Avec ses nombreuses fuites véridiques autour de Resident Evil Requiem
, l’insider DuskGolem
est devenu en quelque sorte l’un des principaux porte-parole des rumeurs liées à la franchise sur X
.
Face aux nombreuses spéculations autour d’une annonce de Resident Evil Code Veronica Remake
ainsi que du DLC
narratif de Requiem
, ce dernier a récemment tenu à faire le point.
Selon lui, et au vu de la fenêtre de sortie potentielle du projet, le jeu serait très probablement montré durant le Summer Game Fest
. Reste toutefois à savoir s’il parle de la période dans son ensemble, avec donc une possible apparition lors du State of Play
du 2 juin
, ou s’il parle directement du show de Geoff Keighley
.
Il faut dire que Capcom
avait complètement boudé les State of Play
pour la communication de Resident Evil Requiem
, avec des trailers et phases de gameplay principalement diffusés lors des événements de Geoff Keighley
, sans oublier un N-Direct
ayant servi à officialiser le jeu sur Nintendo Switch 2
.
DuskGolem
précise également ignorer si le jeu bénéficiera d’une promotion importante à la manière des remakes de Resident Evil 2
et 4
, ou d’une communication plus minimaliste centrée uniquement sur le premier tiers du jeu, comme ce fut le cas pour Requiem
.
En bref, l’annonce de Resident Evil Code Veronica Remake
pourrait finalement avoir lieu dès ce mois de juin, malgré l’officialisation récente d’un DLC
narratif pour Requiem
.
Le 2 était clairement plus demandé quand même, surtout après l’excellent rail shooter Darkside Chronicles sur Wii.
Mais il est vraiment juste derrière. À savoir que CV c’est le RE le mieux noté par la presse après le 4. Je me rappelle qu’il avait enchaîné les 10/10 sur Dreamcast.
En gros, c'est un gros remake assuré.
redxiii102
Dusk Golem a dit que ça ne gênait pas Capcom. La promo de Code Veronica peut commencer malgré les DLC à venir de Resident Evil Requiem (au pluriel car vu l’espace bizarre sous Leon Must Die...).
En plus ils avaient déjà fait ça avec Resident Evil Village, le DLC de Rose + l’annonce de RE 4 Remake, et ça n’avait pas freiné les ventes du DLC de Village ni celles de RE4 Remake.
Les mecs sont en totale maitrise de leur contenu et planning, respect.