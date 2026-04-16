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jaysennnin
> blog
Arrêtez tout !!! la Neo Geo revient cette année !!!
Un revival de la Neo Geo AES (cartouche) en version améliorée, c'est pas ce que j'avais prévu pour 2026, mais ça a l'air super sérieux et on peut déjà précommander apparemment
https://plaionreplai.com/pages/neogeo
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link49
posted the 04/16/2026 at 04:13 PM by
jaysennnin
comments (
30
)
altendorf
posted
the 04/16/2026 at 04:18 PM
On va attendre les tests avant de s'enflammer. J'ai encore mal avec la Neo Geo X qui était claqué.
magneto860
posted
the 04/16/2026 at 04:18 PM
Y aura des trophées ?
=> []
rogeraf
posted
the 04/16/2026 at 04:19 PM
J'aimerais une nouvelle neo geo pocket. Elle m'a toujours seduite celle là (un pote l'avait en version couleur)
solarr
posted
the 04/16/2026 at 04:21 PM
JE VEUX !
forte
posted
the 04/16/2026 at 04:39 PM
Les mecs sont fous. 200 balles la console, 80 balles le jeu, une repro de l'original, officiel. Elle est chez moi en fin d'année. Dommage par contre de ne pas avoir de sortie péritel ! J'espère que ca va donner l'envie aux autres éditeurs de ressortir des jeux ou des consoles.
imaginez Nintendo ressortir ses Pokemon GB et GBA. Les scalpers en PLS.
arrrghl
posted
the 04/16/2026 at 04:54 PM
forte
les FDP comme pixelheart qui vendent leurs cartouches repro à 350 €
ah c'est saloperie de Marseillais vont roter du sang !
cyr
posted
the 04/16/2026 at 04:54 PM
Je veux voir le prix.....
5120x2880
posted
the 04/16/2026 at 05:03 PM
50 balles la manette « 8bitdo »
zboubi480
posted
the 04/16/2026 at 05:03 PM
199,99€ pour la version originale
299,99€ pour l’édition anniversaire
899,99€ pour l’édition Ultimate (version de base + les 10 premiers jeux)
99,99€ pour le stick
79,99€ par jeu
https://level-1.fr/neogeo-aes-la-legende-renait-sans-compromis-pour-les-fetes-2026/
forte
posted
the 04/16/2026 at 05:06 PM
arrrghl
Hahaha ces putains de voleurs oui !!!!!!! Les mecs ont sortis Andro Dunos sur Dreamcast..... sauf que c'est un iso NGCD dessus (tu le vois sur la VMU) et en putain de 50hz. Les mecs, j'avais posé la question pour être sûr que ce soit un jeu officiel DC et bien en 60hz, les mecs m'avaient dit oui...
... ou encore l'arnaque des "jeux SNES d'époque neufs"... avec des flyers 64 dedans !!! MAIS
lol:
Et le drama "ouin ouin Sonic Origins c'était notre idée".... les mecs montrant une jaquette avec Sonic Modern dessus. Ba non les mecs, Origins, de une, y'a rien de nouveau à créer une compile et de deux, t'appelle ca "Origins", JAMAIS DE TA VIE tu mets Sonic Modern et SHADOW
Ouais, des putains de clowns, une honte.
squallib
posted
the 04/16/2026 at 05:08 PM
Original AV output for CRT enthusiasts
forte
posted
the 04/16/2026 at 05:09 PM
squallib
HALALA !!!!!!!!
squallib
posted
the 04/16/2026 at 05:11 PM
J'ai preco on verra bien ????
pxl
posted
the 04/16/2026 at 05:14 PM
forte
il y a une sortie HDMI + une sortie avec
forte
posted
the 04/16/2026 at 05:15 PM
pxl
MAGIQUE !!!!!! HATE !!!
pxl
posted
the 04/16/2026 at 05:31 PM
forte
j'ai oreco la blanche, tel le pigeon que je suis. J'ai déjà l'originale a la maison.
squallib
posted
the 04/16/2026 at 05:56 PM
Quelq'un a t il déjà testé leur produit ?
pharrell
posted
the 04/16/2026 at 05:58 PM
C’est pas fake du coup ? Pas poisson d’avril ?
Et les jeux sont bien en cartouches, les memes que les originales rééditées ?? Genre les reedition compatible sur une ancienne Neo Geo ?
Si c’est ça j’achète… trop le kiffe les jeux Neo Geo!!
forte
posted
the 04/16/2026 at 06:03 PM
pxl
Un passionné, pas un pigeon
pharrell
Oui,full compatible. Le cauchemard des scalpers et des boutiques parisiennes commence...
defcon5
posted
the 04/16/2026 at 06:05 PM
ça existe des cartouches de type SAROO, pour la neogeo ? j'ai cru voir que ça existait, pour la MVS... ?
pharrell
posted
the 04/16/2026 at 06:06 PM
Forte
: merci pour la précision, vraiment hypé!! Plus que la PS6 mdr.
Je suis pas sur que ça va casser complètement le marché… les originaux d’époque auront toujours plus de valeur.
forte
posted
the 04/16/2026 at 06:08 PM
pharrell
Oui, mais beaucoup moins de clients. Déjà que c'était pas facile à vendre, alors là....
cail2
posted
the 04/16/2026 at 06:15 PM
80€ Mark of the Wolves... P'tites pensées pour les scalpers qui le font à 1700€ sur la bay ou à NCI qui le propose à 250€ en repro sur Facebook, la fête est finie...
Et bonne surprise, PLAION proposent Shock Troopers 1 qui n'était sorti qu'en cartouche MVS.
Vivement Metal Slug X, Samourai V Perfect et Prehistoric Isle II
jaysennnin
posted
the 04/16/2026 at 06:19 PM
cail2
parait même que metal slug 1 peut aller jusqu'à 25000 eur
defcon5
posted
the 04/16/2026 at 06:20 PM
Pulstar, y'a des mecs qui le vendent à 8000/10000 boules sur ebay
squallib
posted
the 04/16/2026 at 06:22 PM
Je ne suis pas sur que le définition de scalper colle aux vendeurs de jeux neogeo, c'est clairement le prix du marché actuel. On est pas devant des gens qui achètent un produit en masse auxquels ils en ont rien a foutre pour a la fois limite la disponibilité et marger comme des porcs.
Maintenant le prix des jeux neo geo est certes chers mais quand même lié à la disponibilité, a l'histoire et de la rareté pour certaines pièces.
C'est un phénomène quand même différent des scalper pour moi
cail2
posted
the 04/16/2026 at 06:24 PM
jaysennnin
La version euro possible, les plus chers restant Super Tag Battle et Sidekicks 4 en euro (3 exemplaires de chaque), la dernière fois qu'ils se sont négociés c'était autour des 30000€ il y a genre 10 ans.
squallib
Le mec qui tente de vendre Pulstar à 10000€ il scalpe, sa vraie cote est plus proche des 5000€.
defcon5
posted
the 04/16/2026 at 06:25 PM
Scalper ou pas, ils vont être dégoutés, les mecs
squallib
posted
the 04/16/2026 at 06:35 PM
Oui après y a des abus c'est sûr
defcon5
oui y aura sûrement un petit effet, je me disais moi que je vendrais peut être un jeu où deux neo pour me payer le truc.
defcon5
posted
the 04/16/2026 at 06:42 PM
Y'a des adaptateurs pour jouer aux jeux MVS sur néogéo...
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ah c'est saloperie de Marseillais vont roter du sang !
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99,99€ pour le stick
79,99€ par jeu
https://level-1.fr/neogeo-aes-la-legende-renait-sans-compromis-pour-les-fetes-2026/
... ou encore l'arnaque des "jeux SNES d'époque neufs"... avec des flyers 64 dedans !!! MAIS lol:
Et le drama "ouin ouin Sonic Origins c'était notre idée".... les mecs montrant une jaquette avec Sonic Modern dessus. Ba non les mecs, Origins, de une, y'a rien de nouveau à créer une compile et de deux, t'appelle ca "Origins", JAMAIS DE TA VIE tu mets Sonic Modern et SHADOW
Ouais, des putains de clowns, une honte.
Et les jeux sont bien en cartouches, les memes que les originales rééditées ?? Genre les reedition compatible sur une ancienne Neo Geo ?
Si c’est ça j’achète… trop le kiffe les jeux Neo Geo!!
pharrell Oui,full compatible. Le cauchemard des scalpers et des boutiques parisiennes commence...
Je suis pas sur que ça va casser complètement le marché… les originaux d’époque auront toujours plus de valeur.
Et bonne surprise, PLAION proposent Shock Troopers 1 qui n'était sorti qu'en cartouche MVS.
Vivement Metal Slug X, Samourai V Perfect et Prehistoric Isle II
Maintenant le prix des jeux neo geo est certes chers mais quand même lié à la disponibilité, a l'histoire et de la rareté pour certaines pièces.
C'est un phénomène quand même différent des scalper pour moi
La version euro possible, les plus chers restant Super Tag Battle et Sidekicks 4 en euro (3 exemplaires de chaque), la dernière fois qu'ils se sont négociés c'était autour des 30000€ il y a genre 10 ans.
squallib
Le mec qui tente de vendre Pulstar à 10000€ il scalpe, sa vraie cote est plus proche des 5000€.
defcon5 oui y aura sûrement un petit effet, je me disais moi que je vendrais peut être un jeu où deux neo pour me payer le truc.