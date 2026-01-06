Lors du dernier épisode du podcast Insider Gaming Weekly, Tom Henderson a indiqué que le développement de Star Wars Eclipse est toujours englué dans un véritable « development hell », sans avancées notables à court terme.Dans ce contexte, la situation de Quantic Dream apparaît de plus en plus fragile, d’autant que NetEase chercherait désormais à revendre le studio, seulement quelques années après son rachat.En parallèle, la situation interne du studio s’est nettement dégradée. Le développement de Spellcasters Chronicles est désormais totalement stoppé suite à son échec en early access.Enfin, Quantic Dream a engagé une restructuration interne accompagnée de suppressions de postes importantes. Environ 95 emplois seraient menacés en France, soit près d’un quart des effectifs du studio dans le pays, ce qui illustre l’ampleur des ajustements en cours.