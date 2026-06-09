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FFVII Revelation : l'incidence des choix des joueurs dans l'histoire


Le réalisateur de FF7 Revelation, Hamaguchi, a accordé une nouvelle interview à Games Radar dans laquelle il explique que les choix des joueurs auront notamment une incidence sur le moment de l'histoire où l'on voit la détermination de chaque personnage à l'approche de la bataille finale.

Il n'y a bien sûr qu'une seule fin, mais la manière d'y parvenir peut varier légèrement d'un joueur à l'autre en fonction des choix effectués tout au long du jeu.

Cela signifie que les joueurs pourraient ressentir des émotions différentes lorsqu'ils arriveront à la fin de l'histoire.
https://x.com/i/status/2064198950341710102
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    posted the 06/09/2026 at 12:39 PM by jenicris
    comments (6)
    ratchet posted the 06/09/2026 at 12:40 PM
    Cela sans le trophée bien relou
    jenicris posted the 06/09/2026 at 12:42 PM
    ratchet ils seront plus souples/faciles les Trophées cette fois
    brook1 posted the 06/09/2026 at 12:48 PM
    Les trophées sur Rebirth étaient abusés, mais avec le mode cheat qu'ils ont rajouté, elle perd tout son sens maintenant
    jeanouillz posted the 06/09/2026 at 12:57 PM
    Est-ce qu'il aura toujours le choix de baiser Tifa pendant que tous les membres du groupe attendent/regardent depuis le highwind?
    ratchet posted the 06/09/2026 at 12:59 PM
    jenicris je ne pense pas si il y a le simulateur lol
    guiguif posted the 06/09/2026 at 01:17 PM
    Ouais bon c'est comme dans Remake ou Rebirth ou selon ce que tu fais tu as telle ou telle scene.
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