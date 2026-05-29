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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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DuskGolem : tous les signes pointent vers une annonce de Resident Evil Code Veronica Remake


Avec ses nombreuses fuites véridiques autour de Resident Evil Requiem, l’insider DuskGolem est devenu en quelque sorte l’un des principaux porte-parole des rumeurs liées à la franchise sur X.

Face aux nombreuses spéculations autour d’une annonce de Resident Evil Code Veronica Remake ainsi que du DLC narratif de Requiem, ce dernier a récemment tenu à faire le point.

Selon lui, et au vu de la fenêtre de sortie potentielle du projet, le jeu serait très probablement montré durant le Summer Game Fest. Reste toutefois à savoir s’il parle de la période dans son ensemble, avec donc une possible apparition lors du State of Play du 2 juin, ou s’il parle directement du show de Geoff Keighley.

Il faut dire que Capcom avait complètement boudé les State of Play pour la communication de Resident Evil Requiem, avec des trailers et phases de gameplay principalement diffusés lors des événements de Geoff Keighley, sans oublier un N-Direct ayant servi à officialiser le jeu sur Nintendo Switch 2.

DuskGolem précise également ignorer si le jeu bénéficiera d’une promotion importante à la manière des remakes de Resident Evil 2 et 4, ou d’une communication plus minimaliste centrée uniquement sur le premier tiers du jeu, comme ce fut le cas pour Requiem.

En bref, l’annonce de Resident Evil Code Veronica Remake pourrait finalement avoir lieu dès ce mois de juin, malgré l’officialisation récente d’un DLC narratif pour Requiem.


AestheticGamer - https://x.com/AestheticGamer1/status/2060249449008672773
    tags : resident evil capcom resident evil code veronica dusk golem resident evil code veronica remake summer games fest resident evil news resident evil requiem dlc resident evil code veronica remake leaks resident evil code veronica remake duskgolem
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    adamjensen, escobar
    posted the 05/29/2026 at 12:31 PM by marchand2sable
    comments (7)
    nicolasgourry posted the 05/29/2026 at 12:32 PM
    Resident Evil Code Veronica, je pense que c'est le remake le plus attendu depuis longtemps pour la licence, bien avant RE O ou R2 ou R3 par exemple.
    redxiii102 posted the 05/29/2026 at 12:35 PM
    C'est un peu tôt non ? Pourquoi ne pas faire du teasing pour le DLC Requiem et montrer Code Veronica en fin d'année ?
    rogeraf posted the 05/29/2026 at 12:41 PM
    Il etait un peu court a l'epoque mais une belle aventure je prends. Qui veut m'acheter ma version japonaise encore en tres bon état ? Des amoureux des GD-ROM ici ??
    marchand2sable posted the 05/29/2026 at 12:42 PM
    nicolasgourry

    Le 2 était clairement plus demandé quand même, surtout après l’excellent rail shooter Darkside Chronicles sur Wii.
    Mais il est vraiment juste derrière. À savoir que CV c’est le RE le mieux noté par la presse après le 4. Je me rappelle qu’il avait enchaîné les 10/10 sur Dreamcast.

    En gros, c'est un gros remake assuré.

    redxiii102

    Dusk Golem a dit que ça ne gênait pas Capcom. La promo de Code Veronica peut commencer malgré les DLC à venir de Resident Evil Requiem (au pluriel car vu l’espace bizarre sous Leon Must Die...).

    En plus ils avaient déjà fait ça avec Resident Evil Village, le DLC de Rose + l’annonce de RE 4 Remake, et ça n’avait pas freiné les ventes du DLC de Village ni celles de RE4 Remake.
    cail2 posted the 05/29/2026 at 12:49 PM
    Capcom peut très bien officialiser le dev de ER:CV sans donner plus de rpécision, surtout si les ventes de Requiem sont encore très bonnes, à plus forte raison avec son DLC qui arrive.
    Les mecs sont en totale maitrise de leur contenu et planning, respect.
    bogsnake posted the 05/29/2026 at 12:57 PM
    Je suis plutôt mitiger pour une annonce récente surcode Veronica. Je pense que parler du DLC requiem ce serait OK, mais je pense que Capcom devrait attendre la sortie d'Onimusha Way of the Sword avant d'annoncé officiellement Le RE Code Veronica Remake.
    vyse posted the 05/29/2026 at 01:05 PM
    Toute la partie du manoir Ashford va être incroyable !
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