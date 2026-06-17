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Là on peut dire que c'est fini pour Nagoshi Studio et Gang of Dragon
Déjà Daisuke Sato qui était le boss du studio :



Et Nagoshi qui apparaît sur Famitsu sans nom de son entreprise. Le seul de la liste

https://automaton-media.com/en/news/gang-of-dragon-creator-toshihiro-nagoshi-appears-without-nagoshi-studio-affiliation-in-famitsu-feature-following-reported-netease-funding-withdrawal/
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    posted the 06/17/2026 at 07:48 PM by jenicris
    comments (14)
    liberty posted the 06/17/2026 at 07:58 PM
    Franchement des enculés. Ils veulent pas mettre plus de budget et sinon vendent la licence, le Studio et tout ce qui a été produit et investie. Putain de Netease de merde
    jenicris posted the 06/17/2026 at 08:03 PM
    liberty c'est hallucinant le nombre de studio qui ont/vont fermer à cause de eux.
    liberty posted the 06/17/2026 at 08:06 PM
    jenicris je pense que ses enfoirés veulent juste de la rentabilité rapide. Encore mieux quand c'est peu d'investissement. Là c'est probablement pas assez rentable pour eux, surtout si ils doivent encore investir. Faut fuire ce genre de boîte de merde et éviter de travailler avec eux.
    jenicris posted the 06/17/2026 at 08:11 PM
    liberty de ce que j'avais lu ils préfèrent miser sur leur propre marché désormais.
    liberty posted the 06/17/2026 at 08:15 PM
    jenicris bha qu'ils restent sur leur marché, avec les Assets volés, leur code source volés. Comme d'habitude avec eux, ça copie et ça fait du produit de moindre qualité. Ils changeront jamais de mentalité. Pas chère a chier.
    tefnut posted the 06/17/2026 at 08:18 PM
    liberty Nagoshi a englouti des dizaines de millions sans donner de résultats concrets. NetEase ne fait que stopper l'hémorragie.
    jenicris posted the 06/17/2026 at 08:19 PM
    tefnut et il manquait 45 millions de $ il me semble pour terminer le jeu
    brook1 posted the 06/17/2026 at 08:23 PM
    J'ai du mal à croire que personne ne va les approcher pour sortir leur jeu
    derno posted the 06/17/2026 at 08:32 PM
    jenicris
    le pire c'est que beaucoup de créateurs ont quitter leur boite sur la promesse de netease de monter leur studio.
    altendorf posted the 06/17/2026 at 08:38 PM
    Dommage... En tout cas il y a des mecs a recruter...
    liberty posted the 06/17/2026 at 09:01 PM
    tefnut je ne vois pas en quoi ce qu'ils ont montré n'est pas concret. Un jeu ça coûte de l'argent à développer. Ils ont tellement l'habitude d'avoir des boîtes chinoises qui piquent les codes sources, Assets... Que lorsqu'ils ont vue des Japonais faire un boulot de zéro ça demande des ressources qu'ils ont arrêté.
    dooku posted the 06/17/2026 at 09:36 PM
    Tous ces financeurs qui n'en n'ont rien a faire du JV, de l'art, des joueurs. Quelque part bien fait. Et en même temps c'est de notre faute. Que je regrette le temps denSega constructeur et des prises de risques
    akinen posted the 06/17/2026 at 10:03 PM
    Les défenseurs de sociétés multimillionnaires. Toujours un plaisir de les lire
    marchand2sable posted the 06/17/2026 at 10:32 PM
    C'est vraiment triste, et le peu qu'on a vu du jeu donnait envie.
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