Alors que Craig Duncan et Louise O’Connor ont officialisé leur départ de Xbox Game Studios, Mike Straw d'Insider Gaming annonce que deux studios vont bel et bien fermer leurs portes dans les prochaines semaines, en plus de la vague de licenciements prévue pour juillet prochain :
On m'a parlé d'au moins deux studios Xbox qui risquent de fermer d'ici la fin de l'année. L'une d'entre elles surprendrait tout le monde. Il ne s'agit ni d'Obsidian ni de Rare, pour ceux qui se posent la question. Je m'efforce d'obtenir plus d'informations sur le ressenti des employés. La situation devrait s'éclaircir dans les semaines à venir, en fonction des décisions qui seront prises. Mais chez Xbox, toutes les options sont envisagées.
En principe, l’un des deux studios devrait être Compulsion Games.
UP :
Mike Straw a donné quelques précisions sur les deux studios qui seraient proches de fermer :
Deux des studios dont j'ai eu connaissance, notamment grâce à des messages d'employés sur place qui se disent « effrayés », sont Compulsion et Arkane. Malgré les communications officielles, de nombreuses personnes au sein de ces studios ont exprimé de réelles inquiétudes et ont surpris des conversations concernant leur avenir. J'ai contacté Xbox pour obtenir des commentaires, mais sans succès jusqu'à présent. Certains employés occupant des postes plus élevés dans ces studios m'ont confié craindre sérieusement d'être les prochains sur la liste, compte tenu des messages de l'entreprise.
Arkane Studios, Compulsion Games et Double Fine Productions
arkane aussi, ils ont bien fermé l'antenne d'austin et la vente de leurs jeux ne sont jamais incroyable même s'ils sont de qualité.
Rare, j’y crois pas du tout sachant que Sea of Thieves est un succès.
https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-is-reportedly-shutting-down-south-of-midnight-studio-compulsion-games/
Désolé mais rare fait uniquement des majs sur TOT, on peut mettre n'importe qui dessus pour faire ça, avec le respect bien sûr
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6llgh/mike_straw_of_insider_gaming_compulsion_and/
Putain ça rend ouf, ils achètent un studio en 2022 et 4ans après .... Ca ferme.
Tout ça parce que le politique de merde de mettre plusieurs studios sur un même projet donne le sentiment qu'ils ne font plus rien.
Ils étaient bien mieux quand ils étaient indépendant et qu'ils faisaient des dishonored.
Pas forcément fan de la licence mais c'était des jeux de qualité.
Franchement j'espère que les mecs vont remonter un studio et faire comme les mecs de standfall interactive.
Quand tu es indépendant quand ça marche au moins tu ne risques pas d être fermé.
Ça rend ouf