La suite =======>10)- L'avant dernière zone du jeu est un gigantesque désert dans lequel on fait combattre les monstres dans des arènes, et le joueur va forcément passé par là. C'est majoritairement du combat contre des hordes d'ennemi à n'en plus finir, mais c'est aussi ici qu'on récupère Ruine qui a été capturé et que War pourra récupérer. J'ai bien aimé le boss aussi, le genre de vers géant.9)- C'est probablement mon monde préféré du jeu avec celui enneigé. J'ai adoré cette ambiance désertique mix égyptien dans ce monde. La musique est également très sympa, les petites phases de plate-forme en tapis volant, le fait d'aller donner à boire à un chameau etc... Plein de petits objectifs très sympa qui fait qu'il m'a beaucoup marqué.8 )- Dans sa quête pour trouver la Boîte de Pandore, Kratos doit traverser le désert des âmes perdues, une zone hostile au possible. En effet, le désert est submergé par de violente tempête de sable on on voit quasiment rien. Il devra trouver et détruire 3 sirènes, guidé par leurs chants. Et je vous avoue que j'ai bien galérer non seulement à les trouver, mais aussi à les tuer x)7)- La deuxième zone ouverte du jeu après la Volga et son hiver rude. Là, nous sommes au printemps, Ce qui était avant la mer Caspienne n'est plus qu'une étendue de sable à perte de vue avec des épaves de bateaux un peu partout. Et comme si ça suffisait pas, des bandits ont pris le contrôle de la zone et ont capturé des gens pour en faire leurs esclaves. J'ai adoré cette partie du jeu, notamment avec les tempêtes de sables qui mettent bien la pression.6)- Cet immense désert aride se situe au sud Ouest de la map. La journée, il y fait très chaud (logique c'est un désert) et Link devra se protéger de la chaleur soit en mangeant des plats, bien que temporaire ou en récupérant une tenue anti chaleur. J'ai adoré cette zone du jeu car on découvre plein de truc notamment le clan assassin Yigas, les morses des sables ou encore la magnifique Cité Gerudos ou Link devra se déguisé en fille pour s'y rendre.5)- Déjà vu de nombreuses fois dans mes tops, ce monde est mon préféré du jeu, il est grand, fun, la plupart des lunes sont intéressantes à choper et j'ai adoré l'ambiance à la mexicaine.4)- Après un crash d'avion assez impressionnant, Nate se retrouve paumé au beau milieu du désert Rhub Al Khali, et c'était la claque en 2011 de voir un désert aussi bien foutu que ça. J'ai adoré combattre les vilains dans ces étendues de sables, protéger par les ruine. Je suis moins fan du délire surnaturelle à la fin c'est vrai mais ça reste un niveau très marquant.3)- Tout le jeu se déroule à Dubaï, avec de gigantesque tempête de sable qui brouilleront la vue du joueur. Les affrontements dans cette ville sont brutaux, et le désert est super bien foutu. L'une des missions les plus marquante et traumatisante, c'est bien évidemment l'attaque au phosphore blanc que je préfère taire si vous n'avez jamais fait le jeu.2)- L'un des désert les plus magnifiques tout jeux confondus. La DA pète à l'écran et l'effet d'ondulation du sable, de ses reflets etc c'est jouissif. J'ai adoré aussi le surf sur sable au soleil couchant, c'est poétique au possible.1)- Et je terminerai ce top avec le désert le plus beau et le plus réaliste que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo du moins pour l'instant. J'ai tout simplement surkiffé arpenter ce désert à dos de dromadaire, explorer les nombreuses ruines et pyramide où encore combattre des bandits sur les dunes. Un régal de tous les instants !Voilà, j'espère que ce top spécial desert vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour de prochain top, et bon dimanche !