Mais rien ne va dans cet épisode pilote. Après la fin de la saison 1, il était assez évident que la suite risquait de mal commencer, mais à ce point, cela en devient presque insultant pour les fans.
Pour rappel, sans spoiler les grandes lignes du dernier épisode de la saison 1, Dante a été capturé grâce à une piqûre anti-démon (non, ce n’est pas une mauvaise blague) et les États-Unis ont déclaré la guerre aux démons en envoyant leurs troupes d’élite en enfer (et ça non plus, ce n’est pas une mauvaise blague).
À la suite de cela, Vergil débarque comme une mouche sur un écran, suivi de toute une tribu. Arius, Jester, Lucia, Mundus, Beowulf et j’en passe. Tout le monde s’incruste dans cet épisode pilote, au point que cela en devient un véritable foutoir.
Jester est là aussi, et il a même fait de la muscul depuis Devil May Cry 3.
Adi Shankar ne semble malheureusement pas avoir appris de ses erreurs et continue dans la même direction que la saison 1, avec un lore non respecté, une Lady encore plus surpuissante qu’avant, au point de monopoliser près de vingt minutes de l’épisode, sans oublier son obsession pour la critique des États-Unis qui revient une nouvelle fois au premier plan.
Il fait quand même un effort, la propagande anti-USA arrive cette fois après quinze minutes de visionnage (il y a donc du mieux). Mais il n’y a aucune intelligence dans cette critique… Tout est grossier, appuyé, et donne l’impression de regarder une vieille satire de la société américaine sans aucune finesse. Adi Shankar va même jusqu’à reprendre quasiment à l’identique le style des publicités de RoboCop.
De gauche à droite : la commandante manipulée, le vice-président corrompu, le milliardaire capricieux et la lèche-botte de service. Un classique vu 50 000 fois et d’un ennui pas possible.
Sans surprise, le résultat tombe complètement à plat, et les animations n’arrangent rien. Je n’ai par exemple ressenti aucune puissance dans les coups ou dans l’exécution des différents pouvoirs durant cet épisode. Mundus en tête, dans Devil May Cry 1, on avait l’impression qu’il était un véritable dieu tant il dégageait de la prestance. Ici, il ne dégage absolument rien, s’énerve très vite et ne s’exprime plus comme un être supérieur, sans parler de son rendu en full CGI PS2 tout simplement dégueulasse.
Mundus, au charisme divin, devenu une simple statue parlante… Le faux Dieu a complètement perdu de sa prestance.
Bref, j’ai continué avec les épisodes 2 et 3, mais rien ne s’arrange malgré deux ou trois scènes sympas. Lady est toujours invincible, le gouvernement américain est présenté comme encore plus corrompu que le diable lui-même, et Vergil passe pour une serpillière. Monsieur part dans un talk-show télévisé pour transmettre un message à l’humanité, ou a besoin de rentrer dans une colère noire pour vaincre de simples humains en camouflage avec des tasers…
À ce niveau, je ne sais pas s’il faut en rire ou en pleurer. À vous de juger, je vous ai concocté une perle :
ça n’a absolument rien à faire dans l’univers de DMC. On ressent immédiatement que cette critique est introduite de façon artificielle et qu’il y a un message personnel derrière tout ça.
Surtout que c’est assez ironique dans le sens où monsieur a fait un caca nerveux sur le personnage d’Apu dans les Simpsons... Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme on dit.
Je suis content de ne pas avoir perdu mon temps.
Non, mais ça l’est quand c’est introduit dans une licence qui n’a rien à voir avec ça.
marchand2sable
Putain, Vergil avait pourtant l'air on ne plus en forme et il a à peine eu le temps d'agiter son sabre (Yamato) deux ou trois fois en mode « no name » et le voilà non seulement en difficulté, mais vaincu... Aucune classe, rien, le mec, pourtant, en donnant un de coup de sabre, il est sensé créer une zone de vide ou une lame d'air ou quelque chose du genre qui normalement devrait pouvoir atteindre ses opposants, qu'ils fussent invisibilisés par leur combi' ou non.
Puis... question pour un million, les types ont-ils seulement joués aux Devil May Cry, parce qu'en regardant cette toute petite séquence, j'ai l'impression que non. Ils sont quand même parvenu à te faire un Vergil sensible, comme si vivait encore en lui un traumatisme d'enfance qu'il n'aurait pas su dépasser.
Oui mais dans le reboot, il est pas mauvais ce volet, mais il juste complètement hors sujet à la série.
aros
Non j’ai coupé la séquence. Vergil s’énerve et tranche tout le monde après. Mais bon voilà quoi, il a besoin de repenser à un traumatisme d’enfance et d’entrer dans une colère noire pour vaincre… de simples soldats.
En plus si le mec focus son truc sur le gouvernement americain putain il a rien compris à DMC, j'ai fait tous les DLC hormis le dernier mais a aucun moment dans mes souvenirs on parle d'un pays donné, tout est vague et fictif tout au plus et ca parle jamais de politque, DMC c'est avant tout des histoires de demons et de relation entre les persos.
Que les japonais arretent de donner leur oeuvres à des occidentaux ou des indous (dans ce cas precis), qu'ils adaptent eux memes.
akd Tant qu'il chie pas dans les rues des autres, moi ça me va
Quant à la propagande anti-US que nous sert l'autre blaireau d'Adi Shankar qu'un certain camp adule, c'était prévisible vu qu'il ne fait que ce servir de licence populaire pour vendre son idéologie à la con, qu'il avait déjà commencé à appliquer en forçant les Simpsons à supprimer Apu de son show alors que des millions d'indiens aimé ce perso (ça me rappel la crise de Peter Dinklage avec blanche neige).
D'ailleurs le gars doit s'occuper de l'adaptation de Duke Nukem en animé, je sens que ça va être un véritable carnage là aussi et qu'il transformer Duke en méga facho...
Toutes les adaptations en animé de JV ne sont pas tous à foutre à la poubelle, de mémoire : Dragon Quest Dai, Street Fighter II, Tales of Zestiria, les Persona, Phoenix Wright, Akiba's Trip, Cyberpunk.
Faut vraiment ne jamais avoir joué aux jeux
Ouais, j'vois l'truc, c'est ridicule en effet.
Et j’étais pas surpris quand j’ai appris que c’était ce type qui a provoqué le cancel de Apu. Il est très curieux de cracher sur la société occidentale comme étant une société de privilèges pour les blancs quand toi-même la première chose que tu fais c’est de… réclamer des privilèges pour ta propre communauté. Alors que le perso en question (Apu) était traité en égal dans la série. Un gros tocard en somme.
Certes, l'univers de DMC n'est pas forcément hyper profond, mais l'idée était tout bêtement de mettre en avant qu'un démon pouvait s'humaniser.
Dans la série Netflix, les démons sont de "pauvres victimes" innocentes des méchants étasuniens ultra catho et riches (on se rappelle que dès qu'il y avait un prêtre dans Castlevania netflix, c'était forcément un méchant fanatique caricatural...).
5120x2880 Dragon Quest Dai oui c'est une adap manga, bon manga d'ailleurs
Non, les riches sont de tout bord politique en Amérique. lol
Et surtout, tu peux être catho et démocrate, les deux ne sont pas incompatibles. Et pour finir les catho ne représentent qu'une vingtaine de pourcent de la population américaine tout au plus.
Ah l'extrême droite qui est toujours en train de mentir pour refaire l'histoire à sa sauce :lol :
Richard Branson, Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg… rien que ces 4 multi milliardaires qui ont une influence énorme aux USA sont plutôt du côté des démocrates…
Et Georges Soros (qui ne vote pas aux USA) a influencé des politiques plutôt de gauche en versant des dizaines de milliards.
Même BlackRock l’entreprise supra mega capitaliste a poussé le DEI et le score ESG depuis des années maintenant. Donc des politiques plutôt à gauche.
Donc bon… tous les noms que j’ai cité ont énormément d’influence sur l’opinion publique (à travers leurs plateformes, leurs réseaux, leurs financements…).
Qui refait l’histoire exactement ?
Ça devrait compter comme un point positif.
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-qui-sont-les-12-milliardaires-du-gouvernement-trump_238538
Après, critiquer les USA ou parler politique en soi ne me dérange pas spécialement, mais encore faut-il que ça soit intégré intelligemment à l’univers. Là, d’après ce que je lis et les extraits vus, ça a surtout l’air très lourd et pas du tout subtil.
Et le pire dans tout ça, c’est que DMC avait déjà tout ce qu’il fallait : une ambiance forte, des personnages iconiques, des thèmes familiaux, du style, et un lore simple mais efficace.
Pas besoin de transformer ça en satire géopolitique permanente.