profile
Devil May Cry 5
13
Likers
name : Devil May Cry 5
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
european release date : 03/08/2019
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 879
visites since opening : 2780919
marchand2sable > blog
Devil May Cry saison 2 (Netflix) : un épisode pilote catastrophique


Mais rien ne va dans cet épisode pilote. Après la fin de la saison 1, il était assez évident que la suite risquait de mal commencer, mais à ce point, cela en devient presque insultant pour les fans.

Pour rappel, sans spoiler les grandes lignes du dernier épisode de la saison 1, Dante a été capturé grâce à une piqûre anti-démon (non, ce n’est pas une mauvaise blague) et les États-Unis ont déclaré la guerre aux démons en envoyant leurs troupes d’élite en enfer (et ça non plus, ce n’est pas une mauvaise blague).

À la suite de cela, Vergil débarque comme une mouche sur un écran, suivi de toute une tribu. Arius, Jester, Lucia, Mundus, Beowulf et j’en passe. Tout le monde s’incruste dans cet épisode pilote, au point que cela en devient un véritable foutoir.



Jester est là aussi, et il a même fait de la muscul depuis Devil May Cry 3.


Adi Shankar ne semble malheureusement pas avoir appris de ses erreurs et continue dans la même direction que la saison 1, avec un lore non respecté, une Lady encore plus surpuissante qu’avant, au point de monopoliser près de vingt minutes de l’épisode, sans oublier son obsession pour la critique des États-Unis qui revient une nouvelle fois au premier plan.

Il fait quand même un effort, la propagande anti-USA arrive cette fois après quinze minutes de visionnage (il y a donc du mieux). Mais il n’y a aucune intelligence dans cette critique… Tout est grossier, appuyé, et donne l’impression de regarder une vieille satire de la société américaine sans aucune finesse. Adi Shankar va même jusqu’à reprendre quasiment à l’identique le style des publicités de RoboCop.



De gauche à droite : la commandante manipulée, le vice-président corrompu, le milliardaire capricieux et la lèche-botte de service. Un classique vu 50 000 fois et d’un ennui pas possible.


Sans surprise, le résultat tombe complètement à plat, et les animations n’arrangent rien. Je n’ai par exemple ressenti aucune puissance dans les coups ou dans l’exécution des différents pouvoirs durant cet épisode. Mundus en tête, dans Devil May Cry 1, on avait l’impression qu’il était un véritable dieu tant il dégageait de la prestance. Ici, il ne dégage absolument rien, s’énerve très vite et ne s’exprime plus comme un être supérieur, sans parler de son rendu en full CGI PS2 tout simplement dégueulasse.



Mundus, au charisme divin, devenu une simple statue parlante… Le faux Dieu a complètement perdu de sa prestance.


Bref, j’ai continué avec les épisodes 2 et 3, mais rien ne s’arrange malgré deux ou trois scènes sympas. Lady est toujours invincible, le gouvernement américain est présenté comme encore plus corrompu que le diable lui-même, et Vergil passe pour une serpillière. Monsieur part dans un talk-show télévisé pour transmettre un message à l’humanité, ou a besoin de rentrer dans une colère noire pour vaincre de simples humains en camouflage avec des tasers…

À ce niveau, je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer. À vous de juger, je vous ai concocté une perle :

Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=Kl44SFNyexA


https://www.youtube.com/watch?v=Kl44SFNyexA
    tags : capcom netflix devil may cry 2 vergil devil may cry 6 devil may cry 1 remake devil may cry netflix devil may cry saison 2 devil may may devil may cry saison 2 avis devil may cry 2 review devil may cry saison 2 netflix avis dmc netflix
    2
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, link49
    posted the 05/15/2026 at 02:49 PM by marchand2sable
    comments (34)
    marchand2sable posted the 05/15/2026 at 02:54 PM
    A savoir, que j’en ai absolument rien à foutre du gouvernement américain, mais je trouve ça vraiment déplacé de voir un Indien cracher constamment sur le pays qui lui donne du pain, et du bon pain même, vu qu’il est scénariste et producteur

    ça n’a absolument rien à faire dans l’univers de DMC. On ressent immédiatement que cette critique est introduite de façon artificielle et qu’il y a un message personnel derrière tout ça.

    Surtout que c’est assez ironique dans le sens où monsieur a fait un caca nerveux sur le personnage d’Apu dans les Simpsons... Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme on dit.
    altendorf posted the 05/15/2026 at 02:57 PM
    Jamais compris la hype de la saison 1, c'était vraiment éclaté
    adamjensen posted the 05/15/2026 at 02:59 PM
    Je n’ai même pas regardé la saison 1, tant ça ne m’attirait pas, et je vois que je ne m’étais pas trompé.
    Je suis content de ne pas avoir perdu mon temps.
    brook1 posted the 05/15/2026 at 03:00 PM
    Pauvre Vergil
    guiguif posted the 05/15/2026 at 03:01 PM
    La saison 1 était deja mid, même si elle avait quand même quelques moments.
    akd posted the 05/15/2026 at 03:08 PM
    marchand2sable donc c'est un problème qu'un indien critique les usa ?
    abookhouseboy posted the 05/15/2026 at 03:08 PM
    Encore une adaptation effectuée par des individus médiocres qui se mettent en tête de devoir "corriger" l’œuvre originelle, afin qu'elle colle à leurs obsessions du moment.
    marchand2sable posted the 05/15/2026 at 03:09 PM
    akd

    Non, mais ça l’est quand c’est introduit dans une licence qui n’a rien à voir avec ça.
    kisukesan posted the 05/15/2026 at 03:16 PM
    marchand2sable DMC était pourtant une critique assez acerbe de la société capitaliste
    aros posted the 05/15/2026 at 03:19 PM
    Si Lady est invincible, c'est parce que c'est une femme badass, et qu'aujourd'hui, les femmes doivent à tout prix remplacées les hommes parce que faudrait pas être ni sexiste, ni misogyne, ni rien, à vrai dire.

    marchand2sable
    Putain, Vergil avait pourtant l'air on ne plus en forme et il a à peine eu le temps d'agiter son sabre (Yamato) deux ou trois fois en mode « no name » et le voilà non seulement en difficulté, mais vaincu... Aucune classe, rien, le mec, pourtant, en donnant un de coup de sabre, il est sensé créer une zone de vide ou une lame d'air ou quelque chose du genre qui normalement devrait pouvoir atteindre ses opposants, qu'ils fussent invisibilisés par leur combi' ou non.
    Puis... question pour un million, les types ont-ils seulement joués aux Devil May Cry, parce qu'en regardant cette toute petite séquence, j'ai l'impression que non. Ils sont quand même parvenu à te faire un Vergil sensible, comme si vivait encore en lui un traumatisme d'enfance qu'il n'aurait pas su dépasser.
    lautrek posted the 05/15/2026 at 03:28 PM
    Jamais compris l'intérêt pour ce genre de truc...quand une licence de jeu vidéo est adaptée en série/film, c'est systématiquement nul ou au mieux juste bof.
    marchand2sable posted the 05/15/2026 at 03:33 PM
    kisukesan

    Oui mais dans le reboot, il est pas mauvais ce volet, mais il juste complètement hors sujet à la série.

    aros

    Non j’ai coupé la séquence. Vergil s’énerve et tranche tout le monde après. Mais bon voilà quoi, il a besoin de repenser à un traumatisme d’enfance et d’entrer dans une colère noire pour vaincre… de simples soldats.
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 03:34 PM
    Adi Shanker, voila, pourquoi avoir donné DMC à ce mec ? On peut pas dire qu'il brille par sa filmographie. Pourquoi ne pas avoir donné la serie a un studio japonais c'est pas comme si y en avait pas au Japon y a que ca.

    En plus si le mec focus son truc sur le gouvernement americain putain il a rien compris à DMC, j'ai fait tous les DLC hormis le dernier mais a aucun moment dans mes souvenirs on parle d'un pays donné, tout est vague et fictif tout au plus et ca parle jamais de politque, DMC c'est avant tout des histoires de demons et de relation entre les persos.

    Que les japonais arretent de donner leur oeuvres à des occidentaux ou des indous (dans ce cas precis), qu'ils adaptent eux memes.
    5120x2880 posted the 05/15/2026 at 03:36 PM
    From Vergil to Virgin

    akd Tant qu'il chie pas dans les rues des autres, moi ça me va
    rogeraf posted the 05/15/2026 at 03:42 PM
    Encore une adaptation JV qui s'eclate au sol. Ils referont un reboot dans 15 ans, les gens auront oublié
    tripy73 posted the 05/15/2026 at 03:47 PM
    Rien d'étonnant vu la merde qu'était la 1ère saison, fan service mise à part...

    Quant à la propagande anti-US que nous sert l'autre blaireau d'Adi Shankar qu'un certain camp adule, c'était prévisible vu qu'il ne fait que ce servir de licence populaire pour vendre son idéologie à la con, qu'il avait déjà commencé à appliquer en forçant les Simpsons à supprimer Apu de son show alors que des millions d'indiens aimé ce perso (ça me rappel la crise de Peter Dinklage avec blanche neige).

    D'ailleurs le gars doit s'occuper de l'adaptation de Duke Nukem en animé, je sens que ça va être un véritable carnage là aussi et qu'il transformer Duke en méga facho...
    grospich posted the 05/15/2026 at 04:01 PM
    Pas vue la S1 mais j'ai vu la première adaptation de DMC en animé (2007) qui était correcte pour l'époque.

    Toutes les adaptations en animé de JV ne sont pas tous à foutre à la poubelle, de mémoire : Dragon Quest Dai, Street Fighter II, Tales of Zestiria, les Persona, Phoenix Wright, Akiba's Trip, Cyberpunk.
    sonilka posted the 05/15/2026 at 04:56 PM
    Encore une licence prise en otage. Et encore un éditeur qui n'a rien vu d'autre que le montant sur le chèque proposé en échange des droits d'adaptation.
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 05:26 PM
    grospich tous les animés que tu cites ont été adaptés par des studios japonais.
    akinen posted the 05/15/2026 at 05:26 PM
    Je ne ferai pas l’erreur de lui donner de mon temps. Avoir Lady qui humilie dante, ça passe une fois mais pas deux.

    Faut vraiment ne jamais avoir joué aux jeux
    aros posted the 05/15/2026 at 05:34 PM
    marchand2sable
    Ouais, j'vois l'truc, c'est ridicule en effet.
    grundbeld posted the 05/15/2026 at 05:50 PM
    C’est encore pire que ce que je pensais. Ce type a l’air de se servir de la série comme d’une marionnette pour pouvoir balancer ses critiques balourdes dignes d’un étudiant en fac de lettres un peu neuneu. Certaines séries ne devraient pas être adaptées parce qu’elles ne sont pertinentes que du point de vue de leur médium de base. DMC en est une.

    Et j’étais pas surpris quand j’ai appris que c’était ce type qui a provoqué le cancel de Apu. Il est très curieux de cracher sur la société occidentale comme étant une société de privilèges pour les blancs quand toi-même la première chose que tu fais c’est de… réclamer des privilèges pour ta propre communauté. Alors que le perso en question (Apu) était traité en égal dans la série. Un gros tocard en somme.
    5120x2880 posted the 05/15/2026 at 05:53 PM
    mibugishiden J'ajouterais aussi que dans les cités, il y a pas que des adaptations, il y a des adaptations de mangas qui se basent juste sur l'univers d'un jeu vidéo, des c/c sans intérêt à l'animation moyenne et des récaps géants, voir des longs trailers.
    weldar posted the 05/15/2026 at 06:07 PM
    Le soucis de la première saison de DMC, c'est que le propos est à côté de la plaque par rapport au jeu vidéo.

    Certes, l'univers de DMC n'est pas forcément hyper profond, mais l'idée était tout bêtement de mettre en avant qu'un démon pouvait s'humaniser.
    Dans la série Netflix, les démons sont de "pauvres victimes" innocentes des méchants étasuniens ultra catho et riches (on se rappelle que dès qu'il y avait un prêtre dans Castlevania netflix, c'était forcément un méchant fanatique caricatural...).
    mibugishiden posted the 05/15/2026 at 06:18 PM
    weldar surtout qu'aux USA les riches c'est pas forcement les cathos mais plus souvent les gens qui votent Democrates. Le mec connait pas le pays dans lequel il vit et fait un anime dessus.

    5120x2880 Dragon Quest Dai oui c'est une adap manga, bon manga d'ailleurs
    shao posted the 05/15/2026 at 06:34 PM
    mibugishiden
    Non, les riches sont de tout bord politique en Amérique. lol
    Et surtout, tu peux être catho et démocrate, les deux ne sont pas incompatibles. Et pour finir les catho ne représentent qu'une vingtaine de pourcent de la population américaine tout au plus.
    shido posted the 05/15/2026 at 08:26 PM
    Quand tu vois le massacre qu'ils ont fait avec Castlevania. Je suis pas étonné
    bennj posted the 05/15/2026 at 09:30 PM
    mibugishiden "les riches c'est pas forcement les cathos mais plus souvent les gens qui votent Democrates"

    Ah l'extrême droite qui est toujours en train de mentir pour refaire l'histoire à sa sauce :lol :
    batipou posted the 05/16/2026 at 07:02 AM
    Bennj MDR.

    Richard Branson, Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg… rien que ces 4 multi milliardaires qui ont une influence énorme aux USA sont plutôt du côté des démocrates…

    Et Georges Soros (qui ne vote pas aux USA) a influencé des politiques plutôt de gauche en versant des dizaines de milliards.

    Même BlackRock l’entreprise supra mega capitaliste a poussé le DEI et le score ESG depuis des années maintenant. Donc des politiques plutôt à gauche.

    Donc bon… tous les noms que j’ai cité ont énormément d’influence sur l’opinion publique (à travers leurs plateformes, leurs réseaux, leurs financements…).

    Qui refait l’histoire exactement ?
    akiru posted the 05/16/2026 at 07:05 AM
    Franchement je préfère ignorer. Je donnerai pas de mon temps à cette merde
    darksly posted the 05/16/2026 at 08:32 AM
    Ça reste dans les lignées des productions de ce type en gros.
    gamesebde3 posted the 05/16/2026 at 08:34 AM
    "le gouvernement américain est présenté comme encore plus corrompu que le diable lui-même".

    Ça devrait compter comme un point positif.
    gamesebde3 posted the 05/16/2026 at 08:39 AM
    batipou

    https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-qui-sont-les-12-milliardaires-du-gouvernement-trump_238538
    julie54 posted the 05/16/2026 at 12:22 PM
    Le problème avec beaucoup d’adaptations Netflix de JV, c’est qu’on a souvent l’impression que certains showrunners veulent surtout raconter leur propre discours en utilisant une licence connue comme vitrine.

    Après, critiquer les USA ou parler politique en soi ne me dérange pas spécialement, mais encore faut-il que ça soit intégré intelligemment à l’univers. Là, d’après ce que je lis et les extraits vus, ça a surtout l’air très lourd et pas du tout subtil.

    Et le pire dans tout ça, c’est que DMC avait déjà tout ce qu’il fallait : une ambiance forte, des personnages iconiques, des thèmes familiaux, du style, et un lore simple mais efficace.

    Pas besoin de transformer ça en satire géopolitique permanente.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo