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NetEase veut vendre Quantic Dream


Lors du dernier épisode du podcast Insider Gaming Weekly, Tom Henderson a indiqué que le développement de Star Wars Eclipse est toujours englué dans un véritable « development hell », sans avancées notables à court terme.

Dans ce contexte, la situation de Quantic Dream apparaît de plus en plus fragile, d’autant que NetEase chercherait désormais à revendre le studio, seulement quelques années après son rachat.

En parallèle, la situation interne du studio s’est nettement dégradée. Le développement de Spellcasters Chronicles est désormais totalement stoppé suite à son échec en early access.

Enfin, Quantic Dream a engagé une restructuration interne accompagnée de suppressions de postes importantes. Environ 95 emplois seraient menacés en France, soit près d’un quart des effectifs du studio dans le pays, ce qui illustre l’ampleur des ajustements en cours.
Insider Gaming Weekly - https://www.youtube.com/live/NoxlKQRhF34?t=3951s
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    posted the 06/01/2026 at 04:09 PM by altendorf
    comments (13)
    akinen posted the 06/01/2026 at 04:26 PM
    A-t-on au final une seule news positive suite à tous ces rachats ?
    kujotaro posted the 06/01/2026 at 04:26 PM
    Ils étaient bien chez Sony. Voilà ce que ça fait de faire les kékés.
    altendorf posted the 06/01/2026 at 04:29 PM
    kujotaro Ce n'était qu'un partenaire pour Sony qui n'a pas été renouvelé.
    fan2jeux posted the 06/01/2026 at 04:31 PM
    Et voilà, ça pendait au nez.

    Fais chier car detroit est vraiment un super jeu
    fan2jeux posted the 06/01/2026 at 04:32 PM
    Et starwars, c'est vraiment une licence maudite en ce moment
    olex posted the 06/01/2026 at 04:36 PM
    Décidément, c'est pas la joie quand Disney décide de co-licencer avec des tiers... QD semble s'être saboté tout seul.
    keiku posted the 06/01/2026 at 04:41 PM
    Quand on a une idéologie d'investisseur ca ne peut terminer que comme ca... plutot que de racheter des studio Net ease ( et tous les autres) devrait développer leur propre studio, avec une idée claire et précise de ce qu'il veulent en faire, et pas juste les racheter pour les laisser dans leur coin espérer qu'il rapporte de l'argent...
    derno posted the 06/01/2026 at 04:49 PM
    olex
    je ne pense pas que ça soit David Cage qui se soit levé un matin et c'est "tient, je vais développer Spellcasters"....ça ressemble pas du tout à ses marotes, je chercherais plutôt des responsables du coté de netease, vu comment ils traitent tous leur partenaires (nagoshi, le studio du seiken densetsu, ceux derrière marvel rival qui pourtant marche très bien...)
    marchand2sable posted the 06/01/2026 at 05:06 PM
    altendorf

    Hallucinant qu’ils aient pas renouvelé après un Detroit Become Human excellent.
    olex posted the 06/01/2026 at 05:07 PM
    derno Je me doute, NetEase retire ses billes de partout hors de leur propre territoire. Ils avaient déjà commencé il y a déjà un petit bout de temps avec les dévs du dernier Seiken Densetsu.
    altendorf posted the 06/01/2026 at 05:11 PM
    marchand2sable Shuhei Yoshida n'avait pas apprécié la demande de David Cage de mettre un robot sexuel dans Detroit + il y a eu les répercussions de l'enquête dans les coulisses du studio (harcèlement sexuel, culture "bro club" ect...)
    vyse posted the 06/01/2026 at 05:18 PM
    Détroit sera resté leur dernier jeu
    tlj posted the 06/01/2026 at 05:21 PM
    Catastrophique comme news. Ce serait un enorme gachis si le studio ne séen remettait pas. Ils avaient trouvé leur formule en l’améliorant avec le temps. C’est vraiment rageant
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