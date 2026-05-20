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Clive Barker's Hellraiser : Revival
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name : Clive Barker's Hellraiser : Revival
platform : PC
editor : Saber Interactive
developer : Saber Interactive
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Clive Barker's Hellraiser: Revival - Nouveau Trailer
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    posted the 05/20/2026 at 02:35 PM by guiguif
    comments (4)
    kujotaro posted the 05/20/2026 at 02:42 PM
    J'adore ! Day one !!
    liberty posted the 05/20/2026 at 02:55 PM
    J'ai vue des tas de films d'horreurs mais les Hellraiser sont les plus dérangeant
    ducknsexe posted the 05/20/2026 at 03:53 PM
    liberty C’est normal, les films reprennent beaucoup d’éléments inspirés du sadomasochisme et du sadisme, avec ce mélange de douleur / plaisir, le tout dans une esthétique habillé de cuir.

    Les créatures appelées les Cénobites ne voient d’ailleurs plus vraiment la différence entre la souffrance et le plaisir extrême.
    rogeraf posted the 05/20/2026 at 04:18 PM
    liberty Ouai ca m'a l'air bien sale tout ca et fidele aux films
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