Le réalisateur de FF7 Revelation, Hamaguchi, a accordé une nouvelle interview à Games Radar dans laquelle il explique que les choix des joueurs auront notamment une incidence sur le moment de l'histoire où l'on voit la détermination de chaque personnage à l'approche de la bataille finale.Il n'y a bien sûr qu'une seule fin, mais la manière d'y parvenir peut varier légèrement d'un joueur à l'autre en fonction des choix effectués tout au long du jeu.Cela signifie que les joueurs pourraient ressentir des émotions différentes lorsqu'ils arriveront à la fin de l'histoire.