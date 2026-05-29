Avec ses nombreuses fuites véridiques autour de, l’insiderest devenu en quelque sorte l’un des principaux porte-parole des rumeurs liées à la franchise surFace aux nombreuses spéculations autour d’une annonce deainsi que dunarratif de, ce dernier a récemment tenu à faire le point.Selon lui, et au vu de la fenêtre de sortie potentielle du projet, le jeu serait très probablement montré durant le. Reste toutefois à savoir s’il parle de la période dans son ensemble, avec donc une possible apparition lors dudu, ou s’il parle directement du show deIl faut dire queavait complètement boudé lespour la communication de, avec des trailers et phases de gameplay principalement diffusés lors des événements de, sans oublier unayant servi à officialiser le jeu surprécise également ignorer si le jeu bénéficiera d’une promotion importante à la manière des remakes deet, ou d’une communication plus minimaliste centrée uniquement sur le premier tiers du jeu, comme ce fut le cas pourEn bref, l’annonce depourrait finalement avoir lieu dès ce mois de juin, malgré l’officialisation récente d’unnarratif pour