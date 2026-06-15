On m'a parlé d'au moins deux studios Xbox qui risquent de fermer d'ici la fin de l'année. L'une d'entre elles surprendrait tout le monde. Il ne s'agit ni d'Obsidian ni de Rare, pour ceux qui se posent la question. Je m'efforce d'obtenir plus d'informations sur le ressenti des employés. La situation devrait s'éclaircir dans les semaines à venir, en fonction des décisions qui seront prises. Mais chez Xbox, toutes les options sont envisagées.

Deux des studios dont j'ai eu connaissance, notamment grâce à des messages d'employés sur place qui se disent « effrayés », sont Compulsion et Arkane. Malgré les communications officielles, de nombreuses personnes au sein de ces studios ont exprimé de réelles inquiétudes et ont surpris des conversations concernant leur avenir. J'ai contacté Xbox pour obtenir des commentaires, mais sans succès jusqu'à présent. Certains employés occupant des postes plus élevés dans ces studios m'ont confié craindre sérieusement d'être les prochains sur la liste, compte tenu des messages de l'entreprise.

Alors que Craig Duncan et Louise O’Connor ont officialisé leur départ de Xbox Game Studios, Mike Straw d'Insider Gaming annonce que deux studios vont bel et bien fermer leurs portes dans les prochaines semaines, en plus de la vague de licenciements prévue pour juillet prochain :En principe, l’un des deux studios devrait être Compulsion Games.UP :Mike Straw a donné quelques précisions sur les deux studios qui seraient proches de fermer :