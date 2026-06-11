Un récent rapport de Bloomberg apporte plusieurs informations intéressantes sur les coulisses de Xbox, à commencer par un changement de stratégie qui aurait surpris jusqu'aux employés de la division.Selon les sources du média américain, une version PS5 de Gears of War: E-Day était bel et bien en développement et devait être commercialisée. Les revendeurs se préparaient même à ouvrir les précommandes avant qu'Asha Sharma, devenue PDG de Xbox en février dernier, ne décide de faire machine arrière. Résultat : lors du Xbox Games Showcase, le jeu a finalement été présenté comme une exclusivité Xbox et PC, aux côtés de Clockwork Revolution.Toujours selon Bloomberg, ce revirement aurait pris de court de nombreux employés, qui s'attendaient plutôt à voir Xbox poursuivre sa stratégie multiplateforme après les portages récents de plusieurs licences majeures sur PlayStation et Nintendo.Le rapport évoque également le cas de Halo. Une bande-annonce de la franchise devait apparemment être diffusée lors d'un récent State of Play de PlayStation mais aurait été retirée à la dernière minute après l'arrivée de la nouvelle direction. Une décision qui aurait quelque peu refroidi les relations entre Microsoft et Sony alors que les deux groupes semblaient avoir adopté une approche plus ouverte ces derniers mois.Ces décisions s'inscrivent dans une volonté plus large d'Asha Sharma de redéfinir la place des exclusivités au sein de l'écosystème Xbox. Lors d'interviews accordées après le Xbox Games Showcase, la dirigeante a indiqué que les futures sorties seraient désormais étudiées au cas par cas, laissant entendre que certaines licences stratégiques pourraient rester exclusives afin de renforcer l'identité de la marque.Ce changement de cap intervient dans un contexte compliqué pour Xbox. Bloomberg révèle en effet que la division préparerait une importante vague de licenciements qui devrait intervenir peu après la clôture de l'année fiscale de Microsoft, le 30 juin. Des coupes budgétaires importantes seraient également prévues, notamment dans le domaine du marketing.Dans un message interne consulté par le média, Asha Sharma explique que Xbox affiche désormais une marge de rentabilité de seulement 3%. Elle souligne que plus de 20 milliards de dollars ont été investis au cours des cinq dernières années dans les contenus, les infrastructures et les subventions liées au hardware, tandis que les revenus annuels ont dans le même temps reculé d'environ 500 millions de dollars.Entre les ventes de consoles en baisse, la croissance de Game Pass qui semble ralentir et plusieurs restructurations déjà menées ces dernières années, la nouvelle dirigeante estime qu'une remise à plat complète est devenue nécessaire. Son objectif affiché reste néanmoins ambitieux : faire de Xbox « la première entreprise mondiale du jeu vidéo et du divertissement », même si cela implique aujourd'hui de revoir en profondeur les priorités de la branche gaming de Microsoft.