

Jester est là aussi, et il a même fait de la muscul depuis Devil May Cry 3.



De gauche à droite : la commandante manipulée, le vice-président corrompu, le milliardaire capricieux et la lèche-botte de service. Un classique vu 50 000 fois et d’un ennui pas possible.



Mundus, au charisme divin, devenu une simple statue parlante… Le faux Dieu a complètement perdu de sa prestance.

Mais rien ne va dans cet épisode pilote. Après la fin de la saison 1, il était assez évident que la suite risquait de mal commencer, mais à ce point, cela en devient presque insultant pour les fans.Pour rappel, sans spoiler les grandes lignes du dernier épisode de la saison 1, Dante a été capturé grâce à une piqûre anti-démon (non, ce n’est pas une mauvaise blague) et les États-Unis ont déclaré la guerre aux démons en envoyant leurs troupes d’élite en enfer (et ça non plus, ce n’est pas une mauvaise blague).À la suite de cela, Vergil débarque comme une mouche sur un écran, suivi de toute une tribu. Arius, Jester, Lucia, Mundus, Beowulf et j’en passe. Tout le monde s’incruste dans cet épisode pilote, au point que cela en devient un véritable foutoir.ne semble malheureusement pas avoir appris de ses erreurs et continue dans la même direction que la saison 1, avec un lore non respecté, une Lady encore plus surpuissante qu’avant, au point de monopoliser près de vingt minutes de l’épisode, sans oublier son obsession pour la critique des États-Unis qui revient une nouvelle fois au premier plan.Il fait quand même un effort, la propagande anti-USA arrive cette fois après quinze minutes de visionnage (il y a donc du mieux). Mais il n’y a aucune intelligence dans cette critique… Tout est grossier, appuyé, et donne l’impression de regarder une vieille satire de la société américaine sans aucune finesse.va même jusqu’à reprendre quasiment à l’identique le style des publicités deSans surprise, le résultat tombe complètement à plat, et les animations n’arrangent rien. Je n’ai par exemple ressenti aucune puissance dans les coups ou dans l’exécution des différents pouvoirs durant cet épisode. Mundus en tête, dans, on avait l’impression qu’il était un véritable dieu tant il dégageait de la prestance. Ici, il ne dégage absolument rien, s’énerve très vite et ne s’exprime plus comme un être supérieur, sans parler de son rendu en full CGI PS2 tout simplement dégueulasse.Bref, j’ai continué avec les épisodes 2 et 3, mais rien ne s’arrange malgré deux ou trois scènes sympas. Lady est toujours invincible, le gouvernement américain est présenté comme encore plus corrompu que le diable lui-même, et Vergil passe pour une serpillière. Monsieur part dans un talk-show télévisé pour transmettre un message à l’humanité, ou a besoin de rentrer dans une colère noire pour vaincre de simples humains en camouflage avec des tasers…À ce niveau, je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer. À vous de juger, je vous ai concocté une perle :