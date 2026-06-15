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[UP] Xbox Game Studios : une fermeture "choc" en approche


Alors que Craig Duncan et Louise O’Connor ont officialisé leur départ de Xbox Game Studios, Mike Straw d'Insider Gaming annonce que deux studios vont bel et bien fermer leurs portes dans les prochaines semaines, en plus de la vague de licenciements prévue pour juillet prochain :

On m'a parlé d'au moins deux studios Xbox qui risquent de fermer d'ici la fin de l'année. L'une d'entre elles surprendrait tout le monde. Il ne s'agit ni d'Obsidian ni de Rare, pour ceux qui se posent la question. Je m'efforce d'obtenir plus d'informations sur le ressenti des employés. La situation devrait s'éclaircir dans les semaines à venir, en fonction des décisions qui seront prises. Mais chez Xbox, toutes les options sont envisagées.


En principe, l’un des deux studios devrait être Compulsion Games.


UP :

Mike Straw a donné quelques précisions sur les deux studios qui seraient proches de fermer :

Deux des studios dont j'ai eu connaissance, notamment grâce à des messages d'employés sur place qui se disent « effrayés », sont Compulsion et Arkane. Malgré les communications officielles, de nombreuses personnes au sein de ces studios ont exprimé de réelles inquiétudes et ont surpris des conversations concernant leur avenir. J'ai contacté Xbox pour obtenir des commentaires, mais sans succès jusqu'à présent. Certains employés occupant des postes plus élevés dans ces studios m'ont confié craindre sérieusement d'être les prochains sur la liste, compte tenu des messages de l'entreprise.
Mike Straw - https://bsky.app/profile/mikestrawmedia.com/post/3modkqaxfvs23
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    posted the 06/15/2026 at 03:53 PM by altendorf
    comments (29)
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 03:57 PM
    generalement les fermeture c'est un studio qui vient de sortir un jeu ou un studio dont on attend le jeu depuis 400 ans
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 03:59 PM
    compulsion et double fine du coup c'est ce qui me vient a l'esprit
    spartan1985 posted the 06/15/2026 at 04:00 PM
    Pour moi ça va être Compulsion et Rare.
    zboubi480 posted the 06/15/2026 at 04:00 PM
    Ils vont nous faire une Blue Point ??
    aozora78 posted the 06/15/2026 at 04:07 PM
    J'ai très peur pour 3 studios
    Arkane Studios, Compulsion Games et Double Fine Productions
    imuse posted the 06/15/2026 at 04:07 PM
    Turn 10 si ça n'a pas déjà été fait
    keiku posted the 06/15/2026 at 04:11 PM
    Et ce qui devait arriver, arriva...
    ootaniisensei posted the 06/15/2026 at 04:12 PM
    J'ai bien peur pour Compulsion, c'est dommage c'est un bon studio
    yogfei posted the 06/15/2026 at 04:13 PM
    skuldleif Je pense aussi comme toi...
    rogeraf posted the 06/15/2026 at 04:15 PM
    spartan1985 Rare punaise ca serait triste, de toute facon ca sera triste pour cette belle boite d'en***** qui a géneré un benefice net de 126 milliard annuel sur 2025, et ca licencie .......
    newtechnix posted the 06/15/2026 at 04:20 PM
    spartan1985 rogeraf l'article le mec dit bien pas Rare
    derno posted the 06/15/2026 at 04:23 PM
    skuldleif
    arkane aussi, ils ont bien fermé l'antenne d'austin et la vente de leurs jeux ne sont jamais incroyable même s'ils sont de qualité.
    nyseko posted the 06/15/2026 at 04:30 PM
    ID software surprendrait pas mal de monde je pense.
    liberty posted the 06/15/2026 at 04:31 PM
    Nintendo ou Sony pourrait les racheter au moins sur Switch 2 ou sur PS5 ça passera en exclusivité et ça ce vendra.
    marcus62 posted the 06/15/2026 at 04:34 PM
    Oui je rejoins skuldleif malheureusement ce sera les deux studios qui ont le plus de chance d’être fermé.

    Rare, j’y crois pas du tout sachant que Sea of Thieves est un succès.
    zanpa posted the 06/15/2026 at 04:39 PM
    S’il pouvait fermer playground qui va massacrer fable ça serait gentil merci.
    riddler posted the 06/15/2026 at 04:41 PM
    De toute façon les gens qui ont fait Rare sont tous chez Playtonic.
    altendorf posted the 06/15/2026 at 04:50 PM
    nyseko J'avoue j'y avais même pas pensé
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 04:52 PM
    Apparement le premier c'est bien Compulsion Games

    https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-is-reportedly-shutting-down-south-of-midnight-studio-compulsion-games/
    jaysennnin posted the 06/15/2026 at 04:52 PM
    imuse turn 10 reconvertit en studio de support technique je pense bien
    romgamer6859 posted the 06/15/2026 at 04:56 PM
    compulsion et rare

    Désolé mais rare fait uniquement des majs sur TOT, on peut mettre n'importe qui dessus pour faire ça, avec le respect bien sûr
    walterwhite posted the 06/15/2026 at 05:00 PM
    Turn 10
    brook1 posted the 06/15/2026 at 05:06 PM
    Arkane rip
    romgamer6859 posted the 06/15/2026 at 05:07 PM
    ça parle d'Arkane


    https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6llgh/mike_straw_of_insider_gaming_compulsion_and/
    altendorf posted the 06/15/2026 at 05:13 PM
    romgamer6859
    celebenoit84 posted the 06/15/2026 at 05:23 PM
    Et voilà un studio français de qualité qui va fermer.
    Putain ça rend ouf, ils achètent un studio en 2022 et 4ans après .... Ca ferme.
    Tout ça parce que le politique de merde de mettre plusieurs studios sur un même projet donne le sentiment qu'ils ne font plus rien.
    Ils étaient bien mieux quand ils étaient indépendant et qu'ils faisaient des dishonored.
    Pas forcément fan de la licence mais c'était des jeux de qualité.
    Franchement j'espère que les mecs vont remonter un studio et faire comme les mecs de standfall interactive.
    Quand tu es indépendant quand ça marche au moins tu ne risques pas d être fermé.
    Ça rend ouf
    romgamer6859 posted the 06/15/2026 at 05:25 PM
    altendorf
    altendorf posted the 06/15/2026 at 05:52 PM
    skuldleif yogfei aozora78 marcus62 Apparemment Double Fine Productions aurait négocié une close lors de son rachat qui interdit une fermeture. En gros, soit il repasse en indépendant, soit il trouve un acquéreur pour discuter avec Microsoft.
    yogfei posted the 06/16/2026 at 11:40 AM
    altendorf Voila des gens malin ^^
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