 2024 et de l'autre un autre insider Sega (connu ou pas je sais pas) à annoncé PSO3.
Donc quoi qu'il arrive un jeu PSO se prépare, j'espère juste que ça sera plus sur la base du premier avec un jeu payant à l'achat qu'un F2P sans parler du fait que PSO new genesis dénature bien l'univers...notamment sur le plan visuel.
sonilka
posted
the 06/19/2026 at 05:41 AM
Ca fait tellement pas envie. J'ose espérer que Sega n'a pas prévu de vendre ca 60 ou 70 balles.
hatefield
posted
the 06/19/2026 at 08:50 AM
sonilka
Mouais pareil, un jeu comme ça au delà de 15 balles je vois pas comment ça peut se vendre.
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Voilà c'était mon pic de la journée
Le taxi, de nos jours, est trop cher !
Il me tarde de voir le nouveau Golden Axe!
Evidement ce que j'attend le plus c'est le nouveau PSO, d'un coté un insider Sega connu à annoncé un reboot/remake en 2024 et de l'autre un autre insider Sega (connu ou pas je sais pas) à annoncé PSO3.
Donc quoi qu'il arrive un jeu PSO se prépare, j'espère juste que ça sera plus sur la base du premier avec un jeu payant à l'achat qu'un F2P sans parler du fait que PSO new genesis dénature bien l'univers...notamment sur le plan visuel.