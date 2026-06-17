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jenicris
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Là on peut dire que c'est fini pour Nagoshi Studio et Gang of Dragon
Déjà Daisuke Sato qui était le boss du studio :
Et Nagoshi qui apparaît sur Famitsu sans nom de son entreprise. Le seul de la liste
https://automaton-media.com/en/news/gang-of-dragon-creator-toshihiro-nagoshi-appears-without-nagoshi-studio-affiliation-in-famitsu-feature-following-reported-netease-funding-withdrawal/
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posted the 06/17/2026 at 07:48 PM by
jenicris
comments (
14
)
liberty
posted
the 06/17/2026 at 07:58 PM
Franchement des enculés. Ils veulent pas mettre plus de budget et sinon vendent la licence, le Studio et tout ce qui a été produit et investie. Putain de Netease de merde
jenicris
posted
the 06/17/2026 at 08:03 PM
liberty
c'est hallucinant le nombre de studio qui ont/vont fermer à cause de eux.
liberty
posted
the 06/17/2026 at 08:06 PM
jenicris
je pense que ses enfoirés veulent juste de la rentabilité rapide. Encore mieux quand c'est peu d'investissement. Là c'est probablement pas assez rentable pour eux, surtout si ils doivent encore investir. Faut fuire ce genre de boîte de merde et éviter de travailler avec eux.
jenicris
posted
the 06/17/2026 at 08:11 PM
liberty
de ce que j'avais lu ils préfèrent miser sur leur propre marché désormais.
liberty
posted
the 06/17/2026 at 08:15 PM
jenicris
bha qu'ils restent sur leur marché, avec les Assets volés, leur code source volés. Comme d'habitude avec eux, ça copie et ça fait du produit de moindre qualité. Ils changeront jamais de mentalité. Pas chère a chier.
tefnut
posted
the 06/17/2026 at 08:18 PM
liberty
Nagoshi a englouti des dizaines de millions sans donner de résultats concrets. NetEase ne fait que stopper l'hémorragie.
jenicris
posted
the 06/17/2026 at 08:19 PM
tefnut
et il manquait 45 millions de $ il me semble pour terminer le jeu
brook1
posted
the 06/17/2026 at 08:23 PM
J'ai du mal à croire que personne ne va les approcher pour sortir leur jeu
derno
posted
the 06/17/2026 at 08:32 PM
jenicris
le pire c'est que beaucoup de créateurs ont quitter leur boite sur la promesse de netease de monter leur studio.
altendorf
posted
the 06/17/2026 at 08:38 PM
Dommage... En tout cas il y a des mecs a recruter...
liberty
posted
the 06/17/2026 at 09:01 PM
tefnut
je ne vois pas en quoi ce qu'ils ont montré n'est pas concret. Un jeu ça coûte de l'argent à développer. Ils ont tellement l'habitude d'avoir des boîtes chinoises qui piquent les codes sources, Assets... Que lorsqu'ils ont vue des Japonais faire un boulot de zéro ça demande des ressources qu'ils ont arrêté.
dooku
posted
the 06/17/2026 at 09:36 PM
Tous ces financeurs qui n'en n'ont rien a faire du JV, de l'art, des joueurs. Quelque part bien fait. Et en même temps c'est de notre faute. Que je regrette le temps denSega constructeur et des prises de risques
akinen
posted
the 06/17/2026 at 10:03 PM
Les défenseurs de sociétés multimillionnaires. Toujours un plaisir de les lire
marchand2sable
posted
the 06/17/2026 at 10:32 PM
C'est vraiment triste, et le peu qu'on a vu du jeu donnait envie.
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le pire c'est que beaucoup de créateurs ont quitter leur boite sur la promesse de netease de monter leur studio.