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Arrêtez tout !!! la Neo Geo revient cette année !!!
Un revival de la Neo Geo AES (cartouche) en version améliorée, c'est pas ce que j'avais prévu pour 2026, mais ça a l'air super sérieux et on peut déjà précommander apparemment

https://plaionreplai.com/pages/neogeo
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    link49
    posted the 04/16/2026 at 04:13 PM by jaysennnin
    comments (30)
    altendorf posted the 04/16/2026 at 04:18 PM
    On va attendre les tests avant de s'enflammer. J'ai encore mal avec la Neo Geo X qui était claqué.
    magneto860 posted the 04/16/2026 at 04:18 PM
    Y aura des trophées ? => []
    rogeraf posted the 04/16/2026 at 04:19 PM
    J'aimerais une nouvelle neo geo pocket. Elle m'a toujours seduite celle là (un pote l'avait en version couleur)
    solarr posted the 04/16/2026 at 04:21 PM
    JE VEUX !
    forte posted the 04/16/2026 at 04:39 PM
    Les mecs sont fous. 200 balles la console, 80 balles le jeu, une repro de l'original, officiel. Elle est chez moi en fin d'année. Dommage par contre de ne pas avoir de sortie péritel ! J'espère que ca va donner l'envie aux autres éditeurs de ressortir des jeux ou des consoles.

    imaginez Nintendo ressortir ses Pokemon GB et GBA. Les scalpers en PLS.
    arrrghl posted the 04/16/2026 at 04:54 PM
    forte les FDP comme pixelheart qui vendent leurs cartouches repro à 350 €
    ah c'est saloperie de Marseillais vont roter du sang !
    cyr posted the 04/16/2026 at 04:54 PM
    Je veux voir le prix.....
    5120x2880 posted the 04/16/2026 at 05:03 PM
    50 balles la manette « 8bitdo »
    zboubi480 posted the 04/16/2026 at 05:03 PM
    199,99€ pour la version originale
    299,99€ pour l’édition anniversaire
    899,99€ pour l’édition Ultimate (version de base + les 10 premiers jeux)
    99,99€ pour le stick
    79,99€ par jeu

    https://level-1.fr/neogeo-aes-la-legende-renait-sans-compromis-pour-les-fetes-2026/
    forte posted the 04/16/2026 at 05:06 PM
    arrrghl Hahaha ces putains de voleurs oui !!!!!!! Les mecs ont sortis Andro Dunos sur Dreamcast..... sauf que c'est un iso NGCD dessus (tu le vois sur la VMU) et en putain de 50hz. Les mecs, j'avais posé la question pour être sûr que ce soit un jeu officiel DC et bien en 60hz, les mecs m'avaient dit oui...

    ... ou encore l'arnaque des "jeux SNES d'époque neufs"... avec des flyers 64 dedans !!! MAIS lol:

    Et le drama "ouin ouin Sonic Origins c'était notre idée".... les mecs montrant une jaquette avec Sonic Modern dessus. Ba non les mecs, Origins, de une, y'a rien de nouveau à créer une compile et de deux, t'appelle ca "Origins", JAMAIS DE TA VIE tu mets Sonic Modern et SHADOW

    Ouais, des putains de clowns, une honte.
    squallib posted the 04/16/2026 at 05:08 PM
    Original AV output for CRT enthusiasts
    forte posted the 04/16/2026 at 05:09 PM
    squallib HALALA !!!!!!!!
    squallib posted the 04/16/2026 at 05:11 PM
    J'ai preco on verra bien ????
    pxl posted the 04/16/2026 at 05:14 PM
    forte il y a une sortie HDMI + une sortie avec
    forte posted the 04/16/2026 at 05:15 PM
    pxl MAGIQUE !!!!!! HATE !!!
    pxl posted the 04/16/2026 at 05:31 PM
    forte j'ai oreco la blanche, tel le pigeon que je suis. J'ai déjà l'originale a la maison.
    squallib posted the 04/16/2026 at 05:56 PM
    Quelq'un a t il déjà testé leur produit ?
    pharrell posted the 04/16/2026 at 05:58 PM
    C’est pas fake du coup ? Pas poisson d’avril ?

    Et les jeux sont bien en cartouches, les memes que les originales rééditées ?? Genre les reedition compatible sur une ancienne Neo Geo ?

    Si c’est ça j’achète… trop le kiffe les jeux Neo Geo!!
    forte posted the 04/16/2026 at 06:03 PM
    pxl Un passionné, pas un pigeon

    pharrell Oui,full compatible. Le cauchemard des scalpers et des boutiques parisiennes commence...
    defcon5 posted the 04/16/2026 at 06:05 PM
    ça existe des cartouches de type SAROO, pour la neogeo ? j'ai cru voir que ça existait, pour la MVS... ?
    pharrell posted the 04/16/2026 at 06:06 PM
    Forte : merci pour la précision, vraiment hypé!! Plus que la PS6 mdr.

    Je suis pas sur que ça va casser complètement le marché… les originaux d’époque auront toujours plus de valeur.
    forte posted the 04/16/2026 at 06:08 PM
    pharrell Oui, mais beaucoup moins de clients. Déjà que c'était pas facile à vendre, alors là....
    cail2 posted the 04/16/2026 at 06:15 PM
    80€ Mark of the Wolves... P'tites pensées pour les scalpers qui le font à 1700€ sur la bay ou à NCI qui le propose à 250€ en repro sur Facebook, la fête est finie...
    Et bonne surprise, PLAION proposent Shock Troopers 1 qui n'était sorti qu'en cartouche MVS.
    Vivement Metal Slug X, Samourai V Perfect et Prehistoric Isle II
    jaysennnin posted the 04/16/2026 at 06:19 PM
    cail2 parait même que metal slug 1 peut aller jusqu'à 25000 eur
    defcon5 posted the 04/16/2026 at 06:20 PM
    Pulstar, y'a des mecs qui le vendent à 8000/10000 boules sur ebay
    squallib posted the 04/16/2026 at 06:22 PM
    Je ne suis pas sur que le définition de scalper colle aux vendeurs de jeux neogeo, c'est clairement le prix du marché actuel. On est pas devant des gens qui achètent un produit en masse auxquels ils en ont rien a foutre pour a la fois limite la disponibilité et marger comme des porcs.

    Maintenant le prix des jeux neo geo est certes chers mais quand même lié à la disponibilité, a l'histoire et de la rareté pour certaines pièces.
    C'est un phénomène quand même différent des scalper pour moi
    cail2 posted the 04/16/2026 at 06:24 PM
    jaysennnin
    La version euro possible, les plus chers restant Super Tag Battle et Sidekicks 4 en euro (3 exemplaires de chaque), la dernière fois qu'ils se sont négociés c'était autour des 30000€ il y a genre 10 ans.

    squallib
    Le mec qui tente de vendre Pulstar à 10000€ il scalpe, sa vraie cote est plus proche des 5000€.
    defcon5 posted the 04/16/2026 at 06:25 PM
    Scalper ou pas, ils vont être dégoutés, les mecs
    squallib posted the 04/16/2026 at 06:35 PM
    Oui après y a des abus c'est sûr

    defcon5 oui y aura sûrement un petit effet, je me disais moi que je vendrais peut être un jeu où deux neo pour me payer le truc.
    defcon5 posted the 04/16/2026 at 06:42 PM
    Y'a des adaptateurs pour jouer aux jeux MVS sur néogéo...
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